Зимние выходные в Таллине: Можжевеловый нож, чесночное мороженое и 10 поколений аптекарей

Конечно, первым делом все туристы в Таллине идут в Старый город. Он красив и уютен, там Ратушная площадь и средневеково-сказочный переулок Святой Екатерины, Старый Томас и Толстая Маргарита, 124-метровая башня церкви Олависте, которой уже 850 лет, Нигулисте – церковь Святого Николая и церковь Александра Невского...

Классический вид на Таллин - сверху.Фото: Юлия СМИРНОВА

Старый город Таллина входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не зря же? Нет, конечно. Но про эти достопримечательности вы почитате в любом путеводителе и на множестве туристических сайтов.

Вирусские ворота в Старый город.Фото: Юлия СМИРНОВА

Зайдете в Старый город через Вирусские ворота (лучше вечером, они красиво освещены). Полюбуетесь красными крышами и черными шпилями со смотровой площадки Паткули. Вскарабкатесь вверх или сбежите вниз по лестнице из 157 ступеней, соединяющей верхний и нижний город. Сфотографируете толстых чаек на столь же мощной крепостной стене, построенной в 13 – 14 веках.

Чайки на крепостной стене Таллина - настоящие звезды!Фото: Юлия СМИРНОВА

А сейчас еще и рождественский рынок, конечно, не пропустите! Он открыт до 7 января. Тем более что в 2018 году именно Таллинский выбрали лучшим из подобных рынков Европы (интернет-голосование проводилось во всех странах Старого света). В прошлые годы звание было у Страсбурга, Бордо, Вены, Дрездена, Базеля.

А я расскажу о не самых очевидных таллинских радостях. Все можно успеть за два-три дня – проверено.

Глинтвейн и миндаль продают во всех главных туристических местах Старого города.Фото: Юлия СМИРНОВА

ПОСМОТРЕТЬ:

КАДРИОРГ - ПАРК, ДВОРЕЦ И ПЛЯЖ

Кадриорг для туристов – это в первую очередь дворец. Что логично. Дворец построен при Петре Первом в честь его жены Екатерины, был летней императорской резиденцией. Сейчас там расположен Художественный музей Эстонии. Точнее, во дворце представлена часть его коллекции. Новое, главное здание – рядом.

Дворец Кадриорг Петр Первый пострил в честь своей жены Екатерины.Фото: Юлия СМИРНОВА

Вокруг дворца – тихий и в солнечную погоду красивый парк (да, нам повезло). Если идти от дворца через парк, а потом перейти дорогу, - берег Балтийского моря и длинный песчаный пляж. Стрелочки показывают на памятник “Русалке”. Но это совсем не та андерсоновская Русалочка, что в Копенгагене. “Русалкой” назывался броненосец российского императорского флота, служивший на Балтике. В 1893 году он погиб в девятибалльный шторм по пути из Ревеля (Таллина) в Гельсингфорс (Хельсинки). Монумент на пляже Кадриорг поставили в память о моряках на пожертвования местных жителей.

На краю парка – ресторан, мимо которого не стоит проходить, Mon Repos.

- Раньше эта вилла была дачей богатых таллинцев, - рассказывает шеф-повар и совладелец Владислав Дьячук. - Ресторан здесь открылся еще в 1921 году, для него выписали модного повара из Санкт-Петербурга, устроили кабаре – во время ремонта под несколькими слоями досок мы нашли сцену. Во время войны вилла была штабом и советских войск, и немцев. В доме с такой историей нам не хотелось предлагать гостям обычный салат “”Цезарь”. И мы наши в архивах блюда, которые готовили здесь в 1920-х. Или еще раньше, в соседнем дворце Кадриорг.

АПТЕКА С ОБОЖЖЕННЫМИ ЕЖАМИ

Таллинская Ратушная аптека считается старейшей в Европе – как открылась в 1422 году, так до сих пор и работает. Мало того, с конца 16 века и до начала двадцатого аптекой владела оlна семья, десять поколении династии аптекарей!

Ратушная аптека в Таллине - самая старая в Европе из тех, что работают до сих пор.Фото: Юлия СМИРНОВА

Если вам случайно нужно что-то от простуды или для желудка – пожалуйста, продают современные таблетки. Если ничего не нужно – в аптеку все равно загляните, чтобы посмотреть коллекцию снадобий прошлых столетий. Особо чувствительные и брезгливые быстро выбегают обратно (поэтому у меня фотографий коллекции нет). Остальные же разглядывают обожженных ежей, змеиные шкурки и другие “лекарства”. Раньше, говорят, тут и порошок из рога единорога продавали.

