Дневник судебного пристава: Пьем арестованную водку и достаем должников даже в Африке

Будни судебного пристава не так уж скучны - порой это и детектив, и боевик в одном флаконе. Экс-сотрудник УФССП из Подмосковья с шестилетним стажем раскрывает изнанку профессии на канале "Суровый пристав". С разрешения автора "Комсомольская правда" публикует эти откровения.

«ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО Я В НИГЕРИИ?!»

Начинал я как пристав по розыску, который ищет хоть имущество, хоть самого должника. Не служба, а детектив.

Поручил как-то начальник найти неплательщика алиментов. Друзья проболтались, что работает он где-то в гаражах. Пошел я по округе - магазины, палатки, пивнушки, показываю его фото, никто не знает. Забрел в салон сотовой связи, результат - ноль. И вдруг у меня появляется идея.

- А по базе клиентов посмотрите, - говорю, - есть ли у него карта на скидку.

Проверяют, и - бинго! - есть такой клиент. Распечатывают его анкету, в ней - адрес проживания. Лечу туда, ору в домофон: «Почта!» Взлетаю на третий этаж, открывает дверь наш клиент. Когда я ему рассказал, что нашел его через бонусную карту, он просто не мог поверить. Но платить все равно пришлось.

Другой случай. Взыскатель сообщает, что должник работает в крупной металлургической компании. Проверяю - в штате его нет. Оказалось, трудится в дочерней конторе, которая находится в Нигерии. Кем и где конкретно - вопрос. Знаю только, что у него медицинское образование. Начинаю гуглить про связь российской компании и Нигерии. И вижу, что у них госпиталь в Африке. Через переводчик нахожу госпиталь и на официальном сайте - нашего должника: он врач. Там же указан номер мобильного телефона.

- Хелло! - отвечает мужик на том конце провода.

- Добрый день, Сергей Валентинович, - говорю я ему по-русски.

Пауза. Секунд через пять очухивается:

- Вы кто?!

- Я судебный пристав-исполнитель такого-то отдела.

- Как вы меня нашли? Вы понимаете, что я в Нигерии?!

- Сергей Валентинович, для нас нет никаких преград. Я закрыл вам границу на въезд и выезд из России. Даже мать повидать теперь не сможете, - блефую я.

- Зачем же вы так. Откройте въезд...

Соглашаюсь при условии, что первым же делом он явится ко мне. Не проходит и недели, мужик на пороге. И тут я действительно ставлю запрет на границу и заявляю: «Пока долг не погасишь, обратно на работу в Нигерию не вернешься». Должник такой ловкости подивился, но куда деваться - пришлось гасить. А больше всех удивился начальник, когда через месяц нам выставили счет за переговоры с Нигерией…

«ЭТОТ ДЯДЬКА У НАС ТЕЛЕВИЗОР ЗАБРАЛ»

Всегда раньше думал: «Вот бы мне по службе мою территорию». Вечером после исполнения - сразу домой или утром - раз! - и на адрес. Все рядом, не то что сейчас: мои адреса раскиданы по разным концам города.

Как же я ошибался.

Недавно коллега была в отпуске, на меня повесили ее территорию - как раз мой район. Ни фига это не здорово, друзья мои. Вечером в магазине встретил людей, которых сегодня же выселял. В спину мне наговорили гадостей. С утра на стоянке увидел должника, при аресте которого присутствовал. Опять же, в магазине ребенок показывал пальцем на меня и кричал: «Мама, это тот дядька, который у нас телевизор забрал!»

