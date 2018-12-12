2018-12-12T14:40:47+03:00
Общество

Джефф Монсон поздравил с новым годом клиентов АЗС «Роснефть»

Боец смешанных единоборств по прозвищу «Снеговик» (Snowman) поздравил москвичей с наступающими новогодними праздниками
Михаил ГОНЧАРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Автографы Монсона получили многие его фанаты.Автографы Монсона получили многие его фанаты.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ
Изменить размер текста:

Джефф Монсон появился на автозаправке «Роснефть» на Рязанском проспекте в полдень 11 декабря. Автолюбители, которые обычно торопливо пробегают к кассе, застывали на месте, увидев знакомые лицо и богатырскую фигуру.

-Я уже заправился, хотел уезжать, смотрю - Монсон идет! На работу тороплюсь, но хочу с ним сфотографироваться – он отличный боец! - поделился впечатлениями руководитель одной из строительных компаний Аслан.

А сам «Снеговик» в этот день выступал не только в роли звезды. Как и положено помощнику Деда Мороза, он дарил клиентам АЗС «Роснефть» полезные зимние подарки для автомобилей - незамерзайку и щетки, угощал кофе и, накинув фирменную куртку «Роснефть», заливал в баки фирменное горючее Pulsar.

-Меня Монсон заправляет! Монсон! Да, Джефф Монсон! – кричала в телефон владелица черного кроссовера, -Да не прикалываюсь я - сейчас фотки тебе кину!

Работать руками Монсон умеет не только на ринге. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Работать руками Монсон умеет не только на ринге.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Тем временем Джефф деловито спрашивал водителей, стараясь использовать больше русских слов, какой бензин, сколько заливать, вставлял пистолет в бак, нажимал кнопки на колонке. Он дважды в неделю учит русский язык, а работать руками привык не только на бойцовском ринге.

-Когда я учился в университете, денег не хватало. Поэтому каждое лето я устраивался то в бакалейный магазин, то в пекарню. Так что эта работа мне знакома, - рассказал он. А вот заправлять машину ему давно уже не приходилось.

-У меня есть старый автомобиль 2000-го года выпуска, но в Штатах. А здесь я езжу только на такси, - поведал Джефф.

Он поздравил всех посетителей АЗС «Роснефть» с наступающими праздниками и сообщил, что планирует впервые отпраздновать Новый год в России, с семьей.

-2018-й год был очень хорошим, а в 2019-м хочу проводить больше боев, мероприятий и встреч с поклонниками, – поделился планами Снеговик Джефф Монсон.

Боец ММА на один день перевоплотился в сотрудника АЗС. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Боец ММА на один день перевоплотился в сотрудника АЗС.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Алтайского края Виктор ТОМЕНКО: «Если увидите где продукцию «Алтайские продукты + 100 к здоровью», смело покупайте. Качество гарантируем»
На Новый год все места в санаториях и на турбазах Алтайского края уже забронированы, но летом на Алтае пройдет фестиваль в честь Года театра в России и 90-летия со дня рождения Василия Шукшина
Сергей Цивилев - "КП": Я только что от Агафьи Лыковой. Она чувствует себя нормально, мы зря так всполошились
Губернатор Кемеровской области, вместе с доктором слетавший к отшельнице и Героине повести Василия Пескова, на обратном пути дал интервью Радио «Комсомольская правда»
Новости 24
Самолет с вице-премьером Болгарии экстренно сел в Вене
Страсбургский стрелок убивал людей под крики "Аллах Акбар"
Путин предложил ежегодно оказывать единовременную помощь ветеранам
Украина утвердила план мер по военному положению в стране
Тела двух мужчин обнаружены в туалете подземной парковки в Москве
Самым быстрым существом на планете признан муравей-дракула
Путин подписал указ о назначении нового посла России в Дании
Турция начнет в Сирии операцию к востоку от Евфрата
Российские ученые нашли способ преодолеть умственную усталость
Премьер-министр Израиля призвал миротворцев ООН противодействовать «Хезболлах»
Администрация Ленинградской области станет дольщиком
Фермеры в желтых жилетах перекрыли дорогу в Польше
Зонд InSight сделла первые селфи на Марсе
Ростуризм исключил туроператора "Жемчужная река" из реестра
Госдума обсудит законопроект об усилении противопожарных мер в ТЦ
Госдума в четыре раза повысит штраф для авиакомпаний за задержку рейсов
Полиция задержала брата мужчины, устроившего стрельбу в Страсбурге
Эксперты FIFA назвали стадион "Лужники" лучшим в мире
Кремль прокомментировал принятие США резолюции по «Северному потоку-2»
Москалькова: Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов