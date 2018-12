Мурашки по коже? Это хорошо. Волосы будут гуще

Исследователи из Гарвардского университета (Harvard University), ведомые Я-Чи Сюй (Ya-Chieh Hsu) - специалисткой по стволовым клеткам, обнаружили удивительный эффект, сопутствующий появлению так называемых мурашек по коже. Или гусиной кожи, как его часто называют. В таких случаях еще говорят, что «шерсть встает дыбом».

Как выяснилось, столь эмоциональная реакция организма благотворно действует на кожу - способствует росту волос. Потому что нервы, посредством которых распространяются мурашки, стимулируют стволовые клетки кожи. Те превращаются в волосяные фолликулы, которые, в свою очередь, начинают давать «всходы» - новые волосы. В этом ученых убедили эксперименты на мышах, о результатах которых они доложили на совместной встрече представителей Американского общества клеточной биологии и Европейской организации микробиологии (American Society for Cell Biology and the European Molecular Biology Organization). Кратко об исследовании рассказал портал Tech Explorist.

Объясняют эффект так: мурашки появляются от того, что сокращаются мышечные волокна, расположенные в непосредственной близости от волосяных фолликул — мешочков, из которых растут волоски. А сокращаются они потому, что к мышцам подходят нервы— те, которые контролируют автоматические реакции организма — вроде расширения зрачков, затвердения сосков, учащения пульса, вздрагивания от испуга. И вся эта мышечно-волосяная конструкция нашпигована стволовыми клетками.

Старые волоски топорщатся, новые вызревают.

Волосок заставляют торчать особые мышцы.

Нервы, как правило, находятся внутри защитных миелиновых оболочек. Словно заизолированные провода. Но те, что тянутся к стволовым клетками, оголены. И буквально бьют током, как только мурашки начинают бегать. Волосы встают дыбом, а со стволовыми клетками происходят метаморфозы - они превращаются в волосяные фолликулы.

Мурашки бегают главным образом по телу. И тем самым пополняют число растущих там волос, которые - как раз там - и не очень-то нужны. Лучше бы мурашки по голове бегали. Сюй уверяет, что и такое не столь уж большая редкость - случается, когда люди предвкушаю нечто грандиозное или эмоционально реагируют на понравившуюся музыку или благоговеют от чего-то торжественного или, испытывают другое моральное и физическое удовлетворение, например, оргазм. Или сильно пугаются — до такой степени, что, как говорится, волосы на голове шевелятся. И кепки приподнимаются.

Мурашки зачем-то бегают по таким местам, где волосы совсем не нужны. Если бы не бегали, то люди, может быть, давно бы освободились от волос на теле.

Вывод: недостаток мурашек может вести к облысению, их обилие, соответственно, ему препятствует. Но как сделать так, чтобы мурашки бегали чаще — особенно по голове? Толковых советов ученые пока не дают. Может быть, стоит чаще возбуждаться эмоционально любым доступным образом, не выходящим за рамки приличия?