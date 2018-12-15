2018-12-15T01:27:08+03:00
Общество

Группы педофилов маскируются в интернете под модельные агентства и форумы знакомств

Эксперты объяснили, как извращенцы ловят в свои сети детей
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Если вы заметили сайт или страницу в соцсети, на которой, по вашему мнению, размещена подозрительная информация, вы можете сообщить об этом в РоскомнадзорЕсли вы заметили сайт или страницу в соцсети, на которой, по вашему мнению, размещена подозрительная информация, вы можете сообщить об этом в РоскомнадзорФото: Евгения ГУСЕВА
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Сайт, где в аренду предлагали девочек и мальчиков, на прошлой неделе разоблачили активисты, которые борются с педофилами. Все в открытом доступе, но замаскировано под магазин: якобы сдают для фотосессий детскую одежду. «Как на наших фото» - вместе с маленькими фотомоделями. На снимках - дети от 5 до 12 лет. Цены: 35 тыс. рублей в час, 50 тыс., 100 тысяч. Название сайта - CPidzhak. Аббревиатуру «CP» часто используют педофилы разных стран, она означает child porn - «детское порно» (подробности).

Когда информация о педофильском интернет-магазине прошла в СМИ, проверку начали проводить Следственный комитет, полиция, прокуратура. Роскомнадзор заблокировал сайт. Что это было, нам официально пока не сообщили. Однако некоторые эксперты считают, что сам сайт - откровенный фейк. Мол, конкретно через него никто детьми не торговал.

Юрий Рогачев, осужденный за педофилию, работал завучем, а с подростками переписывался от имени их сверстника. Фото: Соцсети

Юрий Рогачев, осужденный за педофилию, работал завучем, а с подростками переписывался от имени их сверстника. Фото: Соцсети

Возможно, создатели этой страницы просто раскручивали на деньги педофилов, которые соглашались выслать предоплату. Расчет железобетонный: эта публика заявлять в полицию не побежит.

Впрочем, в сети существуют другие сайты педофилов - настоящие. Иногда в открытом доступе, маскируясь под вполне легальные.

ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ

- Пару лет назад прошла серия задержаний педофилов по всей стране, которые в течение нескольких лет общались на самом обычном форуме, - рассказывает «КП» эксперт по кибербезопасности Александр Вураско, бывший пресс-секретарь Отдела «К» МВД России (отдел занимается раскрытием преступлений, совершенных с использованием высоких технологий). - Внешне это был обычный не очень популярный форум знакомств. Но помимо открытых разделов были там и секретные, в которые давали доступ только проверенным. Чтобы стать новым членом «клуба», человек должен был, во-первых, получить рекомендацию как минимум двух участников этого педофильского форума, а во-вторых - закачать в общую базу порнографию с детьми, которую он снял сам.

По словам Вураско, разработка этой группы заняла около двух лет.

- Важно было собрать доказательную базу, вычислить всех участников форума. Там были люди не только из всех регионов России, но и из стран СНГ. В общей сложности - около 40 человек. По крайней мере всех россиян взяли - их задержали в один день в разных городах. Важно было сделать это одновременно, чтобы никто из них не успел удалить записи. Часть педофилов с этого форума уже получила серьезные сроки (в России - от 5 до 9 лет лишения свободы. - «КП»). Но по некоторым приговоры еще не оглашены.

Лжеагентства сначала просят детей прислать невинные фото. Но постепенно «раздевают» своих «фотомоделей».

Лжеагентства сначала просят детей прислать невинные фото. Но постепенно «раздевают» своих «фотомоделей».

САДЯТСЯ НА КРЮЧОК

Однако основная площадка для педофилов - социальные сети.

Здесь проще всего отслеживать потенциальные жертвы, подходящие по возрасту.

- Приходилось сталкиваться с педофилами, маскирующимися под модельные агентства. В ленте выкладываются посты про успешных детей и подростков, которые получают бешеные контракты от крупных брендов. Педофилы заводят липовые аккаунты с чужими фото - от имени молодых людей лет 18 - 20, чтобы не было большого разрыва в возрасте, и начинают писать понравившимся им школьникам.

