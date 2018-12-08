2018-12-08T19:07:10+03:00
Политика

Владимир Путин: Если нет понимания, что нужно делать для страны, нечего приходить во власть

Президент потребовал от представителей власти заниматься проблемами простых людей
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин и Дмитрий Медведев на съезде "Единой России".Владимир Путин и Дмитрий Медведев на съезде "Единой России".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Выступая на съезде партии «Единая Россия», Владимир Путин предпочел говорить в первую очередь о предназначении власти.

- Если нет четкого понимания, что нужно делать для развития страны – нечего приходить во власть, - сразу заявил президент. - Нечего там делать! Потому что институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах. Ответственные люди, а мы с вами именно такие, должны поступать совершенно иначе.

Критиковал Путин и саму партию, говоря о недопустимости пренебрежительного отношения к людям.

- Ваши представители есть везде, во всех органах власти и сферах деятельности, и в абсолютном большинстве, конечно, это порядочные, профессиональные люди, патриоты России, - сказал глава государства. - Однако, есть и те, кто просто пользуется конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти, особенно к ведущей политической силе. Но и конечно, есть и такие, кто ведет себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить: никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям. На любом уровне: на самом верхнем, или на самом нижнем, муниципальном.

Президент потребовал уже не только от членов партии, но и от всех представителей власти заняться непосредственными проблемами граждан страны.

- Вы знаете, насколько высок запрос граждан на справедливость, честность, открытость, - напомнил он. - Чтобы соответствовать этим требованиям, нужно не отделываться от людей общими замечаниями, а нужно реально их слушать и слышать, быть вместе с ними. Понятно, что не всегда есть возможность удовлетворить каждое представление о том, как нужно решать ту или иную проблему. Людей много. Нужно уважение к людям, разъяснять свою позицию, это не сложно.

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