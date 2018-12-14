2018-12-14T13:24:42+03:00
Общество

«Это дитё будет считать родителями именно вас»: спрос на минипигов вырос в 3,5 раза

Желтая Земляная Свинья, символ 2019 года
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Кого теперь удивишь котенком, щенком или хомячком? Минипиги – вот это мода! Желтая Земляная Свинья, символ 2019 года, точно будет благоприятствовать обладателям милых маленьких зверьков, которых в этом году хотят купить в полтора раза сильнее, чем в прошлом. Особенно прониклись к ним любовью дамы – свинки стали желанными подарками и могли похвастаться всплесками популярности перед 14 февраля и 8 марта. Приближение Нового Года и вовсе сделало минипигов ни много ни мало звездами среди подарков.

«Минипигов на всех не хватит!» – испугались россияне и осенью стали кликать на объявления с породистыми поросятами с каждым месяцем все сильнее и сильнее, в итоге увеличив спрос* в 3,5 раза. «Минипигов хватит на всех!», – успокоили вдохновленные таким интересом продавцы, которые тоже не сидели сложа руки и к началу зимы увеличили «поголовье» поросят на Авито в полтора раза. В итоге в выигрыше остались покупатели: с концу осени, когда все больше людей начали задумываться, какой бы подарок подложить под елку любимым, цена свинки очень кстати снизилась – до 17 626 рублей. А вообще осенью минипиг продавался в среднем за 19 617 рублей.

В начале декабря «девальвация» минипига продолжилась, и теперь его можно купить за 13 739 рублей (это на 30% меньше, чем осенью). Казалось бы, почему так, как же пресловутый хайп? А все просто: растущая конкуренция не позволяет завышать цены – пример минипига на Авито показывает, что знаменитые законы рыночной экономики хоть иногда, хоть в «минимасштабе», да работают и в нашей стране.

Поражает, что объявления о продаже поросят буквально пропитаны любовью к ним.

«Вы получите совершенно обаятельное и преданное вам существо, практически маленького ребёнка со всеми его шалостями и радостями, и это дитё будет считать родителями именно вас», –пишут в Москве. Свинка «воспитана, ходит в туалет, очень игривая», – хвастаются в Ставрополе. А наш – «ручной и очень ласковый», – откликаются в Оренбурге.

Удивительно, что кто-то вообще готов их продавать. Наверное, точно нужны деньги, иначе, как в анекдоте с хамелеоном, «оставил бы себе».

Сейчас самого дорогого поросенка продают в Москве за 35 тысяч рублей– эта «хрюшка приучена к лотку, очень любит ласку, с удовольствием принимает ванну».

Самый доступный минипиг ждет любящего хозяина в Киселевске – за него просят 2,5 тысячи рублей.

А еще зверьков можно арендовать – они «порадуют детей и не оставят равнодушными взрослых» – и фотографироватьсяс ними.

Остается, правда, одно но: под видом породистого минипига недобросовестные продавцы могут подсунуть очарованному покупателю поросенка мясной породы. До поры до времени вы будете умиляться забавно похрюкивающему созданию, одевать его в розовый комбинезончик и гордо выгуливать его на зависть владельцам собак (как банально!). Но со временем такой подарочек превратится в большого и сильного кабана, который присвоит себе как минимум весь балкон, а то и больше, и будет опустошать холодильник. Да и на прогулке роли ведущего и ведомого поменяются. И зависть соседей может смениться насмешками. Так что к покупке минипига стоит отнестись со всей ответственностью – смотрите, чтобы не подложили свинью.

* Под термином «спрос» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение». Здесь имеется в виду спрос в ноябре относительно сентября

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