Первым делом - самолеты

Ещё бы, и в это трудно было поверить - юный изобретатель разрабатывал электронную модель двигателя для самолета на альтернативном топливе. В итоге ошиблись и те, и другие.

Случилось все неожиданно. В сентябре прошлого года на ярославском Форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» Сергей по видеосвязи рассказал Президенту страны о своем изобретении. Уже через два дня он показывал разработку представителю Корпорации Ростех. Состоялся серьезный разговор. Разбор «полетов» показал, что Сергей Горобец талантливый молодой изобретатель, способный креативно мыслить и двигать «идеи» вперед.

В результате его проект по оснащению двигателя отечественного пассажирского самолета МС-21 альтернативным топливом (жидким природным газом и жидким водородом), был признан очень перспективным. А Сергей получил от Ростеха приглашение на стажировку на предприятиях Госкорпорации.

Поиск новых техно-талантов – в приоритете Ростеха. Как сказал его гендиректор Сергей Чемезов, «Ростех работает в высокотехнологичных областях промышленности, которые определяют будущее страны. Мы заинтересованы в притоке молодежи, новых сотрудников – сильных, креативных, целеустремленных. Для нас важно дать им правильные ориентиры и поддержать таланты».

Сейчас Сергей Горобец учится на первом курсе Московского авиационного института на факультете «Авиационная техника». По предложению генерального конструктора АО «Объединенная двигателестроительная компания» Юрия Шмотина (также входит в корпорацию Ростех), Сергей был включен в состав рабочей проектной группы по разработке двигателей на альтернативных видах топлива. Теперь он может полностью отдать себя любимому делу – помогать развивать отечественную авиацию.

А если мечты у молодого талантливого изобретателя? Конечно есть! Юный калининградец мечтает о полной модернизации самолета МС-21, чтобы он летал на любом топливе, не зависел от погодных условий и мог сесть на любую поверхность где угодно. Ещё он любит путешествовать, особенно туда, где есть горы и тишина.