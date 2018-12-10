2018-12-10T20:25:52+03:00
Звезды

Калашникова потеряла бриллиант на вручении музыкальной премии

Ювелиры, которые дали певице украшения напрокат, просят ее компенсировать стоимость пропажи
Игорь ПОЛЯКОВ
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В минувшие выходные Калашникова решила произвести впечатление на красной дорожке Российской музыкальной национальной премии «Виктория»В минувшие выходные Калашникова решила произвести впечатление на красной дорожке Российской музыкальной национальной премии «Виктория»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В последнее время звезде ток-шоу и бывшей невесте Прохора Шаляпина Анне Калашниковой страшно не везет.

Только за последний месяц у нее украли телефон, разбили машину, певица дважды была госпитализирована с нервным истощением. В минувшие выходные Калашникова решила произвести впечатление на красной дорожке Российской музыкальной национальной премии «Виктория».

Специально для этого певица нарядилась шикарное платье из золотой парчи, а в тон к нему подобрала золотые серьги и кольцо с большим морганитом (151 карат), обрамленным бриллиантами и изумрудами. Общая стоимость комплекта составила 3 миллиона рублей. И надо же такому случиться, что, прогуливаясь по красной дорожке, Анна умудрилась случайно отколоть ногтем один камешек.

Ювелиры, которые дали певице украшения напрокат, просят ее компенсировать стоимость пропажи

Ювелиры, которые дали певице украшения напрокат, просят ее компенсировать стоимость пропажи

- Сбоку кольца на цепочку был прикреплен бриллиант грушевидной формы размером где-то в один карат, а может больше. Он постоянно цеплялся за платье, а в какой –то момент отвалился совсем. Так что теперь придется платить неустойку ювелирам, которые дали мне эти украшения на один выход. Они сказали мне, что «потеря» обойдется мне в 150-200 тысяч рублей, - поделилась Анна Калашникова

Впрочем, в этой истории есть и хорошие стороны. Скорее всего, в минувшие выходные одна из уборщиц кремлевского дворца стала богаче на 200 тысяч рублей.

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Бывшая невеста скандального певца Прохора Шаляпина певица и фотомодель Анна Калашникова скрылась от холодной ноябрьской погоды на райском острове Бора-Бора. Это один из самых дорогих курортов в мире, только билет туда стоит около 200 тысяч рублей. О своих каникулах на Бора-Бора Анна рассказывает в своем Инстаграме: артистка выкладывает фото и видео, как она загорает, рассекая воды Тихого океана на яхте, наслаждается морепродуктами в дорогих ресторанах (подробности).

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