Мишель Обама: В Белом доме надо платить даже за туалетную бумагу!

После воцарения в Белом доме Дональда и Мелании Трампов бывшая первая леди США Мишель Обама оставалась в тени чуть больше года. А сейчас ее имя снова гремит по всей Америке и за ее пределами. Супруга 44-го президента США написала мемуары "Становление", которые с первого дня стали бить все рекорды продаж. 426-страничная книга (за нее ей заплатили 30 миллионов долларов) уже на первом месте в списке бестселлеров и названа одной из самых прибыльных в истории издательства. Мишель отправилась в тур по десяти городам (чем не предвыборная кампания?), а соцопросы показывают, что в случае ее выдвижения в президенты в 2020 году она победила бы Дональда Трампа с разрывом в 16%. Первое издание напечатано тиражом 3 миллиона экземпляров и будет переведено на 31 язык. "Комсомолка" прочитала книгу пока в оригинале и публикует самые интересные отрывки.

- Маленькая девочка из района Саут-Сайд в Чикаго обрела голос, нашла в себе силы для того, чтобы воодушевлять других и надеется, что ее путешествие вдохновит читателей стать тем, кем они желают, - с таким посылом обращается к публике Обама в своей автобиографии.

БАРАК УГОСТИЛ МОРОЖЕНЫМ И ПОЦЕЛОВАЛ

- Меня волновало его тело в маленьком пространстве моей машины - его локоть, лежавший на консольном ящике, его колено возле моей руки. Он жил в Гайд-парке, в квартире, которую сдавал его друг. Я остановила машину возле его дома.

- Не съесть ли нам по мороженому? - спросил он.

Тогда я поняла, что идет игра, что это один из тех моментов, когда надо я решила прекратить думать и просто жить. В городе был теплый летний вечер, какие я любила. Возле жилья Барака было кафе Баскин-Роббинс, мы взяли себе по шарику, вышли и сели на обочине тротуара. Мы сидели близко друг к другу, наши колени соприкасались, была приятная усталость от проведенного на улице дня. Может быть, Барак прочел это на моем лице или почувствовал по моей позе - тот факт, что все для меня стало более расслабляющим. Он посмотрел на меня с любопытством и с улыбкой.

- Можно я тебя поцелую? - спросил он.

И тогда я прильнула и все стало ясным.

Как только я дала волю своим чувствам в отношении Барака, они нахлынули все сразу - оглушающий поток вожделения, благодарности, удовлетворения и интереса.

Барак интриговал меня. Он не был похож на тех, с кем я встречалась до этого. Во многом потому, что казался очень надежным. Он был открыто нежным. Он говорил мне, что я красивая. Мне было с ним хорошо. Он никогда не говорил о материальных вещах, как покупка дома, машины или даже обуви. Его деньги шли на книги, которые были для него священными вещами, которые закладывали основу его мышления. Он допоздна читал, когда я уже давно спала. Он мог говорить с одинаковой страстью о выборах в Польше и о том, какие фильмы Роберт Эберт резко критиковал и почему.

Мой отец оценил Барака сразу, но по-прежнему не любит его странности. Как рассказывал брат Крейг, папа покачал головой и засмеялся, когда мы с Бараком уходили.

- Хороший парень, - сказал он. - Очень плохо, если не последний.

КАК ПРИУЧИЛА ЖЕНИХА К ТЕЛЕФОНУ

- Нужно помнить, что это был 1989 год, когда в наших карманах не жили телефоны. Не было сообщений, а эмодзи не могли подменить поцелуй. Личные звонки обычно происходили дома вечером, когда ты устал как собака и хочешь спать. Перед отъездом Барак сказал мне, что предпочитает писать письма. "Я не слишком телефонный человек", - вот так он это преподнес. Но это ничего не дало. Мы провели все лето в разговорах. Я проинформировала Барака, что если наши отношения будут продолжаться, то ему лучше привыкнуть к телефону. "Если я не говорю с тобой, то могу найти другого парня, который меня послушает", - объявила я. Я шутила, но лишь чуть-чуть. И Барак стал "телефонным парнем".

