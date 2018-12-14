Киевские власти решили снести памятник Александру Суворову

Минобороны Украины совместно с местным институтом национальной памяти рассмотрело ходатайство начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна генерал-майора Игоря Гордийчука о внесении изменений в законодательство, которые бы позволили убрать с территории лицея памятник русскому полководцу Александру Суворову.

Современные украинские лицеисты потребовали внести имя Суворова в список запрещенных к пропаганде Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики”.

"Деятельность полководца Суворова была направлена на уничтожение культуры, государственности и украинской исторической памяти", - указано в претензии лицея.

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко в ответ националистам написал в своем твиттере, что памятник русскому полководцу Александру Суворову, который стоит перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, будет демонтирован.

Для этого Кириленко распорядился не заносить монумент Суворову в реестр памятников, и дал консультативному совету при департаменте охраны культурного наследия киевской государственной городской администрации соответствующее указание.

"После окончательного решения Минкульта памятник будет демонтирован", - отметил Кириленко.

Какое отношение к памятнику Александру Суворову имеют коммунисты и социалисты Кириленко не объяснил. А как это можно объяснить, когда памятник был установлен еще во времена правления императора России Николая Второго?

- Планы по сносу памятника великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову, установленного во дворе бывшего Киевского Суворовского военного училища, в 1992 году переименованного в военный лицей имени Ивана Богуна, Министерство обороны Украины и Правительство незалежной вынашивают уже давно" - рассказал "Комсомолке" председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров. - Несколько лет они пытались найти юридическое обоснование. Однако народное и общественное волнение, особенно суворовское движение Украины, активно противостояли этим варварским планам. В результате памятник закрыли полотном с изображением Ивана Богуна - соратника Богдана Хмельницкого. Теперь они все-таки нашли повод.

- Какую реакцию вызовет это в украинском обществе?

- На мой взгляд, этот шаг ведет в меньшей степени к ослаблению памяти о великом полководце, а в большей степени ведет к расколу общества. Потому что огромное количество суворовцев, проживающих на территории Украины, в конечном итоге будут разозлены такими действиями киевских властей.

- Да и памятник намного старше СССР!

- Верно. В 1915 года в Киеве учредили Алексеевское инженерное училище. В его здании позже появилось суворовское военное училище, а позже лицей имени Ивана Богуна. По логике украинских властей получается, что помимо памятника надо еще и само здание разрушить. Но, этого не делают!

- Выходит, что памятник имеет не только культурную, но и немалую историческую ценность.

- Несомненно! Насколько я знаю выпускники Киевского Суворовского военного училища договаривались с властями, что когда памятник Александру Васильевичу Суворову снесут, то он не будет уничтожен и они заберут его в музей. Но, если окажется, что памятник Украине будет не нужен, мы готовы этот памятник выкупить и сберечь для истории. Таких памятников Александру Васильевичу Суворову, отлитых в те времена, сохранилось, к сожалению, очень мало.

Напомним, с 2014 года в рамках "декоммунизации" в Киеве было переименовали более 192 улиц, переулков и проспектов. Однако средств и времени на полную "декоммунизацию" у киевских властей не хватает: монументы и памятные знаки связанные с царской и советской Россией можно встретить даже в центре украинской столицы. Националисты продолжают требовать от Виталия Кличко убрать герб СССР с фасада Киевского национального экономического университета им. Гетьмана и звезды, серп и молот с арок во внутреннем дворе Киевской горгосадминистрации и демонтировать памятник Николаю Щорсу. Требуют, как правило, не предлагая ничего взамен.

Сельский народ к киевской "декоммунизации" подходит творчески: жители поселка Марковка на месте снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино. А в Черкасской области селяне замаскировали скульптуру пролетарского вождя под Тараса Шевченко. Приделали к лысине казацкий чуб, а в руку Ильичу дали булаву.

Свято место пусто не бывает и в столице Незалежной: взамен историческим памятникам в Киеве стали появляться арт-объекты в виде огромной синей руки, слоненка, котлеты по-киевски, каштана, киевского торта, киевского сухого варенья, граммофона....

Очевидно, что кому-то на Западе не терпится уничтожить на Украине последние следы ее довольно короткой истории. Народу, который не знает своего прошлого всегда проще давать уроки демократии.

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Киевские власти подтвердили решение снести памятник Суворову

Памятник великому русскому полководцу Александру Суворову, установленный во дворе бывшего Киевского Суворовского военного училища, а теперь – военного лицея имени Ивана Богуна, не внесен в реестр памятников столицы Украины. Монумент будет снесен после принятия окончательного решения украинским министерством культуры (подробности)