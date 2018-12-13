2018-12-13T16:40:13+03:00
Наука

Мурашки по коже? Это хорошо. Волосы будут гуще

Открытие ученых: явление, известное в народе как «шерсть дыбом», оказывается, препятствует облысению
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Нет, не зря люди покрываются гусиной кожей.Нет, не зря люди покрываются гусиной кожей.
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Исследователи из Гарвардского университета (Harvard University), ведомые Я-Чи Сюй (Ya-Chieh Hsu) - специалисткой по стволовым клеткам, обнаружили удивительный эффект, сопутствующий появлению так называемых мурашек по коже. Или гусиной кожи, как его часто называют. В таких случаях еще говорят, что «шерсть встает дыбом».

Как выяснилось, столь эмоциональная реакция организма благотворно действует на кожу - способствует росту волос. Потому что нервы, посредством которых распространяются мурашки, стимулируют стволовые клетки кожи. Те превращаются в волосяные фолликулы, которые, в свою очередь, начинают давать «всходы» - новые волосы. В этом ученых убедили эксперименты на мышах, о результатах которых они доложили на совместной встрече представителей Американского общества клеточной биологии и Европейской организации микробиологии (American Society for Cell Biology and the European Molecular Biology Organization). Кратко об исследовании рассказал портал Tech Explorist.

Объясняют эффект так: мурашки появляются от того, что сокращаются мышечные волокна, расположенные в непосредственной близости от волосяных фолликул — мешочков, из которых растут волоски. А сокращаются они потому, что к мышцам подходят нервы— те, которые контролируют автоматические реакции организма — вроде расширения зрачков, затвердения сосков, учащения пульса, вздрагивания от испуга. И вся эта мышечно-волосяная конструкция нашпигована стволовыми клетками.

Старые волоски топорщатся, новые вызревают.

Старые волоски топорщатся, новые вызревают.

Волосок заставляют торчать особые мышцы.

Волосок заставляют торчать особые мышцы.

Нервы, как правило, находятся внутри защитных миелиновых оболочек. Словно заизолированные провода. Но те, что тянутся к стволовым клетками, оголены. И буквально бьют током, как только мурашки начинают бегать. Волосы встают дыбом, а со стволовыми клетками происходят метаморфозы - они превращаются в волосяные фолликулы.

Мурашки бегают главным образом по телу. И тем самым пополняют число растущих там волос, которые - как раз там - и не очень-то нужны. Лучше бы мурашки по голове бегали. Сюй уверяет, что и такое не столь уж большая редкость - случается, когда люди предвкушаю нечто грандиозное или эмоционально реагируют на понравившуюся музыку или благоговеют от чего-то торжественного или, испытывают другое моральное и физическое удовлетворение, например, оргазм. Или сильно пугаются — до такой степени, что, как говорится, волосы на голове шевелятся. И кепки приподнимаются.

Мурашки зачем-то бегают по таким местам, где волосы совсем не нужны. Если бы не бегали, то люди, может быть, давно бы освободились от волос на теле.

Мурашки зачем-то бегают по таким местам, где волосы совсем не нужны. Если бы не бегали, то люди, может быть, давно бы освободились от волос на теле.

Вывод: недостаток мурашек может вести к облысению, их обилие, соответственно, ему препятствует. Но как сделать так, чтобы мурашки бегали чаще — особенно по голове? Толковых советов ученые пока не дают. Может быть, стоит чаще возбуждаться эмоционально любым доступным образом, не выходящим за рамки приличия?

Если часто пугаться, волосы станут гуще.

Если часто пугаться, волосы станут гуще.

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