Бывшая первая леди США выпустила мемуары, которые сразу стали бестселлером и подогрели слухи о ее выдвижении в президенты

ПЕРВАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ЗАКОНЧИЛАСЬ ВЫКИДЫШЕМ

- Мы пытались завести ребенка, и все было не так. У нас был один позитивный тест на беременность, что заставило нас забыть о беспокойстве и падать в обморок от радости, но через пару недель у меня случился выкидыш, который доставил мне физические муки и уничтожил оптимизм. Я чувствовала себя одинокой и потерянной. Как будто я не справилась и я виновата. Потому что я не знала, насколько часто бывают выкидыши, поскольку никто об этом не говорит. Мы сидим со своей болью и думаем, что с нами что-то не так...Худшее, что мы как женщины делаем друг другу, - это то, что не говорим о нашем теле правду, о том, как оно работает и не работает.

Видимо, тогда я впервые почувствовала обиду, связанную с политикой и непотопляемой страстью Барака к работе. Или я просто почувствовала тяжесть женского бремени. Как бы то ни было, но он уходил, а я оставалась и несла ответственность.

ДВУХ ДОЧЕРЕЙ РОДИЛИ БЛАГОДАРЯ ЭКО

- Мой муж был любящим и заинтересованным, делал все, что мог. Он читал литературу по ЭКО и обсуждал ее по ночам со мной, но его единственной реальной обязанностью было появиться в кабинете врача и предоставить немного спермы.

БРАК СПАСАЮТ ПСИХОЛОГИ

- Я начала просить о помощи, когда нуждалась в этом, - не только у мужа, но и у других. Я перестала чувствовать себя виноватой. Да, у Мишель и Барака Обама феноменальный брак, мы любим друг друга, но мы работаем над этим, в том числе и с консультантами, когда есть необходимость.

НЕ ВЕРИЛА В УСПЕХ БАРАКА ИЗ-ЗА ЦВЕТА КОЖИ

- В конце концов, Барак был черным человеком в Америке. На самом деле, я не думала всерьез, что он может победить. Я была польщена и взволнована, став первой леди, но ни единой секунды не думала о том, что мне уготована гламурная и легкая роль. Никто, к кому применимы слова "первый" и "темнокожий", никогда не стал бы так думать.

"ВАМ ПОСЧИТАЮТ ВСЕ, ДО ПОСЛЕДНЕГО ОРЕШКА"

- Я бы сравнила это (жизнь в Белом доме. - Ред.) с жизнью в роскошном отеле. Живя там, платить за аренду жилья и работу персонала не нужно. Но за все остальное нужно. За каждое блюдо, за каждую вещь - вам посчитают все, до последнего съеденного орешка. И буквально за все выставят счет. Мы сами платили за туалетную бумагу. Платили за своих гостей, за еду, которую они кушали. Так что если вы думали, что можете прихватить что-нибудь в сумочку, - счет выставляли нам.

(Этот фрагмент взят из интервью Мишель Deutsche Welle после выхода воспоминаний).

ЗАЧЕМ ОБНЯЛА АНГЛИЙСКУЮ КОРОЛЕВУ

- Вы такая высокая, - отметила она, качнув головой.

- Ну, - сказала я, хихикнув. - Туфли добавляют мне пару дюймов. Но да, я высокая.

Королева посмотрела на мои черные туфли Jimmy Choos. И покачала головой.

- Эти туфли такие неприглядные, не правда ли? - сказала она. И посмотрела с некоторым расстройством на свои собственные черные лодочки.

Тогда я призналась королеве, что у меня болят ноги. Она призналась, что у нее тоже. Мы смотрели друг на друга с одинаковым выражением лица, что-то вроде: "Когда же все эти мировые лидеры, стоящие вокруг нас, наконец, закончат?". И тут королева совершенно очаровательно засмеялась. В тот момент забылось, что она иногда носит бриллиантовую корону, а я прилетела в Лондон на президентском самолете, - мы обе были всего лишь уставшими женщинами, которые страдают от неудобной обуви. И я сделала то, что делаю инстинктивно всегда, когда чувствую связь с человеком, разделяющим мои чувства. Я ласково положила ей руку на плечо. В тот момент я не могла знать, что это будет расценено как чудовищный ляп. Наше взаимодействие попало в объективы и в последующие дни по всему миру неслось: "Нарушение протокола!", "Мишель Обама осмелилась обнять королеву!". Осмелюсь сказать, что королева отнеслась к этому нормально, поскольку, когда я дотронулась до нее, то придвинулась ближе ко мне и легко коснулась своей рукой в перчатке моей спины.

