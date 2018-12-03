Активисты нашли педофильский сайт, на котором детей продавали под видом почасовой аренды одежды

В соцсетях разорвалась очередная информационная бомба. Активисты, которые борются с распространением педофилии, обнаружили в Сети сайт, на котором некие взрослые дяди продавали «общение» с мальчиками и девочками 5-8 лет. Не в открытую, конечно. Педофильский бордель был замаскирован под интернет-магазин почасовой аренды детской одежды. Правда, при более внимательном рассмотрении все становилось понятно.

Во-первых, - название. CPpidzhak.

- «CP» - это понятная всем педофилам аббревиатура, - объясняет лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко. - Она расшифровывается как «child porn», «детское порно». Сразу понятный всем «своим» сигнал.

Активисты обнаружили в сети сайт, на котором некие взрослые дяди продавали «общение» с мальчиками и девочками 5-8 лет.

«В нашем магазине вы можете взять в аренду с доставкой по Москве и области комплекты одежды с фотографий наших моделей».

На фото - мальчики и девочки в самой обычной одежде. Оксана (8 лет), Полина (5 лет), Лев (6 лет). А напротив - цены. 35 тысяч рублей в час, 40 тысяч, 100 тысяч... «При аренде от 5 часов скидка 30%...»

После того, как скрины сайта попали в соцсети, страницу заблокировали.

Очевидно, что аренда детской одежды, пусть она хоть золотыми нитками шита, таких денег стоить не может.

Связаться с организаторами сайта можно связаться только через telegram. Кто и где прочитает ваше сообщение - непонятно.

После того, как скрины сайта попали в соцсети, страничку срочно заблокировали. К поиску его организаторов подключились и силовики. Доследственную проверку начали и в полиции (там есть специальный отдел «К», который занимается расследованием преступлений с использованием информационных технологий, - Авт.), и в Следственном комитете.

Параллельно свое расследование проводят и активисты.

- Разумеется, это не первый подобный сайт, - продолжает Анна Левченко. - Но раньше они размещались в так называемом теневом интернете, где невозможно отследить организаторов этого «бизнеса». А тут - педофильский магазин находится в открытом доступе, на российских серверах! Нам удалось установить, что фото «моделей» взяты с реального сайта детской одежды. Только снимки были сделаны еще 7 лет назад. То есть, сейчас невозможно достоверно сказать - реальный это педофильский сайт или все-таки фейк.

Обсуждается несколько версий. Например, что сайт могли запустить мошенники, которые просто пытались вытянуть с педофилов деньги - взять предоплату и «кинуть». Мол, эта публика в полицию жаловаться на аферистов явно не побежит. Или что его сделали сами же следователи, чтобы выявлять «любителей». В конце концов, это может быть просто чья-то дурацкая шутка. Мало ли в интернетах троллей?

- По нашим заявлениям в полиции и СК уже сделали запросы владельцам серверов, на которых размещался сайт, - говорит Левченко. - Не думаю, что будет большой проблемой узнать, на кого этот ресурс оформлен, кто имеет к нему отношение.