В Подмосковье хаски похитил актера

Мне давно хотелось посмотреть, как снимают кино.

А тут случай подвернулся. Позвали на съемки мистического триллера в ближайшее Подмосковье. Там отличное место для съемки триллеров. Особенно если героев серый туман убивает.

Уж чего-чего, а серого тумана...

Первое мое потрясение от съемок случилось еще до их начала. Когда выяснилось, что сбор труппы – в субботу в 7 утра на последней ветке метро, откуда еще полтора часа тащиться до деревни Ратчино. Не мог инопланетный разум выбрать что-то поближе. А ведь я думала, что режиссеры любят с утра принять ванну, выпить чашечку кофэ...

Второе потрясение ждало на месте.

Четыре небольших микроавтобуса. Один - вагончик для режиссера. Второй - для актеров, желтенький - туалет. Машина с генератором и реквизитом. Это - все, что есть из удобств.

На секундочку - съемки с утра и до половины девятого вечера. Зимой. На улице. Из цивилизации вокруг - памятник в центре деревенской площади. И два магазинчика.

- Вам массовка не нужна? - спросила меня огромная, как борец сумо, продавщица лет пятидесяти, когда я зашла к ним погреться. И кивнула на молоденькую симпатичную напарницу:

- А то она может ведьму сыграть!

Ведьмы пока не требовались.

Все участники съемок и так нервничали.

У Веры Соколовой «Ушедшие в туман» - первая картина в качестве режиссера. До этого она была только продюсером. У автора сценария Георгия Смирнова это вообще первая встреча с кино. Он следователем работал. А потом вдруг взял и написал сценарий. Про то, как материалист сталкивается с чем-то неизведанным, и это меняет его самого. Следователя решил играть сам.

Но волновался не поэтому. В первой сцене он должен встретиться и подружиться с собакой. Это собака принадлежала хирургу, погибшему от вселенского мистического зла.

У Веры Соколовой "Ушедшие в туман" - первая картина в качестве режиссера

Собаку только что привели. Красавец-хаски с дикими голубыми глазами от нетерпения перебирал огромными лапами. "Еле удерживаем," - вздохнул хозяин.

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Макс хотел бегать. На попытку Георгия его погладить зарычал.

- Как же я ему команды буду отдавать? – растерялся следователь.

- Надо ему что-то вкусное дать, - посоветовала я.

Актер зашел в магазин и вынес оттуда огромный пакет сарделек.

Макс сожрал все за 2 минуты, шумно глотая сардельки целиком. И дал почесать за ухом.

Актер радостно выдохнул, взял у хозяина поводок...

И больше мы его не видели. Вернее, видели, как он беспомощно болтается на привязи у хаски, который, выпучив безумные глаза, мотает автора сценария кругами вокруг огромной площади.

В следующие два часа перед режиссером Верой периодически выныривала эта парочка, и запыхавшийся Георгий с надеждой спрашивал:

- Еще не наша сцена?

- Нет, погуляйте! - говорила режиссер, и хаски радостно волок несчастного на сто первый круг.

- Распишитесь на тарелке! - бегала за всеми "хлопушка". Так называют девушек, которые говорят перед камерой: «Сцена пятая, дубль двадцатый". Обычно это очень красивые девушки, и нынешний фильм не стал исключением.

- Вы вот, журналисты, считаете, что на съемках самые важные режиссер и актеры! - наставляла меня Анна-Мария еще в дороге. - Никогда так не пишите! Никогда! Здесь все одинаково важны. Вот я не так хлопушку поставлю - и режиссер потом этот дубль не найдет!

"Хлопушка" - так называют девушек, которые говорят перед камерой: "Сцена пятая, дубль двадцатый"

Сейчас незаменимый человек Анна-Мария готовила важный киношный ритуал: после того, как на тарелке все распишутся, режиссер должна ее разбить на счастье. А каждый участник взять осколочек на память.

Делать это надо после первой удачно снятой сцены.

Сцена не получалась. Арендованная на час "Скорая" не там останавливалась. Врач-актер не оттуда выходил.

"Труп" замучался падать в снег.

- Коврик ему подложи! - наконец крикнула ассистентке художник Екатерина Петрашко. – Да не желтый, его же видно! И снежком сверху присыпь!

На туристический коврик труп падал уже с большим удовольствием.

- Зачем нужны эти осколки! – ворчала художник. – У меня дома полная ваза! Выкидывать надо, а не собирать!

И цепанула пробегающую хлопушку за рукав:

- Ты куда? Я еще не расписалась!

- Да, вот он к нам и пришел, - ворчал звукооператор, копаясь в проводках. - Добрый друг, полный трындец.

- Почему вы взялись за этот фильм? - спросила я в перерыве у режиссера.

- Публика любит мистику. Я тоже люблю мистику. А здесь речь идет не просто о борьбе с неизведанным, а борьбе двух философий, вселенского добра со злом. Совести человека, чувстве вины. Вот увидите – это будет необычное кино!

Корреспонденту "КП" давно хотелось посмотреть, как снимают кино

…Наконец все срослось. Труп увезли на скорой.

Народ потянулся фотографироваться. Режиссер размахнулась и шарахнула тарелку о штатив. Она разлетелась на сотни осколков, и все до одного кинулись в снег их искать. Даже художник.

Я тоже взяла маленький кусочек на память.

Вдруг фильм, как мечтают создатели, поедет в Канны? На экраны он должен выйти в сентябре 2019 года. Подождем.

Уезжала я пораньше. На прощанье обернулась и помахала съемочной группе.

Художник Екатерина стала так азартно махать мне в ответ, что я умилилась. Какие все же сердечные люди!

- Да уйдите же из кадра! Вас видно!!- закричала тут она.

- Мне еще не пора? - задыхаясь, выдохнул вспотевший актер, вынырнувший вместе с бесшумным хаски из серого тумана.

- Погуляйте еще! - сказала режиссер.

Я поняла, что уже очень люблю этот безумный, безумный, безумный мир.