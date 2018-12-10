Российская Национальная Музыкальная Премия «Виктория» почтила память Кобзона и вернула Агутина в босоногую юность

Церемония вручения Российской Национальной Музыкальной Премии «Виктория», основанной по инициативе группы ведущих российских музыкальных продюсеров и артистов и учрежденной поэтом, меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором, продюсером Игорем Крутым и руководителем радиохолдинга ГПМ Радио Юрием Костиным, состоялась в Государственном Кремлёвском дворце 7 декабря 2018 года.

В этом году Российская Национальная Музыкальная Премия вновь продолжила традицию абсолютной конфиденциальности - окончательных результатов голосования не знали ни академики, ни организаторы Премии. Ведущий Андрей Малахов признался со сцены, что разведать заранее имена победителей не смогли даже вездесущие редактора его программы «Привет, Андрей», для которых в принципе нет ничего невозможного.

Интригу организаторам удалось долго сохранять и в самом начале концерта, пока выступала группа «Ленинград», исполнившая целых три песни. «Супергуд» Сергей Шнуров и Флорида Чантурия осовременили рэповыми вставками. «Вояж» «Ленинград» сыграл по заказу зрителей. Не обошлось и без новогодней премьеры, герой которой обращался к Санта-Клаусу с просьбой положить ему под елочку антидепрессанты.

Группа "Ленинград" на сцене.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Добро пожаловать на самую независимую и профессиональную премию, - открыл церемонию ведущий Андрей Малахов. – Новый год не за горами, поэтому сегодня мы вам гарантируем ощущение праздника.

В первой номинации «Лучшее музыкальное видео года» награду вручала певица Polina, которая прибыла в Кремль прямиком из Лос-Анджелеса. Из ее рук заветную статуэтку получил Филипп Киркоров за ролик к песне «Цвет настроения синий».

Певица Polina.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Для меня эта премия очень дорога и символична, ведь я уже неоднократно был её лауреатом и победителем, - заявил певец. – Мою маму звали Викторией. Я считают, что эта награда - знак с небес от неё. И мою дочку тоже зовут Виктория.

С песней «Цвет настроения синий» Филипп Киркоров одержал победу и в номинации «Лучший поп-исполнитель года». Получив приз из рук Полины Гагариной и Елены Темниковой, он вспомнил добрым словом своего сына Мартина, который во время летнего гастрольного переезда из Бургаса в Варну просил певца прокрутить эту песню в машине бесчисленное количество раз. «Цвет настроения синий» прозвучала в исполнении Филиппа Киркорова и со сцены Кремлевского дворца.

Александр Ревва вручил группе «А-Студио» в номинации «Лучшая поп-группа года» за песню «Тик-Так». А «Лучшей рок-группой года» стала «Машина времени» с песней «Все корабли сегодня вернутся домой». Вручивший приз своим старым друзьям Андрею Макаревичу и Александру Кутикову Владимир Матецкий с ностальгией вспомнил о тех временах, когда играл на басу в блюзовой команде «Удачное приобретение», и пожелал министру культуры Владимиру Мединскому вкладывать миллиарды не только в киноиндустрию, но и в рок-музыку.

Андрей Макаревич и Александр Кутиков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В номинации «Лучшая песня/мелодия к фильму или сериалу» премию вручали продюсер Игорь Матвиенко и певица Алена Свиридова. Награда досталась группе «Би-2» за песню «Ля-ля, тополя» из фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение». Получая статуэтку, Шура Би-2 передал привет соавтору ленты Ростиславу Хаиту, которому песня изначально не понравилась, но на данный момент она уже получила три разных премии. Правда, в качестве музыкального подарка для гостей церемонии «Би-2» исполнили все же не «Ля-ля, тополя», а «Черное солнце» из своего последнего альбома «Горизонт событий».

Обладательницей премии «Виктория» в номинации «Лучшая поп-исполнительница» стала Светлана Лобода за песню «Парень». Объявлявший ее имя Дмитрий Билан так и не пообщался с певицей, потому что в этот вечер она давала концерт в Минске. Обошла Светлана Лобода с песней «Superstar» всех своих соперников и в категории «Лучший танцевальный хит года». За «городской романс» дочери Олега Митяева вручила статуэтку Ирина Круг (сам певец сейчас, как и Светлана Лобода, находится в гастрольном туре).

