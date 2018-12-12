Юные участники форума «ПроеКТОриЯ» разработают модель робота-планетохода

В течение второго дня форума они решают конкретные практические задачи, поставленные крупнейшими российскими компаниями и вузами по шести направлениям – «Космические технологии», «Технологии материалов», «Технологии здоровья», «Технологии энергии», «Информационные технологии» и «Технологии движения».

В форуме «ПроеКТОриЯ», который проходит в Ярославле с 11 по 14 декабря при поддержке Минпросвещения России, принимают участие более 500 школьников. Каждый из них может получить представление о той или иной профессии, работая в выбранной лаборатории. Практическое решение кейсов позволит «погрузиться» в реальную работу и проявить свои способности в выбранной сфере.

Лаборатория «Технологии энергии» предлагает школьникам решить различные задачи. Например, создание мобильного приложения для эффективного управления электросетями микрорайона (заказчик – ПАО «Россети») или интеллектуальной системы управления ГЭС для «РусГидро», сделать расчет энергосистемы модели острова Русский на Дальнем Востоке по заказу Госкорпорации «Росатом».

На площадке «Космические технологии» представлены 11 кейсов. Школьникам предстоит сконструировать солнечные батареи микро-спутников для ООО «Спутникс», предложить способы борьбы с частицами космического мусора (заказчик – Госкорпорация «Роскосмос»), разработать модель робота-планетохода, концепцию инфраструктуры для лунного туризма.

«Технологии материалов» предложат участникам форума подумать об использовании отходов деревообработки, создании 3D-принтеров для «печати» протезов (кейс Госкорпорации «Росатом»), разработке новых «умных» материалов, которые найдут применение в самолетостроении (кейс Госкорпорации «Ростех»). Как отмечают эксперты лаборатории, главное, чего они ждут от ребят, – новые идеи.

Екатерина Лукьянова, руководитель проекта «Центр по развитию рабочих и инженерных компетенций» АНО «Корпоративная Академия Росатома»: «Очень важно объединять усилия всех сторон: предприятий, заинтересованных в подготовке кадров, образовательных учреждений, органов власти. Форум дал возможность пообщаться с педагогами, которые в первую очередь влияют на развитие детей. Мы говорим о том, как тиражировать их успешный опыт, помогаем пополнить свою копилку новыми методиками. А кейсы в лабораториях помогают пополнить знания школьникам».

В лабораториях направления «Технологии здоровья» рассматриваются задачи создания мягких лекарственных форм, сочетающих свойства мази и геля, универсальной «жевательной резинки от всех болезней» (заказчик – ГК «Р-Фарм»), прогнозирования генетических заболеваний.

«Технологии движения» предложат спроектировать новые доступные электромобили (заказчик – Московский политехнический университет), антропоморфного робота-водителя для НИЦ «Курчатовский институт». ОАО «РЖД» поручило школьникам разработать принципиальный проект маршрута и места расположения транспортного хаба будущего, а АО «Станкопром» – подумать о снижении общей массы самолета.

«Мы заинтересованы и в новых идеях, и в привлечении и подготовке квалифицированных кадров для отрасли. Поэтому кроме работы с кейсами организовали мастер-класс для педагогов, приехавших на форум. Он посвящен тем возможностям, которые РЖД предоставляет в сфере образования. Основное внимание уделяется взаимодействию с нашей Детской железной дорогой и развитию сети опорных школ. Мы хотим помогать педагогам в деле повышения качества профессиональной подготовки в стране», – отметил Александр Збарский, начальник отдела ОАО «РЖД».

Самое большое количество кейсов представлено в направлении «Информационные технологии». Участники форума будут работать над задачами в сферах телемедицины, кибер-безопасности и технологий Big Data, решать проблему нехватки кадров в IT и обучения робота-рекрутера «живому» диалогу.

«Чтобы у нас в России появлялись технологии, которые меняют мир, нужно начинать «с младых ногтей», привлекая в сферу IT школьников и студентов. Причем научить нужно не только тому, как строить ракеты или создавать новые материалы, но и тому, как на этом построить успешный бизнес. А главная мысль, которую мы хотим донести до участников форума, – работать нужно там, где ты будешь чувствовать себя счастливым. Только в этом случае при нынешней высокой конкуренции можно стать успешным», – говорит Дарья Харченко, руководитель департамента развития образовательной среды Фонда развития интернет-инициатив.

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» (ранее — «Будущие интеллектуальные лидеры России») проходит в Ярославле 11 – 14 декабря 2018 года. Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 23 июня 2018 года №166-рп «О проведении Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Состав Оргкомитета утвержден распоряжением Президента Российской Федерации от 18 сентября 2018 года №262-рп «Об утверждении состава Организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».

Стратегический партнёр: Государственная корпорация Ростех

Генеральные партнёры: Росатом, ОАО «РЖД», ПАО «Россети»

Тематические партнеры: Госкорпорация «Роскосмос», Концерн ВКО «Алмаз – Антей», ФИОП (Группа Роснано), ГК «Р-Фарм», ФРИИ, Университет НТИ «20.35»

Телеком партнёр: ПАО «Ростелеком»

Диджитал-партнёр: Mail.RuGroup

Автомобильный партнёр: ПАО «АВТОВАЗ»

Партнеры: ФГУП «Космическая связь», ПАО «ГАЗ», Группа ЧТПЗ, ПАО «ОАК», ГК Геоскан, ПАО «РусГидро», ГЕРОФАРМ, Центр развития экологических проектов «Чистое дело», ООО «Лоретт», COEX, Роструд, Группа компаний «Хевел»

Вузы-партнеры: НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСИС», МГУ, Московский Политех, СПбПУ, Сколтех, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, РТУ МИРЭА, СПбГОУ ВО СПХФА

Организатор: Группа компаний GrataAdv

Медиаподдержка иинформационное сопровождение: Коммуникационное агентство АГТ

Пресс-центр Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

pressa@proektoria.online /https://forum2018.proektoria.online/

VK/OK /Facebook / Telegram/ YouTube

#проеКТОриЯ #мояпроектория #едунапроекторию #ктоя #будущийя