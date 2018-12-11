2018-12-11T18:17:18+03:00
Общество

Лучших волонтеров Москвы наградят на Креатив Форуме

Здесь подведут итоги Года Добровольца в столице
Ольга БОРСКАЯ
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Одной из главных задач для московских волонтеров в этом году была помощь на Чемпионате мира по футболу Фото: пресс-служба "Мосволонтера"Одной из главных задач для московских волонтеров в этом году была помощь на Чемпионате мира по футболу Фото: пресс-служба "Мосволонтера"
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Подходит к концу 2018 год, который был объявлен в России Годом добровольца. Уже известно, что за эти месяцы число волонтеров в стране выросло в два раза - с 7 до 14 миллионов. А как изменилось добровольческое движение в столице? Об этом речь пойдет 13 и 14 декабря на Креатив Форуме.

Он пройдет на территории Цифрового делового пространства в Москве. Организатор - Ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке Комитета общественных связей города и молодежной политики города Москвы.

Форум будет состоять из нескольких блоков. В деловой программе участие примут руководители общественных и добровольческих движений, представители департаментов столичного Правительства. Они подведут итоги Года Добровольца и обсудят дальнейшее развитие волонтерского движения. Здесь же будет представлено новое направление добровольческой деятельности – проект «Волонтеры общественного здоровья». Его задача - привить любовь к здоровому образу жизни у москвичей. Завершит деловую программу открытый показ фильма «#ЯВолонтер: истории неравнодушных».

А 14 декабря на Креатив Форуме наградят победителей конкурса «Доброволец Москвы-2018» - лучших волонтеров столицы. В этом году на конкурс было подано рекордное число заявок - 300, из них более 40 – от некоммерческих организаций, благотворительных фондов и общественных движений. Награды победителям вручит Посол Доброй воли волонтеров Москвы, мисс Вселенная-2002, телеведущая и президент благотворительного фонда «Спешите дарить добро» Оксана Федорова. Завершится форум презентацией гимна Волонтеров Москвы в новом исполнении и праздничным концертом с участием звезд. артистов.

Где: Цифровое деловое пространство, ул. Покровка, д.47

Когда: 13 декабря, начало в 16.00, 14 декабря, начало в 18.00

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