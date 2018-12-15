Группы педофилов маскируются в интернете под модельные агентства и форумы знакомств

Сайт, где в аренду предлагали девочек и мальчиков, на прошлой неделе разоблачили активисты, которые борются с педофилами. Все в открытом доступе, но замаскировано под магазин: якобы сдают для фотосессий детскую одежду. «Как на наших фото» - вместе с маленькими фотомоделями. На снимках - дети от 5 до 12 лет. Цены: 35 тыс. рублей в час, 50 тыс., 100 тысяч. Название сайта - CPidzhak. Аббревиатуру «CP» часто используют педофилы разных стран, она означает child porn - «детское порно» (подробности).

Когда информация о педофильском интернет-магазине прошла в СМИ, проверку начали проводить Следственный комитет, полиция, прокуратура. Роскомнадзор заблокировал сайт. Что это было, нам официально пока не сообщили. Однако некоторые эксперты считают, что сам сайт - откровенный фейк. Мол, конкретно через него никто детьми не торговал.

Юрий Рогачев, осужденный за педофилию, работал завучем, а с подростками переписывался от имени их сверстника. Фото: Соцсети

Возможно, создатели этой страницы просто раскручивали на деньги педофилов, которые соглашались выслать предоплату. Расчет железобетонный: эта публика заявлять в полицию не побежит.

Впрочем, в сети существуют другие сайты педофилов - настоящие. Иногда в открытом доступе, маскируясь под вполне легальные.

ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ

- Пару лет назад прошла серия задержаний педофилов по всей стране, которые в течение нескольких лет общались на самом обычном форуме, - рассказывает «КП» эксперт по кибербезопасности Александр Вураско, бывший пресс-секретарь Отдела «К» МВД России (отдел занимается раскрытием преступлений, совершенных с использованием высоких технологий). - Внешне это был обычный не очень популярный форум знакомств. Но помимо открытых разделов были там и секретные, в которые давали доступ только проверенным. Чтобы стать новым членом «клуба», человек должен был, во-первых, получить рекомендацию как минимум двух участников этого педофильского форума, а во-вторых - закачать в общую базу порнографию с детьми, которую он снял сам.

По словам Вураско, разработка этой группы заняла около двух лет.

- Важно было собрать доказательную базу, вычислить всех участников форума. Там были люди не только из всех регионов России, но и из стран СНГ. В общей сложности - около 40 человек. По крайней мере всех россиян взяли - их задержали в один день в разных городах. Важно было сделать это одновременно, чтобы никто из них не успел удалить записи. Часть педофилов с этого форума уже получила серьезные сроки (в России - от 5 до 9 лет лишения свободы. - «КП»). Но по некоторым приговоры еще не оглашены.

Лжеагентства сначала просят детей прислать невинные фото. Но постепенно «раздевают» своих «фотомоделей».

САДЯТСЯ НА КРЮЧОК

Однако основная площадка для педофилов - социальные сети.

Здесь проще всего отслеживать потенциальные жертвы, подходящие по возрасту.

- Приходилось сталкиваться с педофилами, маскирующимися под модельные агентства. В ленте выкладываются посты про успешных детей и подростков, которые получают бешеные контракты от крупных брендов. Педофилы заводят липовые аккаунты с чужими фото - от имени молодых людей лет 18 - 20, чтобы не было большого разрыва в возрасте, и начинают писать понравившимся им школьникам.

Схема до безобразия проста.

Пишут от имени кастинг-директоров агентства: «Вау! Ты такой красивый (красивая)! Тебе обязательно нужно идти в модельный бизнес!» Присылают ссылки на истории про юных миллионеров!

Словом, разжигают у детей интерес. А потом: «Слушай, срочно присылай свои фотографии, у нас тут идет кастинг на большой рекламный контракт». После первого же фото: нужны разные снимки, в одежде, в маечке... Словом, шаг за шагом ребенка начинают в буквальном смысле раздевать. Мальчики и девочки очень редко рассказывают о таких «модельных агентствах» родителям. У кого-то в сложном подростковом возрасте не такие уж доверительные отношения с мамами и папами. А кто-то грезит о том, как все удивятся и обрадуются, когда он начнет зарабатывать миллионы.

- Одно более-менее откровенное фото для педофила может стать крючком, на который сажают ребенка, - говорит лидер общественного движения «Сдай педофила» Анна Левченко. - А дальше - чистый шантаж. Если не пришлешь новое фото или видео - мы разошлем тебя голую всем твоим друзьям и родителям. Если кому-то расскажешь, будет то же самое.

СЕТЕВЫЕ ХИЩНИКИ

Извращенцев, работающих через интернет, сыщики называют сетевыми хищниками.

- Однажды в Подмосковье задержали Юрия Рогачева, завуча одной из школ, который вот так же переписывался с детьми от имени сверстников, - говорит Александр Вураско. - Он не успел ничего стереть. Открыли его телефон, а там текущая переписка с несовершеннолетними. Общался сразу с нескольких аккаунтов.

Часть этих детей педагог-педофил знал, они учились в его же школе. Но сами подростки, общаясь в соцсетях со своим новым знакомым, который зачем-то рассказывал им о своих сексуальных фантазиях, даже не подозревали, что по ту сторону экрана сидит их 30-летний завуч.

Однако сетевые хищники, наоборот, чаще всего живут не в тех же городах, что их потенциальные жертвы - друзья по переписке. Встречаться в реальной жизни им вовсе не обязательно. Главное - «контент» (фото и видео). В мире педофилов это что-то вроде валюты. Новое детское порно добывается для обмена. И, конечно, большинство таких сделок происходит в теневом интернете, где отследить извращенцев очень сложно.

- Это, кстати, большой миф, что педофилы сконцентрированы только в крупных городах - Москве и Санкт-Петербурге, - продолжает наш собеседник. - Этих людей сейчас хватает по всей стране. Однажды коллеги летали на задержание на Камчатку. Мужчина работал там вахтовым методом. Всюду возил с собой ноутбук, в котором было полно детского порно. Часть он снял сам - растлевал собственную племянницу...

Слово бывшему следователю

«Не все жертвы извращенцев - трудные подростки»

- К сожалению, педофилам очень часто помогают сами подростки, - говорит адвокат, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия. - Нередки ситуации, когда гормональный взрыв делает из семиклассниц почти женщин, и они начинают искать приключений в сети. Собственно, педофилы это прекрасно знают и используют весь арсенал уловок, чтобы обманным путем завлечь жертву в силки. Сделать это несложно, ведь ментально перед ними все-таки дети, какими бы взрослыми они себе ни казались. Кто виноват в происходящем? Мое мнение - прежде всего родители детей, которые не уделяют им достаточно времени, пускают развитие подростков на самотек. Из практики знаю, что далеко не всегда жертвы педофилов - трудные подростки.

Важно!

Как сообщить о подозрительном сайте?

Если вы заметили сайт или страницу в соцсети, на которой, по вашему мнению, размещена подозрительная информация, вы можете сообщить об этом в Роскомнадзор, который имеет полномочия после проверки блокировать такие ресурсы. На сайте ведомства для этого есть специальная форма.

Разумеется, параллельно нужно будет написать заявления в полицию и Следственный комитет.

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