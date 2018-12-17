2018-12-17T15:39:28+03:00
Экономика

Россияне оставляют в продуктовых магазинах треть доходов

И редко ходят в рестораны
Софья РУЧКО
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Россия в этом рейтинге находится на 31 строчкеРоссия в этом рейтинге находится на 31 строчкеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Россияне тратят на питание 31% от заработанного. Это чуть меньше (на 1%), чем в прошлом году.

РИА Новости подсчитало, во сколько обходятся продукты жителям разных стран. Россия в этом рейтинге находится на 31 строчке, между Черногорией и Литвой. Чем благополучнее страна – тем ниже этот показатель. Не потому что продукты там стоят дешевле, просто доходы у людей выше. Меньше всего денег на еду уходит у жителей Люксембурга (всего 8,7% бюджета) и Великобритании (10%). В нижних строчках рейтинга – Украина (50,9%).

Чем богаче страна, тем чаще ее жители питаются в кафе и ресторанах. Больше всего денег в заведениях общепита оставляют жители Швейцарии (10,8%), Греции (10,5%) и Испании (10%). Россияне скромнее: в среднем они тратят в ресторанах примерно 3,3% бюджета. В Молдавии и Румынии еще меньше: всего 1,8%.

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