Затравленная в сети «Миссис Москва-2018» перекрасилась в брюнетку и удалила фото с майдана

История с Инной Жирковой, похоже, никого ничему не научила. В 2012-м году жена футболиста Юрия Жиркова тоже получила титул, но после провального интервью журналисту, который решил проверить, насколько королева красоты образована, модель отказалась от короны «Миссис Россия».

Случай с 35-летней победительницей конкурса «Миссис Москва», который проводит та же глава фонда «Планета женщин» Алла Маркина, выглядит иначе, но, попахивает все тем же.

Екатерину Лифшиц даже не пытались экзаменовать в вопросах знания того, кто такие Самуил Маршак и Агния Барто и авторства полонеза Огинского, да вальса Грибоедова.

По соцсетям вирусом разошлось фото, которое организаторы шоу разослали журналистам в качестве отчета о проведенном конкурсе. Многие недоумевали, почему корона самой красивой женщины российской столицы досталась именно этой конкурсантке? Почему именно она умудрилась опередить аж 13 соперниц?

Екатерина Лифшиц получает корону победительницы конкурса Миссис Москва. Фото организаторов

Более того, сами организаторы не очень то и скрывали, что победительница совсем не москвичка. Наверное, она живет несколько лет в Москве, но вуз Екатерина Лифшиц оканчивала в Киеве. Да и в 2014-м была среди сочувствующих майдану. В марте ездила в Киев, снимала последствия случившегося.

Фото Екатерины на Майдане.

Екатерина Лифшиц даже сделала свое фото на фоне сгоревшего здания в центре Киева. Правда теперь в ее соцсети этих снимков нет, они удалены.

Эти фотографии с Майдана также показались неуместными и были удалены.

Те, кто счел победу Екатерину Лифшиц сомнительной, устроили ей в сети настоящую травлю. В Инстаграме мамы 8-летних двойняшек и жены успешного специалиста в сфере IT-технологий так и пишут в комментариях «Интересно, проплачено было или нет?».

«Миссис Москва-2018», похоже, решила действовать. Она поменяла цвет волос и перестала краситься.

zaushkina Не так важно, что происходит вокруг нас. Важно то,что происходит внутри нас!

- Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нем! Не так важно, что происходит вокруг нас. Важно то, что происходит внутри нас! Чем сложнее, тем интереснее и почетнее выбираться! - многозначительно подписала снимок женщина.

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