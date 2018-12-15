2018-12-18T13:18:23+03:00
Звезды

В Подмосковье хаски похитил актера

И это лишь маленький эпизод со съемок мистического триллера «Ушедшие в туман», в съемках которого приняла участие корреспондент "КП" Наталья Барабаш [видео]
Наталья БАРАБАШ
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На экраны фильм должен выйти осенью 2019 года.На экраны фильм должен выйти осенью 2019 года.
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Мне давно хотелось посмотреть, как снимают кино.

А тут случай подвернулся. Позвали на съемки мистического триллера в ближайшее Подмосковье. Там отличное место для съемки триллеров. Особенно если героев серый туман убивает.

Уж чего-чего, а серого тумана...

Первое мое потрясение от съемок случилось еще до их начала. Когда выяснилось, что сбор труппы – в субботу в 7 утра на последней ветке метро, откуда еще полтора часа тащиться до деревни Ратчино. Не мог инопланетный разум выбрать что-то поближе. А ведь я думала, что режиссеры любят с утра принять ванну, выпить чашечку кофэ...

Второе потрясение ждало на месте.

Четыре небольших микроавтобуса. Один - вагончик для режиссера. Второй - для актеров, желтенький - туалет. Машина с генератором и реквизитом. Это - все, что есть из удобств.

На секундочку - съемки с утра и до половины девятого вечера. Зимой. На улице. Из цивилизации вокруг - памятник в центре деревенской площади. И два магазинчика.

- Вам массовка не нужна? - спросила меня огромная, как борец сумо, продавщица лет пятидесяти, когда я зашла к ним погреться. И кивнула на молоденькую симпатичную напарницу:

- А то она может ведьму сыграть!

Ведьмы пока не требовались.

Все участники съемок и так нервничали.

У Веры Соколовой «Ушедшие в туман» - первая картина в качестве режиссера. До этого она была только продюсером. У автора сценария Георгия Смирнова это вообще первая встреча с кино. Он следователем работал. А потом вдруг взял и написал сценарий. Про то, как материалист сталкивается с чем-то неизведанным, и это меняет его самого. Следователя решил играть сам.

Но волновался не поэтому. В первой сцене он должен встретиться и подружиться с собакой. Это собака принадлежала хирургу, погибшему от вселенского мистического зла.

У Веры Соколовой "Ушедшие в туман" - первая картина в качестве режиссера

У Веры Соколовой "Ушедшие в туман" - первая картина в качестве режиссера

Собаку только что привели. Красавец-хаски с дикими голубыми глазами от нетерпения перебирал огромными лапами. "Еле удерживаем," - вздохнул хозяин.

Съемки мистического триллера «Ушедшие в туман».

Макс хотел бегать. На попытку Георгия его погладить зарычал.

- Как же я ему команды буду отдавать? – растерялся следователь.

- Надо ему что-то вкусное дать, - посоветовала я.

Актер зашел в магазин и вынес оттуда огромный пакет сарделек.

Макс сожрал все за 2 минуты, шумно глотая сардельки целиком. И дал почесать за ухом.

Актер радостно выдохнул, взял у хозяина поводок...

И больше мы его не видели. Вернее, видели, как он беспомощно болтается на привязи у хаски, который, выпучив безумные глаза, мотает автора сценария кругами вокруг огромной площади.

В следующие два часа перед режиссером Верой периодически выныривала эта парочка, и запыхавшийся Георгий с надеждой спрашивал:

- Еще не наша сцена?

- Нет, погуляйте! - говорила режиссер, и хаски радостно волок несчастного на сто первый круг.

- Распишитесь на тарелке! - бегала за всеми "хлопушка". Так называют девушек, которые говорят перед камерой: «Сцена пятая, дубль двадцатый". Обычно это очень красивые девушки, и нынешний фильм не стал исключением.

- Вы вот, журналисты, считаете, что на съемках самые важные режиссер и актеры! - наставляла меня Анна-Мария еще в дороге. - Никогда так не пишите! Никогда! Здесь все одинаково важны. Вот я не так хлопушку поставлю - и режиссер потом этот дубль не найдет!

"Хлопушка" - так называют девушек, которые говорят перед камерой: "Сцена пятая, дубль двадцатый"

"Хлопушка" - так называют девушек, которые говорят перед камерой: "Сцена пятая, дубль двадцатый"

Сейчас незаменимый человек Анна-Мария готовила важный киношный ритуал: после того, как на тарелке все распишутся, режиссер должна ее разбить на счастье. А каждый участник взять осколочек на память.

Делать это надо после первой удачно снятой сцены.

Сцена не получалась. Арендованная на час "Скорая" не там останавливалась. Врач-актер не оттуда выходил.

"Труп" замучался падать в снег.

- Коврик ему подложи! - наконец крикнула ассистентке художник Екатерина Петрашко. – Да не желтый, его же видно! И снежком сверху присыпь!

На туристический коврик труп падал уже с большим удовольствием.

- Зачем нужны эти осколки! – ворчала художник. – У меня дома полная ваза! Выкидывать надо, а не собирать!

И цепанула пробегающую хлопушку за рукав:

- Ты куда? Я еще не расписалась!

- Да, вот он к нам и пришел, - ворчал звукооператор, копаясь в проводках. - Добрый друг, полный трындец.

- Почему вы взялись за этот фильм? - спросила я в перерыве у режиссера.

- Публика любит мистику. Я тоже люблю мистику. А здесь речь идет не просто о борьбе с неизведанным, а борьбе двух философий, вселенского добра со злом. Совести человека, чувстве вины. Вот увидите – это будет необычное кино!

Корреспонденту "КП" давно хотелось посмотреть, как снимают кино

Корреспонденту "КП" давно хотелось посмотреть, как снимают кино

…Наконец все срослось. Труп увезли на скорой.

Народ потянулся фотографироваться. Режиссер размахнулась и шарахнула тарелку о штатив. Она разлетелась на сотни осколков, и все до одного кинулись в снег их искать. Даже художник.

Я тоже взяла маленький кусочек на память.

Вдруг фильм, как мечтают создатели, поедет в Канны? На экраны он должен выйти в сентябре 2019 года. Подождем.

– Юрий, за что отвечает линейный продюсер? - спросила я Юрия Андреева, занимающего именно этот пост.

- За всё, кроме постановки и драматургии. (смеётся) Кастинг актёров, организация съёмочного процесса на площадке, администрирование.

– Почему мистический?

- Вы, знаете, Вера Соколова, мне кажется, сама ведьма. Зеленоглазая. А о чём ещё может снимать ведьма? (смеётся)

- Как после шоу-бизнеса и эстрады, ты стал заниматься кинематографом?

– Созрел до этого, пришло время. Я в юности после мечтаний стать пилотом, мечтал снимать фильмы. И вот представилась такая возможность.

Юрий Андреев с той самой традиционной тарелочкой фильма

Юрий Андреев с той самой традиционной тарелочкой фильма

Уезжала я пораньше. На прощанье обернулась и помахала съемочной группе.

Художник Екатерина стала так азартно махать мне в ответ, что я умилилась. Какие все же сердечные люди!

- Да уйдите же из кадра! Вас видно!!- закричала тут она.

- Мне еще не пора? - задыхаясь, выдохнул вспотевший актер, вынырнувший вместе с бесшумным хаски из серого тумана.

- Погуляйте еще! - сказала режиссер.

Я поняла, что уже очень люблю этот безумный, безумный, безумный мир.

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