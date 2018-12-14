"Ваш фирменный рецепт оливье"
Присылайте свой фирменный проверенный рецепт до 25 декабря и выигрывайте призы!
Новый год любят все! И праздничные салаты тоже. И уже за месяц до главного праздника года хозяйки начинают обсуждать меню и то, чем же особенно вкусным удивят своих родных. У каждой из них есть свои секреты, как сделать фирменный оливье.
Условия просты: до 25 декабря поделитесь на нашем сайте рецептом своего фирменного новогоднего салата.
Раскрытие секретов по приготовлению и фото с готовым блюдом приветствуются. Если у вас нет фото для участия в конкурсе, можете скачать и использовать наше.
Важно! Блюдо должно включать в себя продукцию компании «Черкизово». Ну просто потому что их колбаса идеально подходит для новогодних салатов и самая вкусная.
Самые лучшие рецепты получат призы от «Черкизово» и будут опубликованы на сайте.
Призы:
• мультиварка
• гриль
• набор колбас
а также кулинарные книги и сувениры от ИД "Комсомольская правда".