2018-12-17T18:25:00+03:00
Дом. Семья

"Ваш фирменный рецепт оливье"

«Комсомолка» вместе с «Черкизово» объявляет конкурс на лучший рецепт оливье
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Присылайте свой фирменный проверенный рецепт до 25 декабря и выигрывайте призы!

Новый год любят все! И праздничные салаты тоже. И уже за месяц до главного праздника года хозяйки начинают обсуждать меню и то, чем же особенно вкусным удивят своих родных. У каждой из них есть свои секреты, как сделать фирменный оливье.

Условия просты: до 25 декабря поделитесь на нашем сайте рецептом своего фирменного новогоднего салата.

Раскрытие секретов по приготовлению и фото с готовым блюдом приветствуются. Если у вас нет фото для участия в конкурсе, можете скачать и использовать наше.

Важно! Блюдо должно включать в себя продукцию компании «Черкизово». Ну просто потому что их колбаса идеально подходит для новогодних салатов и самая вкусная.

Самые лучшие рецепты получат призы от «Черкизово» и будут опубликованы на сайте.

Призы:

• мультиварка

• гриль

• набор колбас

а также кулинарные книги и сувениры от ИД "Комсомольская правда".

Подробнее о конкурсе.

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