Специальной премией «За неоценимый вклад в Российскую музыкальную культуру» был отмечен Иосиф Кобзон, ушедший из жизни в августе этого года. Многотысячный зал Кремлевского дворца встал под его песню «Мгновения» из фильма «Семнадцать мгновений весны» в единодушном порыве, что донельзя растрогало вдову певца Нелли Кобзон. Вручив ей награду, президент РНМП «Виктория» Юрий Костин признался, что у него до сих пор не укладывается в голове, что на сцену никогда уже не выйдет Иосиф Давыдович и поблагодарил своих партнеров по Фонду музыки: выдающегося российского мецената Михаила Гуцериева и композитора и продюсера Игоря Крутого за то, что они делегировали ему право вручить «главную памятную награду нашей Премии».

«Лучшим композитором года» за песню «Как умела, так ушла» стал Леонид Агутин. Получив статуэтку из рук своего друга Дмитрия Маликова и его отца Юрия Маликова, певец признался, что никак не ожидал быть отмеченным в столь значимой номинации, поэтому уже даже начал подремывать в зале. Однако Леонида Агутина отметили еще и в специальной номинации «За вклад в развитие музыкальной индустрии». Это обстоятельство приободрило артиста, и он, получая награду, разулся и снял носки, вернувшись в образ «Босоногого мальчика». Саму эту песню Леонид исполнил в вальяжной джазовой аранжировке, аккомпанируя себе на рояле в сопровождении трубача.

Певица Валерия объявила имя победителя Михаила Гуцериева в номинации «Поэт года» за песню «Ты в глаза мне посмотри». На сцене Кремлевского дворца ее исполнила певица Таисия Повалий, а аккомпанировала ей автор музыки, композитор Виктория Кохана.

Ведущему Андрею Малахову досталась ответственная миссия вручать премию Денису Мацуеву за «Симфонию года» в номинации «Лучший инструменталист года в классической музыке».

- Здорово, что премия «Виктория» вручается и представителям классической музыки, которая теперь стремительно набирает обороты, - порадовался пианист. – Сегодня залы филармоний переполнены, а в классику пришло много талантливой и перспективной молодежи.

В номинации «Лучший хип-хоп-исполнитель года» вне конкуренции оказался Баста, обойдя с проникновенной «Папа What's Up» более молодых соперников Егора Крида и Matrang’a. Песня-триумфатор прозвучала со сцены уже под занавес в обрамлении ярких рисунков дочек рэпера, а к ней он присовокупил еще два своих хита – «Сансара» и «Выпускной».

На протяжении всего вечера зрители наслаждались высокотехнологичными музыкальными номерами приглашенных звезд. Группа IOWA сыграла «Никто кроме тебя» в окружении танцоров, которые сначала поднимались и спускались по ступенькам круговой лестницы, а потом прыгали на батутах, презрев все законы гравитации. Денис Клявер спел «Когда ты станешь большим» (признанную «Лучшей песней года») внутри исполинского светящегося семейного альбома с обилием детских фотографий. Елена Темникова представила «Немодную» в дымящемся стеклянном кубе. Polina и Дима Билан со своей «Пьяной любовью» оказались в эпицентре шумного свадебного застолья, сопровождавшегося прибаутками и драками. Танцовщик Александр Могилев отдал дань Владимиру Высоцкому и Михаилу Барышникову, показав хореографический номер «Кони привередливые» из американского фильма «Белые ночи».

Гости и организаторы церемонии - о Российской Национальной Музыкальной Премии «Виктория»

Андрей Григорьев-Апполонов:

Как и любая премия - это своеобразное признание творческой деятельности музыкантами, профессионалами, коллегами, продюсерами, поэтому она необходима, чтобы держать себя в тонусе. Она нужна также и для того, чтобы коллеги по цеху могли чего-то желать, к чему-то стремиться, получать премию и быть популярным.

Денис Клявер:

Преимущество этой премии в том, что первоклассное профессиональное жюри – мега-авторитеты в музыкальном мире с разными стилями и плоскостями в творчестве. Это все люди с огромным стажем, опытом, с большим багажом успеха, определёнными наградами и призами. И именно в их руках лежит судьба победителей. Вот мне кажется, это самое главное. Понятно, что мы, в первую очередь, рассчитываем на зрительскую аудиторию, но реально круто, когда мнение публики совпадает с профессиональным мнением жюри. В этом премия вдвойне важна для артистов и вдвойне нужна.

