2018-12-13T21:19:33+03:00
В мире

Меланья Трамп: Дональд победит и во второй раз!

Первая леди США рассказала, как ее муж принимает решения
Ася ХОВАНСКАЯ
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Меланья Трамп дала интервью его любимому телеканалу Fox NewsМеланья Трамп дала интервью его любимому телеканалу Fox NewsФото: REUTERS
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Супруга президента США Меланья Трамп дала интервью его любимому телеканалу Fox News. Приводим наиболее интересные фрагменты:

«ИНОГДА НЕ СОГЛАСНА С ТОНОМ МУЖА»

- Я бы хотела, чтобы у меня было больше времени смотреть новости, но я занята своей работой. Но я знаю точно, что происходит. Я слежу. Я даю моему мужу честный совет и свое мнение. Иногда он слушает, а иногда нет. Я иногда не согласна с его тоном. Но в конечном итоге он сам принимает решения, он знает последствия, он взрослый. Но он боец. Он борется за Америку и американский народ каждый день.

ВЫИГРАТЬ ВЫБОРЫ-2020

- Он победит во второй раз! Я знаю его, и знаю, как он находит контакт с людьми.

ЧЕСТНА САМА С СОБОЙ

- Я делаю то, что считаю правильным. Я знаю, что подвергнусь критике - со стороны общественности или прессы - но я буду делать то, что считаю правильным для страны и народа. Вот почему я говорю, что хочу быть честной сама с собой и прислушиваться к себе, что правильно, а что нет, и жить осмысленной жизнью каждый день.

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ОБИЖАЕТ

- Я бы сказала, это оппортунисты, которые используют мое имя или имя моей семьи для того, чтобы продвигать себя - от комиков до журналистов и писателей. Они пишут историю, и это неправильно. Им нравится фокусироваться на слухах.

КСТАТИ

Пластика груди, первый бойфренд и эскорт-услуги: восемь пикантных моментов в жизни Мелании Трамп, которые она не любит вспоминать

Супруге Дональда Трампа прочат славу самой сексуальной первой леди наших дней. И правда: мало кто из спутниц глав государств может тягаться внешними данными с нынешней хозяйкой Белого дома. Словенская модель Мелания Кнавс познакомилась с миллиардером в 1998 году, когда ей было 28 лет. Казалось бы, за плечами у такой красивой женщины должно быть бурное прошлое и многочисленные пикантные истории — под стать ее эксцентричному мужу. Но нет, официальная биография Мелании на редкость скупа и практически безупречна (подробности)

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