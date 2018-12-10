2018-12-10T16:42:59+03:00
Политика

Путину доложили о приближении платинового рекорда

Глава «Норникеля» пообщела президенту улучшить экологию Норильска к 2023 году
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Потанин доложил о результатах деятельности компании. Фото: Михаил Климентьев/ТАССВладимир Потанин доложил о результатах деятельности компании. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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На встрече с президентом России глава «Норникеля» Владимир Потанин доложил о результатах деятельности компании, но основную часть занял рассказ об исправлении экологической ситуации в Норильске.

- Мы производим более 200 тысяч тонн никеля и более 350 тысяч тонн меди, - рассказал он. - В этом году приблизились к производству рекордного объёма палладия и платины, которые очень востребованы на рынке из-за того, что ужесточаются экологические требования. Всё больше и больше мировых производителей автомобилей требуют палладий и платину для производства катализаторов для очистки воздуха.

- Одна из важнейших проблем у вас – это проблема экологии, - напомнил Владимир Путин.

- Очень много уделяем внимания решению экологических проблем, доставшихся нам в наследство, и к 2023 году эти проблемы будут решены, - подтвердил глава «Норникеля». - 75 % всех выбросов серы прекратим. Она будет вся собрана, и будем производить серную кислоту из этой серы, нейтрализовывать её по отечественным технологиям и хранить в безопасном режиме.

Потанин доложил, что на эти цели будет израсходовано около 150 миллиардов рублей, что уже закрыт никелевый завод в Норильске, который работал с 1942 года и наносил наибольший вред экологии города, что в этом году стартовал проект на медном заводе - втором по старости и отсталости. А в наступающем году будет запущена финальная фаза улавливания на самом крупном и самом современном – на Надеждинском заводе.

- Таким образом, мы требования регуляторов выполним, безусловно, и в 2023 году об этом отчитаемся, - пообещал он. - Но мы хотим, чтобы люди почувствовали эффект немного раньше.

- Вы применяете современные способы решения этих проблем, в том числе используете преимущество цифровой экономики. Что в этом плане вами используется? - спросил Путин.

- Ещё пять-семь лет назад мы даже не знали, что такое возможно, - ответил Потанин. - Наши программы повышения производительности труда и эффективности в очень значительной степени базируются на цифровых технологиях. Они позволяют расшивать узкие места в технологическом процессе, улучшать качество продукции, позволяют роботизировать многие управленческие процессы. Через пять-семь лет облик нашего предприятия изменится. Это будет означать, что будет меньше контакта людей с вредным производством, появятся безлюдные производства, улучшится рачительность использования недр, лицензия на которые нам государством выделена. Мы рассчитываем, что наши технологии могут быть востребованы и тиражированы.

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