Екатерина Иванчикова, IOWA:

Любому исполнителю надо думать о контенте, который он воспроизводит. Он должен понимать, что ему нравится то, что он делает. Любовь людей - вот наша главная статуэтка. И когда вы думаете, что хотите дать людям, тогда все премии будут вас по плечу, особенно премии такого высокого уровня, как «Виктория». Такие премии очень нужны и важны, чтобы обмениваться энергией.

Максим Покровский:

Эта премия выделяется среди остальных тем, что её делают очень хорошие милые люди, и один из учредителей этой премии – Михаил Гуцериев. Потрясающе хороший, добрейшей души человек. Я знаю, до какой степени он увлечён тем, что он делает, до какой степени он всем этим горит, как за все переживает. Человек, который все это делает с таким желанием и такой энергией, стоит того, чтобы люди, как минимум, которые его знают и которым он дорог, пожелали ему всего хорошего от чистого сердца.

Митя Фомин:

Для меня эта очередная возможность увидеть лучших и достойных людей в нашей музыкальной индустрии.

Ани Лорак:

Это еще один повод встретиться с моими коллегами, узнать действительно лучших, насладиться вечером, получить удовольствие. Всё-таки помимо наград, которые получают, это еще и праздник просто хорошего настроения, музыки, общения.

Игорь Матвиенко:

Это не премия одного радио или одного телевидения, это премия всех для всех, в числе академиков - множество артистов и композиторов. Мне кажется, эта премия дает награды действительно лучшим исполнителям.

Иосиф Пригожин:

Здесь люди разных возрастов, разных поколений, разных музыкальных взглядов. Посмотрите: здесь нет людей, которые не имеют отношения к музыке. Премия не должна быть для избранных. Она должна быть для всех.

Юрий Костин, президент РНМП «Виктория» (из обращения к членам жюри Премии, академикам Академии Российской Музыки на торжественном приеме по окончании церемонии):

Я не со всем согласен, что сегодня происходило в Кремле. Не все победившие работы соответствуют моему личному вкусу, при всем уважении ко всем участникам конкурса. Но тем и ценна эта премия, что мы не можем оказывать на нее давление. Но мы можем влиять на результат. И для этого, друзья мои, нам надо быть более дисциплинированными. К сожалению, не все активно голосовали. Но все очень активно обсуждают результаты. Мы должны внимательно прослушивать каждую песню, просматривать каждый клип, мы должны делать то, ради чего мы и создали этот уникальный институт. Подобного ему нет не только в России, но и, возможно, во всем мире. РНМП имеет все шансы стать не просто шоу, а самой настоящей премией. Мы представители замечательной страны с богатейшей музыкальной культурой должны иметь инструмент беспристрастной оценки. Поэтому как человек, которому вы доверили нести эту непростую ношу, я прошу всех членов жюри быть очень ответственными.

Список победителей Российской Национальной Музыкальной Премии «Виктория-2018»:

Лучшее музыкальное видео:

«Цвет настроения синий» (Филипп Киркоров)

«Когда ты станешь большим» (Денис Клявер)

Лучшая поп-группа:

«А-Студио» («Тик-так»)

Лучшая песня/мелодия к фильму или сериалу:

«Ля-ля, тополя» («Би-2», из фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение»)

Лучшая рок-группа:

«Машина времени» («Все корабли сегодня вернутся домой»)

Лучшая поп-исполнительница:

Светлана Лобода («Парень»)

Городской романс (русский шансон или бардовская песня):

Олег Митяев («Никому не хватает любви»)

Лучший композитор года:

Леонид Агутин («Как умела, так ушла»)

Лучший поэт года:

Михаил Гуцериев («Ты в глаза мне посмотри»)

Лучший танцевальный хит года:

«Superstar» (Светлана Лобода)

Лучший инструменталист года в классической музыке:

Денис Мацуев («Симфония года»)

Лучший поп-исполнитель:

Филипп Киркоров («Цвет настроения синий»)

Лучший хип-хоп-исполнитель года:

Баста («Папа What's Up»)

Лучшая песня года:

«Когда ты станешь большим» (Денис Клявер)

Специальная премия «За вклад в развитие музыкальной индустрии»:

Леонид Агутин

Специальная премия «За неоценимый вклад в Российскую музыкальную культуру»:

Иосиф Кобзон