ЦРУ потратило $20 млн, чтобы оторвать Польшу от СССР

37 лет назад, середина декабря 1981 года. Лидер Польской Народной Республики (ПНР) Войцех Ярузельский вводит военное положение. Цель - обуздать массовые протесты движения «Солидарность» во главе с влиятельным оппозиционером Лехом Валенсой. Но вместо «защиты социализма» крутые меры властей лишь ускоряют крах. В итоге «Солидарность» побеждает, ПНР возвращает себе историческое название Речь Посполитая (тоже в декабре, только уже 1989 года), став с тех пор одним из главных антироссийских союзников США в Европе. Красивая история «народной борьбы за свободу против коммунистического ига Советов»? Но на деле она тщательно режиссировалась. Об этом говорится в недавно вышедшей книге вашингтонского политолога Сета Джонса «Тайное воздействие: Рейган, ЦРУ и борьба за Польшу в годы холодной войны» (Covert Action: Reagan, the CIA and the Cold War Struggle in Poland). Приводим перевод самых интересных фрагментов с комментариями эксперта по работе американских спецслужб кандидата исторических наук Ярослава Левина.

Цель - развал соцлагеря

12 декабря 1981 года. Когда польское правительство отключило ведущие на Запад телефонные линии и перекрыло границу, в США была ночь субботы. Офицеры-аналитики съехались в оперативный центр штаб-квартиры ЦРУ прямо из постелей. Глава спецслужбы Уильям Кейси - сутулый, в очках с тяжелой оправой - был одним из лучших директоров ЦРУ своего поколения. Некоторое время он решал, докладывать ли о польском кризисе президенту Рейгану, который в тот день был неподалеку, в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Но после полуночи с конспиративной квартиры ЦРУ в Варшаве пришла шифровка: Ярузельский все-таки ввел военное положение. Теперь ПНР была на острие битвы между Вашингтоном и Москвой.

Ярослав ЛЕВИН, эксперт «КП»:

- Став президентом в 1980 году, Рональд Рейган решил отказаться от политики разрядки, поставив целью сокрушение СССР любой ценой. И Польшу для главного удара той «гибридной войны» выбрал не случайно. Вторая по населению и экономической мощи (после СССР) страна соцблока была его слабым местом: такого размаха оппозиционного движения, как польская «Солидарность», не знало ни одно государство соцлагеря. Уход Варшавы из-под крыла Москвы развалил бы весь контур безопасности СССР в Восточной Европе. Рассчитывал Рейган и на эффект карточного домика - крах режима в одной стране мог начать цепную реакцию в соседних.

Рейган спасает Валенсу

13 декабря 1981 года. С военным положением начались аресты активистов, рабочие и студенческие организации запрещались, любые массовые демонстрации, кроме крестных ходов, возбранялись, все звонки по телефону прослушивались, письма просматривались.

Президент Рейган в это время вернулся из Кэмп-Дэвида в Белый дом, переговорил по телефону с директором ЦРУ и вице-президентом Бушем (будущим лидером США Джорджем Бушем-старшим. - Ред.) и в 15 часов созвал совет по нацбезопасности.

- Надо что-то делать, - сказал Рейган твердо. - Мы должны по ним вдарить и спасти «Солидарность».

Ставки были высоки, ведь госсекретарь США уже писал ему в докладе: «Важность «мирной революции» в Польше невозможно переоценить. Это ослабит СССР, а нас укрепит по всем фронтам». Американские чиновники и раньше обсуждали возможность тайной поддержки «Солидарности», но многие в Белом доме считали это «ненужной провокацией». Однако теперь все изменилось.

Ярослав Левин:

- Устранение неугодных режимов через «мирные народные выступления» и «цветные революции» - стандартная практика для американских спецслужб. И отнюдь не новая. Так, в 1953 году новый премьер Ирана Мохаммед Мосаддык решил национализировать нефтедобычу и вытеснить с рынка западные компании. ЦРУ выделило почти $20 млн на подкуп персидских военных и чиновников и успешно свергло Мосаддыка в ходе операции «Аякс».

