2018-12-11T12:52:26+03:00
Авто

На стекле не тает лед

Три верных способа быстро создать полную видимость для водителя
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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Ехать надо срочно, а стекла покрыты белесым жестким налетом, да со льдом, так что минут пять придется скакать вокруг машины со щеткой и скребком.Ехать надо срочно, а стекла покрыты белесым жестким налетом, да со льдом, так что минут пять придется скакать вокруг машины со щеткой и скребком.Фото: Алексей ФОКИН
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Ехать надо срочно, а стекла покрыты белесым жестким налетом, да со льдом, так что минут пять придется скакать вокруг машины со щеткой и скребком. Вдобавок дворники намертво примерзли. Знакомая ситуация?

Химия-химия

С этого надо начинать, а не с доставания кредитки из кошелька, чтобы ею отскребать наледи. Химическая реакция быстро превратит лед в воду, которая попросту стечет. Поможет в первую очередь омывайка из запасной канистры, если имеете такую привычку - брать про запас.

Кроме того, в автомобильных отделах продаются банки, бутылки и спреи с жидкостями «антидождь», «антилед» и даже «антитуман». Они как пропитка для обуви - не дают влаге задерживаться на поверхности, а потом замерзать там. Не пожалейте пару сотен рублей, попробуйте, как работает.

Как в операционной

Инструментарий должен быть богатым. Пластиковый скребок, скребок из твердой резины, мягкая резиновая «сгонка» для жидкости. Жестким срезаем толстый слой белого налета и наледи. Резиновым мастерком расчищаем стекла боковых зеркал заднего вида и орудуем вблизи резинок уплотнителей, чтобы не повредить их. А мягкий широкий «водосгон» позволить убрать талую воду, иначе на морозе она снова может схватиться. И весь этот набор должен быть под рукой.

Предусмотрительность

А вот это важнее всего. С вечера подержав дверь открытой, чтобы салон охладился и выравнялась влажность внутри и снаружи, а в это время обработав стекла спреем, утром вы получаете чистые прозрачные с обеих сторон стекла. Да, нужно побороть лень, очистить стекла от снега, грязи и воды, пока они еще тепленькие. Зато утром все будет в ажуре.

Предварительный автозапуск, предпусковой подогреватель, дополнительный отопитель салона - это еще более действенные средства, которые позволят подготовить машину к вашему приходу, но это уже затраты от 30 - 50 тысяч рублей на приобретение дополнительной техники и ее установку.

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