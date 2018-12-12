Похороны Людмилы Алексеевой объединили ее сторонников и оппонентов

Бог отмерил Людмиле Михайловне долгую жизнь. Она умерла в 91 год. На церемонию прощания с ней в Центральный дом журналиста пришли сотни людей. Людей знакомых и незнакомых ей. Кто-то был ее другом, а кто-то читал ее интервью, узнавал о ее деятельности из прессы и восхищался ее подвижничеством.

Правозащитница Алексеева не устраивала громких митингов, не выходила на одиночные пикеты, как это делают многие нынешние борцы за права человека. Она была человеком скромным, глубоким и свято чтящим конституцию России. На ее счету сотни спасенных людей.

В последний путь Людмилу Михайловну проводил президент Владимир Путин. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнование ее младшему сыну Михаилу Алексееву. Среди пришедших попрощаться с известной правозащитницей были глава Счетной палаты Алексей Кудрин, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, председатель Госдумы Вячеслав Володин, участники общества «Мемориал», бывший депутат Геннадий Гудков и оппозиционер Алексей Навальный. А также представители иностранных посольств.

Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров тоже счел своим долгом приехать в Центральный дом журналиста и почтить память Людмилы Михайловны.

- Я не мог не прийти сюда, - сказал мне Юнус-бек Евкуров. – Я ее очень любил и уважал. А она очень любила и уважала меня и Ингушетию. Я должен был проводить Людмилу Алексееву в последний путь.

Однофамилица усопшей, правозащитница Наталья Александровна Алексеева знала Людмилу Михайловну с 2005 года.

- От нас ушла величайшая просветительница, которая никогда не поступалась своими принципами, - говорит Наталья Александровна. - Для нее священным писанием была Конституция России. Людмила Михайловна всю жизнь защищала людей и спасала их. Меня лично всегда восхищала ее мудрость и то, с каким пониманием она относилась к людям разных национальностей и разного вероисповедания.

Юрий Антонович Борко давно уж знаком с Алексеевой. В конце 1940-х годов вместе учились в МГУ. Но близко подружились только в 2014 году.

- Она сначала была убежденной советской студенткой, - говорит Юрий Антонович. - А потом вдруг стала понимать и осознавать колоссальную разницу между идеалами коммунизма и реальной ситуацией. И в 1960-е годы Людмила Михайловна включилась в правозащитную деятельность, это стало главным делом ее жизни. Он боролась за каждого человека, четко проводя грань между политической и правозащитной деятельностью. Она всегда говорила, что борется за соблюдение прав и свобод человека, прописанных в Конституции, а не занимается политикой.

Многие из моих собеседников подчеркивали, что на прощание с Людмилой Алексеевой приходили люди разных политических направлений, включая бывших ее оппонентов. Похороны Алексеевой словно объединили всех. И это правильно, ведь какими бы ни были политические убеждения, права и свобода человека всегда в приоритете. И нельзя не уважать тех, кто честно за них борется.

Тело Людмилы Алексеевой кремировали в Москве, урна с прахом будет захоронена в США рядом с могилой мамы Людмилы Михайловны, ее второго мужа и ее старшего сына.