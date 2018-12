WG Fest-2018 в Москве: новые танки и "Звери"

Закрыть ноутбук, выйти из виртуальной реальности и прийти пострелять из танка 15 декабря на WG Fest-2018 - done (сделано). Это самый масштабный фестиваль для поклонников игр Wargaming. Организаторы показали лучшие проекты, заинтриговали новинками, добавили развлечения и музыкального драйва — и "дали жару" для 15 000 гостей, которые приехали из 40 стран.

Фестиваль гремит (во всех смыслах этого слова) в Москве уже третий раз. И с каждым годом становится мощнее.

Презентация обновлений World of Warships и World of TanksФото: Алиса ТИТКО

Три гектара в выставочном комплексе "Экспоцентр" заполнились буквально за час. Сюда шли компаниями, целыми семьями. Площадку разбили на 28 зон активностей. Началось знакомство гостей и самое главное - презентация обновлений World of Warships и World of Tanks.

- Для нас встречи с игроками важны, чтобы почувствовать их настроение. Мы объехали в этом году более 50 городов, а в Минске на День танкиста в сентябре собралось 200 тысяч гостей - это абсолютный рекорд, - сказал Андрей Муравьев, глава издательского подразделения Wargaming в СНГ. - В следующем году продолжатся такие встречи с игроками в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре.

Это самый масштабный фестиваль для поклонников игр WargamingФото: Алиса ТИТКО

В этом году были обновления 49 кораблей в World of Warships, переработка авианосцев, а в 2019 году будет новая ветка - британские авианосцы, развитие подводных лодок, создание советских линкоров. Компания попробовала сотрудничество с "Яндекс.Деньги", когда игрокам начали платить деньги за то, что они приводили в игру новых людей.

- Несмотря на свой ветеранский возраст, у игры World of Tanks Blitz есть рекордные цифры - 100 млн загрузок, - рассказал Николай Небышинец, глава департамента стратегических инициатив Wargaming Mobile. - Какие будут новинки в 2019 году? Новый контент, поэтому в игре появятся новые ветки танков и новые боевые локации, камуфляжи. В следующем году мы выпустим новую нацию - европейскую.

World of Warships Blitz находится в стадии роста, уже завоевала любовь более 10 млн человек. В ней появились "лиги" - теперь каждый игрок может получать награды за активность и результаты, в последствии получает бонусы. По итогам первой "лиги" топ-10 игроков в регионах получат подарки - планшет Samsung Galaxy. Еще появятся новый крейсеры, в планах выпуск первых соревновательных режимов.

Три гектара в выставочном комплексе "Экспоцентр" заполнились буквально за часФото: Алиса ТИТКО

- В ноябре уже были первые испытания, а релиз Pagan Online будет в 2019 году, - рассказал Ярополк Раш, паблишинг директор Wargaming.

В Pagan Online планируют создать систему предметов и их свойств, которые откроют бесконечное количество вариантов игровых стилей для всех игровых персонажей. А также количество лута, доступного через дропы с монстров и крафт - бесконечно. Буквально.

Новшества будут, конечно, и для ценителей танков. Тем более, что пострелять любят не только парни, но и девушки.

- В этом году World of Tanks получила четыре Golden Joystick - это очень круто, - сказал Максим Чувалов, глобальный паблишинг директор World of Tanks. - Что же касается World of Tanks 1.0 мы сделали важные обновления, в том числе, карты аутентичные - для того региона, которого производилось это обновление. Мы внесли две новые нации - Италия и Польши. Они хотели быть в игре. Мы расширили и СССР новыми машинами. Также в этом сезоне был такнковый футбол, так как в России был Чемпионат мира по футболу. Амбассадором был известный вратарь Джанлуиджи Буффон. Многие могли его получить, как капитана в свой аккаунт. Запускаем в декабре новогоднее наступление, можно будет получить много подарков, большие скидки и женский экипаж.

Сюда шли компаниями, целыми семьямиФото: Алиса ТИТКО

На фестивале проходили сразу два игровых турнира, в том числе сражались в World of Tanks. А для маленьких гостей фестиваля работала большая игровая зона "Новогодняя песочница". Мальчики и девочки пробовали свои умения на мастер-классах по изготовлению новогодних калейдоскопов, самолетов из пенопласта с состязанием на самый красивый полет. Дети могли смотреть мультфильмы, попробовать аквагрим, съесть сахарную вату и сразу же сразиться на радиоуправляемых танках.

Не скучно было и девушкам, которые пришли в мужской компании. Парни оставляли их полевом салоне красоты. Мужчины могли тоже привести себя в порядок в "Бьюти базе", где не только обновить прическу, но и попробовать грим "Защитник". Стоит отметить, что слабой половине нравились крутые машины. Бронеавтомобиль "Тигр" стал классным объектом для селфи, танк на входе в "Экспоцентр", кстати, тоже.

Мальчики и девочки пробовали свои умения на мастер-классах по изготовлению новогодних калейдоскоповФото: Алиса ТИТКО

На основной сцене жару поддавали Noize MC и группа "Звери". Но главными звездами были Sabaton, шведы-металлисты. Все присутствующие могли потрясти головой в такт песням про суровых воинов прошлого.

Если по какой-то причине вы не смогли посетить WG Fest-2018 в Москве, то нужно исправляться в следующем году. А пока продолжайте играть. Танки или корабли?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

WG Fest 2018: 450 игровых станций, эпические клановые битвы в формате «15 на 15», развлечения для всей семьи

Пообщаться с разработчиками, сразиться на топовых компьютерах, посмотреть презентации проектов, принять участие в конкурсах, розыгрышах и викторинах, заполучить фото с любимым блогером и послушать каверы студии «ГРЕК» можно будет 15 декабря в московском «Экспоцентре» на WG Fest — большом фестивале для поклонников игр Wargaming и их близких (подробности).