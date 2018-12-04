2018-12-04T21:10:59+03:00
Общество

Итоги Года добровольца в России: Волонтеров стало в два раза больше, а на поддержку добрых дел выделят 7,4 миллиарда рублей

Тысячи волонтеров со всей страны собрались в Москве на Международном форуме добровольцев. "КП" рассказывает в пяти пунктах, как изменилась сфера волонтерства в стране за 2018 год
Ольга БОРСКАЯ
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В Москве 2-5 декабря проходит Международный форум добровольцев Фото: пресс-служба Дирекции Года добровольца (волонтера) в РоссииВ Москве 2-5 декабря проходит Международный форум добровольцев Фото: пресс-служба Дирекции Года добровольца (волонтера) в России
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1. Число волонтеров выросло в 2 раза

Растопить сердца — вот, пожалуй, одна из главных целей Года добровольца в России. Чтобы как можно больше в стране стало неравнодушных, отзывчивых людей, готовых прийти на помощь. И это удалось. По данным Фонда Общественное мнение, за минувший год 27% россиян изменили свое отношение к волонтерству. Ровно в два раза выросло число тех, кто называет себя добровольцем — с 7 до 14 процентов. При этом, тех, кто за последние месяцы просто бескорыстно помог кому-то еще больше — 36%. Еще один наглядный пример - количество поисковых запросов в Яндексе на тему "как я могу помочь" выросло за этот год в 2,5 раза.

- Самое главное - это понимание, что Год добровольца не закончится никогда. За этот год число волонтеров в стране выросло в два раза. Нет таких сфер, где бы не участвовали волонтеры, добровольчество не имеет ни территориальных, ни возрастных границ, - отметил на открытии Международного форума добровольцев председатель оргкомитета по проведению Года добровольца в России, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

2. Создается инфраструктура поддержки добровольчества

В регионах создаются ресурсные центры поддержки волонтерства — в них аккумулируются ресурсы по поддержке некоммерческих организаций. Волонтеры, готовые помогать, могут найти здесь выход на конкретное социальное учреждение, которому требуются добровольцы, благотворительные фонды — собрать команду волонтеров. Кроме того, НКО могут обратиться сюда за помещением, поддержкой, консультацией, с просьбой решить какую-то проблему. Первые центры начали открываться еще в 2017 году, в 34 регионах они были созданы в 2018 году, еще в 40 - появятся к середине 2019 года. Создание ресурсных центров входит в Стандарт развития волонтерства, который в регионах внедряет Агентство стратегических инициатив.

- Завершая Год волонтера, мы только начинаем большой проект по социальной активности граждан, - рассказала на форуме зампред Правительства по социальной сфере Татьяна Голикова.

На поддержку и развитие волонтерства по федеральному проекту «Социальная активность» до 2024 года будет выделено 7,4 миллиарда рублей. В рамках этого же проекта ежегодно будет проходить конкурс лучших региональных практик волонтерства «Регион добрых дел». В этом году он прошел впервые: по его итогам 26 регионов получат субсидию на общую сумму 200 миллионов рублей.

3. Принят закон о добровольчестве

В начале года был принят закон о волонтерах — впервые эта сфера в России получила нормативное регулирование. В законе прописаны основные права и обязанности волонтеров и организаторов добровольческой деятельности, а также механизмы сотрудничества неравнодушных людей с органами власти всех уровней, заключения с добровольцами гражданско-правовых договоров.

- Сложно было бы представить, как законодательно отрегулировать добрую волю человека. И мы не пошли по пути излишней бюрократизации и госрегулирования. Но нашли тот механизм, который способен помочь конкретному парню, который дважды в неделю посещает детский дом — делает его работу законной и поддерживаемой государством, - отметил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

Форум добровольцев объединил волонтёров из 120 стран мира Фото: пресс-служба Дирекции Года добровольца (волонтера) в России

Форум добровольцев объединил волонтёров из 120 стран мира Фото: пресс-служба Дирекции Года добровольца (волонтера) в России

4. Весь мир полюбил российских волонтеров на Чемпионате мира

Весь мир услышал и увидел российских волонтеров этим летом во время Чемпионата мира по футболу. В общей сложности в нем участвовали 35 тысяч волонтеров — ребята помогали болельщикам на стадионах, встречали в аэропортах и на вокзалах, создавали праздничную атмосферу в городах. Их опыт теперь перенимают организаторы следующего ЧМ-2022 в Катаре.

- Если Кубок Чемпионата мира по футболу уехал во Францию, то чемпионами мира по волонтёрству точно являются российские добровольцы, - отметил заместитель исполнительного координатора Добровольцев ООН Тойли Курбанов.

А еще, именно в 2018 году волонтеры впервые приняли участие в организации событий на самом высоком уровне в России — Послания президента Федеральному собранию, «Прямой линии» и инаугурации главы государства.

Следующий шаг - создание в России единой системы подготовки и обучения волонтёров на масштабные мероприятия. Планируется, что уже в 2019 году ее пройдут 1500 добровольцев со всей страны, которые примут участие в крупнейших российских и международных событиях.

5 Добрые дела нашлись для всех

Если раньше волонтерство ассоциировалось в первую очередь со студентами, то 2018 год смог изменить и это. Добровольчество развивается в школах — сейчас в России уже действует 4700 школьных волонтерских отрядов, а через шесть лет их число должно возрасти до 10 тысяч. Все популярнее «серебряное» волонтерство - этим красивым термином называют пожилых людей, которые с выходом на пенсию нашли новый смысл жизни в добрых делах.

Кстати, самым юным участником форума добровольцев стала 9-леняя Милана Нырова из Кабардино-Балкарии. А самому взрослому добровольцу - Рафику Хайдарову из Республики Башкортостан 79 лет.

МНЕНИЕ

Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ

- Этот год в первую очередь изменил отношение к добровольчеству в обществе в целом, а также создал фундамент для развития волонтерства в дальнейшем. Запущена инфраструктура, созданы волонтерские центры во всех типах образовательных учреждений. Президент и правительство, увидев, какую пользу приносят волонтеры в здравоохранении, социальной сфере, культуре, приняли решение о поддержке волонтерства на годы вперед. У нас даже есть такой девиз: «Добровольчество в сердце, а не в календаре». Мы смогли вовлечь в добровольчество тех, кто раньше вообще не интересовался этой сферой. По данным ФОМ, 50% волонтеров привлекли к добрым делам своих родных и друзей. Это значит, что волонтерство становится целой культурой, естественной частью жизни.

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