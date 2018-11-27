2018-11-27T14:18:43+03:00
Звезды

Анна Калашникова потеряла сознание в аэропорту

Неприятный инцидент произошел с певицей после гастролей в Абхазии [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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Певица потеряла сознание в аэропорту.Певица потеряла сознание в аэропорту.
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Вроде бы ничего не предвещало беды: звезда ток-шоу Анна Калашникова вместе со своим другом светским хроникером Леваном Тодуа прилетела в Москву из Абхазии (там у них были гастроли) и направилась в багажный терминал за чемоданом.

- Калашникова потеряла сознание,-рассказал читатель «КП», приславший в редакцию размытый снимок обморока артистки. - К счастью, мужчине, который был рядом, удалось подхватить артистку, чтобы оказать ей первую помощь и вызвать медиков.

- В последнее время Аня много работает и практически не уделяет внимания своему здоровью. У нее все время какие-то съёмки, премии, концерты и записи. И спит она по 4 часа в сутки. Какое уж тут здоровье? В Абхазии у нас было несколько корпоративов и свадьба,-рассказал «КП» Леван Тодуа. - Кроме того ее сын Даня пошел в садик, а это тоже нервный процесс для мамы. Сейчас она в больнице, ей поставили капельницу. Но и в клинике, как я видел, Аня нервничает, постоянно звонит за границу.

Анна Калашникова со своим 53-летним другом Олегом Накариковым. Фото Алины Черновой

Анна Калашникова со своим 53-летним другом Олегом Накариковым. Фото Алины Черновой

Говорят, у Ани роман с 53-летним издателем Олегом Накариковым, с которым она познакомилась в Канаде во время концертного тура и съемок клипа на песню «Жара».

А недавно Анну видели в салоне свадебных платьев. Поклонники певицы уверены, что она готовится к свадьбе с 53-летним Накариковым.

Анна Калашникова потеряла сознание в аэропорту.

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