Будни судебного пристава не так уж скучны - порой это и детектив, и боевик в одном флаконе.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

АРЕСТ С ЭЛЕМЕНТАМИ КУНГ-ФУ

Приезжаем как-то со взыскателем в автосервис на арест оборудования, опечатываем подъемники, шиномонтажный станок и т. д. А должник оказался неадекватным, бывший сиделец. Пытался взять ором - не вышло. Заполняю документы, как вдруг этот упырь выскакивает из подсобки с длинной отверткой и начинает делать выпады в нашу сторону. А мы как назло приехали без сотрудников ОУПДС (обеспечение установленного порядка деятельности судов. - Авт.). Я напрягся, ведь у меня кроме папки, которой я могу прикрыться, как в фильме «Жмурки», больше ничего нет. Начинаем отступать, и вдруг наш взыскатель делает прыжок и, словно в боевике, с «вертушки» вырубает уголовника. Мы все в шоке. Он уже потом рассказал, что служил в спецназе, является мастером спорта. А с виду обычный паренек.

ПОДАРКИ СУДЬБЫ

Поступило однажды нам в отдел решение суда с предметом исполнения «уничтожить партию водки». Партия, надо сказать, была большая. Мои коллеги изъяли бутылки, составили акт уничтожения и прекратили производство. Водка при этом, конечно, осталась в целости и сохранности. Весь отдел разобрал партию по домам, и на ближайшие полгода потребность была только в закуске. До сих пор вспоминаем тот случай как подарок судьбы. Но такой джекпот бывает о-о-очень редко.

А вот с арестованным имуществом проще. Пользоваться им как бы нельзя, но если очень хочется… Знаю ребят, которые катались на арестованных тачках. Делается это так: СПИ составляет акт описи ареста на авто, графу «пробег» умышленно оставляет пустой. Тачку забирает на ответственное хранение на парковку у отдела. Ключи у него, доки - тоже. Сел, поехал. Остановили гайцы? Не проблема: пристав показывает ксиву и документы. Мол, арестовал машину и гонит ее к месту хранения. Пока у пацанов всегда прокатывало. Но если бы что-то случилось, например ДТП, была бы совсем другая история...

Так что, граждане должники, хорошенько проверяйте акт. А еще лучше сфоткайте пробег и состояние автомобиля.

РУДОЛЬФ, ЦАРИЦА, ИМПЕРАТРИЦА - И НА ВСЕХ ПЛАТИ

Исполнительное производство по алиментам. Запомнилось мне имя ребенка Рудольф. Года полтора должник не платил, потом взыскатель отзывает исполнительный лист - мол, претензий не имею. Проходит год, и эта же мамаша опять подает на алименты, только теперь на двоих детей: мальчик Рудольф и девочка Царица. Папаша так же не платит, мамаша снова отзывает лист. Ровно через год подает снова, теперь уже на троих детей: Рудольф, Царица, Императрица. Плачет, что муж уходил от нее, потом они мирились, он делал еще ребенка, жили вместе и опять уходил. И смех и грех.

Помню еще одного подлеца. Приходит на прием, говорит: «Я все плачу, не переживайте». Ну хорошо, решили, что он мне будет предоставлять копии квитанций об оплате. И действительно - раз в месяц приносит квитанции, я снимаю копии. И тут появляется жена этого кадра с криками, что я ни фига не делаю, алименты не приходят, и все в таком духе. Оказалось, папаша приходил в банк, оплачивал, получал чек, приносил его мне. А потом возвращался в банк и отменял операцию, якобы ошибочно перевел деньги.

Но бывают и другие случаи. Мой знакомый после развода давал жене 20 тысяч в месяц на детей. Без всяких бумажек, полюбовно. А через год что-то они не поделили, и она подала на алименты задним числом, как будто и не было этих 240 тысяч. Пришлось ему платить снова, и это не редкость. Поэтому мои советы всем алиментщикам:

- любые перечисления денег фиксируйте - квитанция, чек, расписка от жены;

- если работаете официально, просите направить лист на работу для вычета алиментов. Если неофициально, учтите, что алименты будут считать по Росстату (средняя зарплата по твоему региону);

- если дарите что-то ребенку или покупаете одежду, берите расписку у супруги, что она получила это в счет алиментов.

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