Схема до безобразия проста.

Пишут от имени кастинг-директоров агентства: «Вау! Ты такой красивый (красивая)! Тебе обязательно нужно идти в модельный бизнес!» Присылают ссылки на истории про юных миллионеров!

Словом, разжигают у детей интерес. А потом: «Слушай, срочно присылай свои фотографии, у нас тут идет кастинг на большой рекламный контракт». После первого же фото: нужны разные снимки, в одежде, в маечке... Словом, шаг за шагом ребенка начинают в буквальном смысле раздевать. Мальчики и девочки очень редко рассказывают о таких «модельных агентствах» родителям. У кого-то в сложном подростковом возрасте не такие уж доверительные отношения с мамами и папами. А кто-то грезит о том, как все удивятся и обрадуются, когда он начнет зарабатывать миллионы.

- Одно более-менее откровенное фото для педофила может стать крючком, на который сажают ребенка, - говорит лидер общественного движения «Сдай педофила» Анна Левченко. - А дальше - чистый шантаж. Если не пришлешь новое фото или видео - мы разошлем тебя голую всем твоим друзьям и родителям. Если кому-то расскажешь, будет то же самое.

СЕТЕВЫЕ ХИЩНИКИ

Извращенцев, работающих через интернет, сыщики называют сетевыми хищниками.

- Однажды в Подмосковье задержали Юрия Рогачева, завуча одной из школ, который вот так же переписывался с детьми от имени сверстников, - говорит Александр Вураско. - Он не успел ничего стереть. Открыли его телефон, а там текущая переписка с несовершеннолетними. Общался сразу с нескольких аккаунтов.

Часть этих детей педагог-педофил знал, они учились в его же школе. Но сами подростки, общаясь в соцсетях со своим новым знакомым, который зачем-то рассказывал им о своих сексуальных фантазиях, даже не подозревали, что по ту сторону экрана сидит их 30-летний завуч.

Однако сетевые хищники, наоборот, чаще всего живут не в тех же городах, что их потенциальные жертвы - друзья по переписке. Встречаться в реальной жизни им вовсе не обязательно. Главное - «контент» (фото и видео). В мире педофилов это что-то вроде валюты. Новое детское порно добывается для обмена. И, конечно, большинство таких сделок происходит в теневом интернете, где отследить извращенцев очень сложно.

- Это, кстати, большой миф, что педофилы сконцентрированы только в крупных городах - Москве и Санкт-Петербурге, - продолжает наш собеседник. - Этих людей сейчас хватает по всей стране. Однажды коллеги летали на задержание на Камчатку. Мужчина работал там вахтовым методом. Всюду возил с собой ноутбук, в котором было полно детского порно. Часть он снял сам - растлевал собственную племянницу...

Слово бывшему следователю

«Не все жертвы извращенцев - трудные подростки»

- К сожалению, педофилам очень часто помогают сами подростки, - говорит адвокат, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия. - Нередки ситуации, когда гормональный взрыв делает из семиклассниц почти женщин, и они начинают искать приключений в сети. Собственно, педофилы это прекрасно знают и используют весь арсенал уловок, чтобы обманным путем завлечь жертву в силки. Сделать это несложно, ведь ментально перед ними все-таки дети, какими бы взрослыми они себе ни казались. Кто виноват в происходящем? Мое мнение - прежде всего родители детей, которые не уделяют им достаточно времени, пускают развитие подростков на самотек. Из практики знаю, что далеко не всегда жертвы педофилов - трудные подростки.

Важно!

Как сообщить о подозрительном сайте?

Если вы заметили сайт или страницу в соцсети, на которой, по вашему мнению, размещена подозрительная информация, вы можете сообщить об этом в Роскомнадзор, который имеет полномочия после проверки блокировать такие ресурсы. На сайте ведомства для этого есть специальная форма.

Разумеется, параллельно нужно будет написать заявления в полицию и Следственный комитет.

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