Рейган не смог насладиться триумфом лично - к падению соцлагеря в 1989 году президентом США уже был Джордж Буш-старший. Вот они с Валенсой (на фото - слева) ликуют на «демократическом митинге» в Гданьске, где когда-то зародилась «Солидарность».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сребреники для «Солидарности»

Январь - ноябрь 1982 года. «Мы ждали этого с конца Второй мировой», - говорил Рейган. В последующие несколько месяцев он утвердил ряд директив совета по нацбезопасности США по подрыву советского контроля над Восточной Европой. Одно из таких ключевых решений было принято 4 ноября 1982 года, когда президент разрешил ЦРУ начать программу «тайного воздействия» - передавать «Солидарности» деньги и прочую «невоенную помощь».

Проект получил название QRHELPFUL, став одной из крупнейших и наименее изученных операций холодной войны. Многие историки думают, будто ответ Рейгана тогда ограничился лишь экономическими санкциями: запретом на импорт в США польской агропродукции, прекращением финансовых операций через американские банки…

Но на деле ЦРУ поставляло польским активистам ресурсы для проведения митингов, пишущие машинки и мини-типографии для оппозиционных листовок, помогало проводить подрывные теле- и радиотрансляции (граждане могли ловить их на свои приемники). При этом программа была «бюджетно эффективной»: общие затраты составили менее $20 млн (около $40 млн по нынешним ценам). Успеху, конечно, помогало и то, что «Солидарность» и так пользовалась популярностью в Польше.

Ярослав Левин:

- Поддержка «мирных оппозиционеров» со стороны США порой приводила к непредсказуемым результатам. Например, в тот же период, сражаясь с СССР в Афганистане, ЦРУ поставляло моджахедам оружие. Все это удобрило почву для пришедшего к власти движения «Талибан», при котором в Афганистан съехались боевики всех мастей, включая будущих организаторов терактов 11 сентября 2001 года…

«Бороться с русификацией»

Первые попытки «гибридной войны» против советской Польши начались еще задолго до Рейгана. Когда в 1950 году два польских эмигранта-интеллектуала, Ежи Гедройц и Мельхиор Ванькович, находились в США, на них вышли представители спецслужб. И предложили по $10 тысяч в год (по нынешнему курсу порядка $100 тысяч) для издания диссидентского альманаха «Культура». Те согласились. К середине 60-х ЦРУ тратило на этот журнал уже $60 тыс., потом $100 тыс. (в ценах тех лет). Для переправки «Культуры» и другой пропаганды на восток (брошюр, газет, микрофильмов за авторством таких же польских эмигрантов-антикоммунистов) использовалась абсолютно любая возможность. Баулы спортивных команд, посещавших Польшу для соревнований, багаж католических священников, прибывавших «в командировки из Рима», ящики с реквизитом для гастролей балета.

С 1950-х под управлением ЦРУ работало «Радио Свободная Европа» (позже - «Радио Свобода». - Ред.), использовавшее эмигрантов - носителей языка для вещания на Восточный блок. «Мы расскажем вам правду, мы будем бороться с русификацией», - говорилось в первой передаче этого радио на Польшу в мае 1952 года.

В 1978-м советские попытки подорвать польскую оппозицию натолкнулись на новое препятствие: Римским Папой впервые в истории стал поляк - Кароль Вой­тыла (под именем Иоанна Павла II). Год спустя посетив Польшу, он объединил религиозных поляков из разных слоев общества: рабочих, интеллигенцию и католических священников.

Валенса…или агент Болек?

Если бы Советский Союз для подавления «Солидарности» ввел войска в Польшу (как в Чехословакию в 1968 году), ЦРУ всерьез было готово поставлять ее активистам летальное оружие.

В любом случае Рейган всегда тепло принимал перебежчиков из Польши. 19 декабря 1981 года, через неделю после введения военного положения, посол ПНР в США Ромуальд Спасовский позвонил в госдеп и попросил политического убежища. Американская администрация, включая президента, прыгала от радости. Вскоре Спасовский стоял перед телекамерами крупнейших каналов, осуждая «политику Ярузельского». Через два дня Рейган принял Спасовского на высшем уровне в Белом доме. Влиятельный перебежчик выразил публичную поддержку лидеру оппозиционеров Валенсе.