ГОРОД КРУЗЕНШТЕРНА

Эстония, между прочим, страна великих мореплавателей. Здесь родились первооткрыватель Антарктиды и человек, совершивший первое российское кругосветное плавание!

Иван Федорович Крузенштерн – из Таллина. Иваном Федоровичем его называют по-русски, а дома он был Адам Иоганн фон Крузенштерн. Адам Иоганн учился в ревельской школе, потом поступил в Морской кадетский корпус в Кронштадте. Так началась его морская карьера – и в 1803 – 1806 годах вместе с Юрием Лисянским он совершил первое в российской истории кругосветное плавание на парусниках “Надежда” и “Нева”.

Домская церковь, где похоронен Крузенштерн.Фото: Юлия СМИРНОВА

Похоронен Крузенштерн в Таллинской епископальной Домской церкви. Это в Старом городе, и вы наверняка будете рядом с ней. Если морская история вам не безразлична, загляните к Крузенштерну.

В той первой кругсветке участвовал и Фаддей Беллинсгаузен, родом с эстонского острова Сааремаа. В 1819 – 1821 годах экспедиция Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на кораблях “Восток” и “Мирный” открыла Антарктиду.

...И ГАННИБАЛА

Да, и еще одно имя, уж точно всем знакомое со школы. В Ревеле родился Осип Абрамович Ганнибал – дед Александра Сергеевича Пушкина и сын Абрама Петровича Ганнибала, того самого “арапа Петра Великого”.

От Теллискиви до Старого города всего минут 20 пешком.Фото: Юлия СМИРНОВА

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…ВСЯКОЙ КРАСОТЫ В РАЙОНЕ ТЕЛЛИСКИВИ

Теллискиви - район между городским рынком Йаама Тург и железнодорожным вокзалом. Раньше - промышленный и даже не совсем безопасный. Сейчас - модный. В зданиях бывшего электротехнического завода - рестораны, пекарни (например, Muhu) и дизайнерские магазины. На стенах граффити. По субботам - блошиный рынок.

В Теллискиви и рядом с ним что ни стена - то произведение искусства.Фото: Юлия СМИРНОВА

Магазины, честно говоря, порадовали меня больше. Если любите украшения, небанальную одежду, красивую посуду и всякие интерьерные штуки - здесь можно пропасть на полдня. Много местных дизайнеров. При этом продают не сувениры, а просто красивые вещи. За сувенирами - в Старый город, от Теллискиви до него минут 20 пешком.

Теллискиви часто называют хипстерским районом, но вот я не хипстер совсем – а мне там понравилось. Еще называют районом креативных, то есть творческих, индустрий – и это, пожалуй, самое точное определение.

Фетровый котик из Теллискиви.Фото: Юлия СМИРНОВА

...ИЛИ У РУКОДЕЛЬНИЦ ИЗ ГИЛЬДИИ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ

Женщины-рукодельницы Таллина объединились в Гильдию Святой Екатерины в 1995 году. Посмотреть, как они создают украшения, шляпки, керамическую посуду, работают с кожей и тканями, можно в Старом городе – там у дам из гильдии штаб-кватира с магазинами и мастерскими.

В Гильдию Святой Екатерины объединились женщины-рукодельницы Таллина.Фото: Юлия СМИРНОВА

...И В ДОМЕ ЭСТОНСКИХ РЕМЕСЕЛ

В Старом городе сувенирных магазинов – больше, чем чаек на Балтике. Если есть время ходить, примерять и прицениваться, отлично. Если нет – много всего и сразу найдете в Доме эстонских ремесел на улице Вене либо на рынке у Балтийского вокзала (но это уже не в Старом городе).

Из полезного и практичного – вязаные шарфы, варежки, носки, пончо с традиционным орнаментом, красивые вещи для кухни, в основном из дерева. От брутальных досок до изящных можжевеловых ножей (о них – чуть ниже). С деревом вообще все хорошо и разнообразно: оправы для очков, бабочки, браслеты, дубовые, березовые, липовые...

Вот так идешь в Теллискиви за покупками - а в итоге только и делаешь, что стены фотографируешь!Фото: Юлия СМИРНОВА

ПОЕСТЬ

В Таллин можно ехать и просто чтоб поесть, честно! Вкусно, необычно, красиво. Не за три копейки, но за вполне адекватные деньги.

- В Таллине больше 300 ресторанов и кафе, и в них очень хороший баланс цены и качества. В Москве рестораны отличные, но намного дороже, - объясняет смысл гастрономических путешествий в эстонскую столицу Пааво Петтаи, один из организаторов Таллинской ресторанной недели.

