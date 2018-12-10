Калашникова потеряла бриллиант на вручении музыкальной премии

В последнее время звезде ток-шоу и бывшей невесте Прохора Шаляпина Анне Калашниковой страшно не везет.

Только за последний месяц у нее украли телефон, разбили машину, певица дважды была госпитализирована с нервным истощением. В минувшие выходные Калашникова решила произвести впечатление на красной дорожке Российской музыкальной национальной премии «Виктория».

Специально для этого певица нарядилась шикарное платье из золотой парчи, а в тон к нему подобрала золотые серьги и кольцо с большим морганитом (151 карат), обрамленным бриллиантами и изумрудами. Общая стоимость комплекта составила 3 миллиона рублей. И надо же такому случиться, что, прогуливаясь по красной дорожке, Анна умудрилась случайно отколоть ногтем один камешек.

Ювелиры, которые дали певице украшения напрокат, просят ее компенсировать стоимость пропажи

- Сбоку кольца на цепочку был прикреплен бриллиант грушевидной формы размером где-то в один карат, а может больше. Он постоянно цеплялся за платье, а в какой –то момент отвалился совсем. Так что теперь придется платить неустойку ювелирам, которые дали мне эти украшения на один выход. Они сказали мне, что «потеря» обойдется мне в 150-200 тысяч рублей, - поделилась Анна Калашникова

Впрочем, в этой истории есть и хорошие стороны. Скорее всего, в минувшие выходные одна из уборщиц кремлевского дворца стала богаче на 200 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анна Калашникова потеряла сознание в аэропорту

Вроде бы ничего не предвещало беды: звезда ток-шоу Анна Калашникова вместе со своим другом светским хроникером Леваном Тодуа прилетела в Москву из Абхазии (там у них были гастроли) и направилась в багажный терминал за чемоданом. "Калашникова потеряла сознание", - рассказал читатель «КП», приславший в редакцию размытый снимок обморока артистки (подробности).

КСТАТИ

Анна Калашникова встречается с 53-летним миллионером

Бывшая невеста скандального певца Прохора Шаляпина певица и фотомодель Анна Калашникова скрылась от холодной ноябрьской погоды на райском острове Бора-Бора. Это один из самых дорогих курортов в мире, только билет туда стоит около 200 тысяч рублей. О своих каникулах на Бора-Бора Анна рассказывает в своем Инстаграме: артистка выкладывает фото и видео, как она загорает, рассекая воды Тихого океана на яхте, наслаждается морепродуктами в дорогих ресторанах (подробности).