…42-летний (на тот момент) Лех Валенса был главой профсоюза «Солидарность» - самого дерзкого диссидентского движения в Восточной Европе. Этот бывший рабочий Гданьской судоверфи был подчеркнутым «антиинтеллектуалом», гордившимся, что за всю жизнь не прочел ни одной серьезной книги. Но он имел дар оратора… «Солидарность» для него в первую очередь была идеологической «борьбой за свободу и демократию», а не за права или экономическое положение рабочих. К 1981 году число сторонников «Солидарности» возросло до 10 миллионов. Это несмотря на то, что Служба безопасности Польши пыталась его дискредитировать, выставляя «Солидарность» как «сионистский проект» (играя на традиционном антисемитизме польских низов. - Ред.).

Ярослав Левин:

- Недавно всплыли документы, будто Валенса в 70-х якобы сотрудничал с польской госбезопасностью, поставляя данные о диссидентах под оперативным псевдонимом Болек. Так это или нет, сказать сложно. Есть мнение, что ультраоппозиционера Валенсу долгое время не арестовывали именно потому, что он работал со спецслужбами.

Вышла книга американского политолога Сета Джонса о тайных операциях США против влияния Советского Союза в Восточной Европе

На помощь спешит Джордж Сорос

20 мая 1982 года Рейган подписал секретную директиву о перечне дипломатических, пропагандистских и военных мер «для противодействия советскому влиянию». Они предусматривали финансирование «демонстраций, протестов, встреч, конференций, статей в СМИ, телешоу, выставок и прочего», в том числе в ПНР.

До того как пришла помощь с Запада, возможности польских нелегальных типографий были ограниченны. Но уже в первый год военного положения появилось свыше 800 подпольных изданий. В дополнение к финпомощи от ЦРУ один из оппозиционных журналов - Tygodnik Mazowsze получал финансирование от американского инвестора Джорджа Сороса, который помог редакции купить компьютеры.

В декабре 1983 года замдиректора ЦРУ Джон Штайн направил меморандум, требуя немедленно усилить финансирование «Солидарности». Смета предлагалась следующая:

- $600 тыс. - на «оборудование для связи»;

- $300 тыс. - на «печатную продукцию»;

- $100 тыс. - на «помощь политзаключенным и их семьям»;

- $500 тыс. - на экс-членов «Солидарности», живущих в эмиграции на Западе;

- свыше $400 тыс. - «на пропаганду».

На все это у ЦРУ был утвержденный конгрессом США «спецбюджет для экстренных нужд».

Консультантом проекта был политолог и экс-советник по нацбезопасности президента США Збигнев Бжезинский. Однажды он пожаловался шефу ЦРУ на недостаток денег.

- Сколько вам не хватает? - спросил тот.

- 18 тысяч долларов, - ответил поляк.

На следующий день к Бжезинскому без приглашения явился некий человек и передал ему пакет с наличными на эту сумму.

ИТОГО

«Рейган подтолкнул падающего»

К 1989 году после долгих «народных протестов» власти ПНР капитулировали, согласились на свободные выборы в парламент, где «Солидарность» взяла 99 кресел из 100. Еще год спустя Валенса стал президентом, а Польша сменила «советское иго»... на американское.

Ярослав Левин:

- Глупо утверждать, будто «польский социализм развалило ЦРУ». У страны были внутренние проблемы, неэффективность плановой экономики. Госпропаганда не могла объяснить, почему польские рабочие живут хуже, чем такие же спецы в Западной Европе. Все это справедливо и для СССР. Причины развала соцблока прежде всего социально-экономические.

Но Запад не упускал возможности «подтолкнуть падающего» с помощью «гибридной войны».

После воцарения в Белом доме Дональда и Мелании Трампов бывшая первая леди США Мишель Обама оставалась в тени чуть больше года. А сейчас ее имя снова гремит по всей Америке и за ее пределами. Супруга 44-го президента США написала мемуары "Становление", которые с первого дня стали бить все рекорды продаж. 426-страничная книга (за нее ей заплатили 30 миллионов долларов) уже на первом месте в списке бестселлеров и названа одной из самых прибыльных в истории издательства. Мишель отправилась в тур по десяти городам (чем не предвыборная кампания?), а соцопросы показывают, что в случае ее выдвижения в президенты в 2020 году она победила бы Дональда Трампа с разрывом в 16%. Первое издание напечатано тиражом 3 миллиона экземпляров и будет переведено на 31 язык. "Комсомолка" прочитала книгу пока в оригинале и публикует самые интересные отрывки (подробности).