КАРАМЕЛИЗОВАННОЕ МАСЛО И РЕВЕНЕВЫЙ БРЮТ

Соглашусь с ним. Вот, скажем, ресторан Mantel ja Korsten в районе Кадриорг. В деревянном доме 18 века с дымоходом, в окружении таких же деревянных домов. Среди них есть старые (их строили примерно в то же время, что и дворец Кадриорг), а есть современные, но и они вписаны в тот же архитектурный стиль. Даже вывеску на ресторане несколько раз согласовывали и пересогласовывали – чтобы точно соответствовала, эстетики не нарушала.

Как и во многих заведениях, первым делом приносят хлеб и масло. Масло оказалось особенным – карамелизованным. Ушло за две минуты вместе с хлебом, все забыли про калории и диеты. И да, намазывают масло на хлеб в Таллине ножами из можжевельника. Традиция. Ножи очень симпатичные, отличный сувенир. Стоят, в зависимости от декора и размера, 3 – 5 евро.

Карамелизованное масло было только первым удивлением. Дальше – игристое вино из ревеня (брют!), березовое пиво, вино из черной смородины... И вот это вот все, что любят в молекулярной и прочей модной кухне: “пыль из шпината и чесночный крем”, “эспума из сельдерея”, “тартар из тунца с кремом из маракуйи и чипсами из топинамбура”...

А где, спрашиваем, эстонская кухня? В Mantel ja Korsten отвечают: в основном в местных продуктах, которые используются вместе с заморскими в сложносочиненных блюдах. Тыква, морковь, свекла, капуста, рыба, птица... Из менее привычного – козелец (корешки такие). Ревень для игристого вина – тоже местный!

Можжевеловый нож для масла - традиция. Подают в ресторанах, продают в сувенирных магазинах.Фото: Юлия СМИРНОВА

Ресторан Juur в районе Юлемисте, в трех шагах от аэропорта. Тут удивили уже не только маслом, но и хлебом: в виде то ли сосновых корней, то ли когтей дракона. Остальные блюда в том же фантастическом духе. И десерт, вокруг которого клубится туман из жидкого азота.

И еще один ресторан - 180 Degrees, в старом порту Ноблесснера, с видом на причал для яхт. Он реально дорогой. Но. Во Франции тот же ужин стоил бы втрое больше, я уверена. Шеф-повар Матиас Дитер – не эстонец, гастрономическая звезда мирового уровня. Работал в Дубае, Ирландии и родной Германии. Рестораны, которыми он руководил, за последние 10 лет получили 8 престижных звезд Мишлена. У таллинского звезды пока нет, но Матиас над этим работает от всей души. Шеф-повар приходит встретить каждого гостя. Артистично и вдохновенно рассказывает о блюдах. Многие приносит сам.

У шеф-повара Матиаса Дитера блюда - шедевры.Фото: Юлия СМИРНОВА

МОРОЖЕНОЕ ИЗ ЧЕСНОКА

На Ратушной площади – ресторан Baltasar, где почти все блюда делают из чеснока или с чесноком. Даже мороженое! Неожиданно. И реально вкусно.

И еще про мороженое: в районе Теллискиви в кафе La Muu, где, собственно, есть только мороженое. Со вкусом просекко и маскарпоне, кардамона и ревеня, не говоря уже о классических вишне, малине, мяте, шоколаде и еще паре десятков вкусов.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Из Москвы удобнее всего лететь – всего полтора часа. Есть также поезда (15 часов в пути, и билеты в большинстве своем дороже, чем на самолет) и автобусы, они ходят от метро “Тушинская” (в пути тоже около 15 часов, самый бюджетный вариант).

Виза – шенгенская.

Зимой в Эстонии дни очень короткие. Но и в темноте Старый город красив.Фото: Юлия СМИРНОВА

НАИВНЫЕ ВОПРОСЫ

Говорят ли там по-русски? Очень многие, хотя и не все. Если таллинцы знают русский язык хоть немного, поговорить с вами не откажутся. Я поначалу пыталась с каждым продавцом-официантом вести беседы по-английски, но в большинстве случаев это было ни к чему. У официального сайт Visit Estonia есть полноценная русскоязычная версия.

Какие слова по-эстонски полезно знать? Тере – здравствуйте. Муши муши, кали кали – целую-обнимаю, на прощанье с хорошими людьми так говорят.

Дорого ли там? По сравнению с Москвой и большинством европейских стран – нет. Что дешево, тоже не скажу. Адекватно.