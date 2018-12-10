2018-12-10T15:44:20+03:00
История современности

Русский след Нобеля

Сегодня мир узнает имена новых лауреатов Нобелевской премии
Леонид РЕПИН
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Альфред НобельАльфред НобельФото: wikimedia.org
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Почему именно сегодня? Потому что 10 декабря 1896 года не стало Альфреда Бернхарда Нобеля - основателя этой самой престижной премии, присуждаемой «за важнейшие исследования в области физики, химии и физиологии или медицины, за лучшее произведение изящной словесности и за труды, ведущие к осуществлению идеи мира и сближения народов». Ну и кто же он был такой, Альфред Бернхард и что это он так расщедрился - по крайней мере более чем на сто лет вперед, а скорее и навсегда.

Родился в Швеции, в Стокгольме. А к нам в Россию семья Нобелей пожаловала в 1837 году, когда Альфреду было четыре года. В Санкт-Петербурге семья процветала благодаря оружейным и пороховым заводам. Нобель-старший богател день ото дня, особенно во время Крымской войны. Вот уж кто пожалел об окончании сражений, так это глава семейства Эммануил Нобель - пришло полное разорение. Младший сынишка Альфред меж тем обнаруживал недюжинные способности, в пять лет изъяснялся на четырех языках, не считая родного, и отец отправил его на обучение в Париж, где юноша по случаю познакомился с изобретателем нитроглицерина Асканио Собреро. О страшной силе нового взрывчатого вещества судачил буквально весь мир и вдобавок страдал, поскольку это вещество было капризно и взрывалось, руша все вокруг при малейшем неосторожном обращении с ним. Видимо, уже в Париже молодой Нобель подумал о том, как укротить буйный нрав новой взрывчатки. И ему удалось это в 1867 году: Альфред Нобель в США и Англии получил патент на новое вещество, которое он назвал динамитом.

И что же такого особенного придумал он? Сначала Нобель задумал просто ослабить силу нитроглицерина, вдвое разбавив древесным спиртом. И получилось прекрасно - случайный взрыв удалось усмирить. Одна беда: едва спирт испарялся, смертельное вещество вновь обретало прежнюю силу. Тогда Нобель смешал взрывчатку с пористыми инертными веществами и сам поразился: полученное вещество стало вполне безопасным! Разумеется, до вполне определенных условий. Это и был динамит. Он мог вполне безопасно гореть. Не реагировал на слабые удары и сотрясения - короче, стал неприхотлив и удобен. В горном деле, в строительстве динамит мгновенно стал незаменим. А Нобель знаменит и несокрушимо богат.

Он сам распорядился громаднейшим своим состоянием: проценты, полученные от хранения денег в банках, он разделил на пять равных частей, и из них стали формировать премию, носящую его имя. Вот и спасибо ему за это: до сих пор питает науку и изящную словесность его щедрый дар.

Думал ли он о том, что его изобретение заставит вести войны по-новому? Можно не сомневаться - думал. Но от него лично уже ничего не зависело. И на горизонте уже светился призрак атомной бомбы…

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