КАК ОТМЕЧАЛИ УБИЙСТВО БЕН ЛАДЕНА

- Барак вышел из нашей спальни, а я спускалась в холл резиденции. Он был одет в костюм и красный галстук и находился на адреналине. Он нес груз этого решения несколько месяцев.

- Мы достали его, - сказал он. - И никто не пострадал.

Мы обнялись. Усама бен Ладен был убит. Никто из американцев не ушел из жизни. Барак брал на себя огромный риск - это могло стоить ему президентства, но все было ОК... В городах по всей стране люди вышли на улицы, влекомые желанием быть вместе друг с другом, связанные не только патриотизмом, но и общей скорбью, рожденной 11 сентября и годами тревог, что нас атакуют снова. Я не уверена, что чью-либо смерть надо праздновать. Но то, что Америка получила той ночью, было моментом освобождения, шансом почувствовать способность восстановиться.

ПОБЕДА ТРАМПА КАК ПОХОРОНЫ

- Я увидела, как он взглянул на экран, потом посмотрел снова, нахмурив брови. "Хм, - сказал он. - Во Флориде результаты выглядят странно". В его голосе не было тревоги, скорее это был проблеск осознания, как вспыхнувший в траве горячий уголек. Телефон зажужжал снова. Мое сердце стало биться быстрее. Я не смотрела на лицо мужа, не будучи уверенной в том, что готова услышать то, что он намеревался сказать. Именно тогда я почувствовала свинцовую тяжесть внутри, а мое беспокойство переросло в ужас...Пока я спала, новость подтвердилась: американские избиратели выбрали Дональда Трампа преемником Барака на посту следующего президента США. Я не хотела знать об этом как можно дольше. На следующий день, когда я проснулась, было дождливое и мрачное утро. Над Вашингтоном нависло серое небо. Я не могла сдержаться, чтобы не расценить это как похороны. Я не политическая персона и я не буду пытаться анализировать результаты. Я не буду спекулировать на тему, кто был ответственным за это и что было несправедливым. Я просто хочу, чтобы больше людей шли голосовать. И я всегда буду задаваться вопросом, что заставило столь многих женщин, в особенности, отвергнуть исключительно квалифицированную женщину- кандидата и вместо нее предпочесть женоненавистника. Но нам теперь жить с этим результатом.

ЗА ЧТО МИШЕЛЬ НЕ ПРОСТИТ ДОНАЛЬДА

- Вся эта история (о том, что Обама якобы родился не в США. - Ред.) была сумасшедшей и подлой. Его (Трампа. - Ред.) злобный фанатизм и ксенофобия были практически неприкрытыми. Я боялась реакции. Время от времени Секретная служба докладывала мне о поступавших серьезных угрозах, и я понимала, что есть люди, способные на stirred

Я старалась не волноваться, но иногда не могла сдержаться. А что, если кто-то с неустойчивой психикой зарядил пистолет и поехал в Вашингтон? Что было бы, если бы тот человек отправился искать наших девочек? Дональд Трамп с его громкими и безрассудными намеками поставил под угрозу безопасность моей семьи. И за это я никогда его не прощу.

"В ПРЕЗИДЕНТЫ НЕ ИДУ"

- Поскольку люди часто спрашивают, скажу прямо: у меня нет намерений идти в президенты. Я никогда не была фанатом политики, и мой опыт последних десяти лет мало что изменил. Меня по-прежнему отталкивает чувство отвращения. Я верю, что политика может быть средством для позитивных изменений, но эта арена не для меня.

ОТВЕЧЕНО

"Ей заплатили много денег за эту книгу и они (издатели. - Ред.) всегда ждут небольшую ссору. Я отвечу тем же. Я никогда не прощу Обаме то, что он сделал с нашими Вооруженными Силами. Они были истощены, и я был вынужден их укреплять. То, что он сделал с ними, превратило страну в очень незащищенную для всех".

(Дональд ТРАМП, президент США).

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