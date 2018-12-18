2018-12-18T09:58:31+03:00
Звезды

Такого мы еще не видели: Ким Кардашьян похвасталась фигурой в самом голом из своих платьев

Новый наряд звезды реалити-шоу удивил даже ее самых преданных поклонников [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Ким Кардашьян не скромничает при выборе нарядов.Ким Кардашьян не скромничает при выборе нарядов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ким Кардашьян не раз заявляла, что она сейчас на пике формы и довольна своей фигурой даже больше, чем 10 лет назад. 38-летняя звезда реалити-шоу не упускает случая похвастаться своими роскошными формами – как на многочисленных тусовках, так и в Инстаграме. Казалось бы, преданные поклонники фигуристой модели давно привыкли к ее откровенным нарядам, и удивить их непросто. Но Ким это удалось! Новый наряд Кардашьян, снимком в котором она поделилась на своей страничке, уже называют самым голым из ее платьев.

Звезды сейчас вовсю готовятся к рождественским вечеринкам, и, видимо, новый наряд Ким приготовила для одной из праздничных тусовок. На фото брюнетка позирует у зеркала в абсолютно прозрачном платье, больше напоминающем тончайшую сеть или паутину, чем одежду. По снимку непонятно, есть ли на Ким нижнее белье, но у фолловеров звезды реалити создалось стойкое ощущение, что наряд она накинула прямо на голое тело.

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Fittings
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Всего за несколько часов снимок набрал почти два миллиона «лайков». В комментариях поклонники сравнивают Кардашьян с лесной нимфой и новогодней феей. А ей того и надо – чем больше «лайков», тем выше ее доходы! Известно, что за один рекламный пост на своей страничке Ким берет от 500 тысяч долларов – и, скорее всего, ее гонорары в ближайшее время только вырастут. У Кардашьян 122 миллиона подписчиков в одном только Инстаграме, так что она может позволить себе диктовать условия.

Интересно, что о новом наряде Ким думает ее муж, рэпер Канье Уэст? В одном из выпусков реалити-шоу «Семейство Кардашьян» модель пожаловалась сестрам, что супруг запрещает ей выкладывать в Инстаграм слишком откровенные фотографии. Музыкант возмутился – мол, у тебя же трое детей, имей совесть! На что Ким ответила мужу, что это ее дело – чем именно делиться с поклонниками в соцсетях. Поклонники подозревают, что на самом деле Канье не очень-то протестует, ведь «обнаженные» снимки супруги приносят в их семейную копилку неплохой доход. Впрочем, и сам Канье зарабатывает прилично, причем не только на музыке, но и на других проектах, например, на собственной линейке одежды и обуви. Уходящий 2018 год вообще был для него очень насыщенным в плане работы – недавно, например, он был в очередной раз выдвинут на музыкальную премию «Грэмми» в категории «Продюсер года».

Ким уверяет, что муж Канье Уэст запрещает ей выкладывать в Инстаграм откровенные снимки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ким уверяет, что муж Канье Уэст запрещает ей выкладывать в Инстаграм откровенные снимки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слава звезд реалити-шоу и самых популярных персонажей Инстаграма приносит сестрам Кардашьян стабильный доход. К слову, Ким — не самая богатая из всей семьи. Издание The Richest оценило состояние звезды реалити в 150 миллионов долларов. За каждый эпизод сериала «Семейства Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians) Ким получает по 40 тысяч долларов. Остальные деньги она зарабатывает на своих бизнес-проектах, производстве косметики и парфюмов, рекламе и доходах от Инстаграма.

Ее младшая сестра Кайли Дженнер – 20-летняя модель и владелица собственного бренда косметики, уже успела обскакать Ким и в соцсетях, и по доходам. За один рекламный пост Кайли берет от 1 миллиона долларов! Хотя подписчиков у нее в Инстаграме поменьше, чем у Ким – 121 миллион. В недавнем рейтинге Forbes Кайли Дженнер заняла первую строчку в списке самых богатых молодых знаменитостей планеты. Финансовое издание оценило ее общее состояние в 900 млн. долларов. Только за минувший год Кайли заработала почти 166 миллионов. Ее доходы складываются из съемок в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», продаже собственной линии косметики и рекламных контрактов. Косметический бренд Кайли Дженнер существует всего два года, но за это время добился впечатляющего успеха.

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Младшая сестра Ким Кайли Дженнер - самая богатая молодая знаменитость по версии Forbes.
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И уж совсем скромно на этом фоне выглядят успехи еще одной сестрички из клана Кардашьян, Кендалл Дженнер. На днях 23-летняя красотка возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых моделей планеты по версии Forbes. Издание подсчитало, что за год Кендалл заработала 22,5 млн. долларов. Она сотрудничает с такими известными брендами, как Estee Lauder, Adidas, Calvin Klein и другие. Вместе с заработками на подиуме и рекламными контрактами Кендалл складывает в свою копилку доходы от съемок в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и поступления из соцсетей (один ее пост в Инстаграме стоит 400-500 тысяч долларов). В отличие от своих фигуристых сестричек Кендалл всегда была высокой и худой – это и определило ее карьеру. Предприимчивая мамаша Крис Дженнер отдала дочку в модельный бизнес уже в 13 лет. И, как видим, девушка преуспела.

Кендалл Дженнер - самая высокооплачиваемая модель планеты. Но по сравнению с сестрами ее доходы не так впечатляют. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кендалл Дженнер - самая высокооплачиваемая модель планеты. Но по сравнению с сестрами ее доходы не так впечатляют.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Две других сестры Кардашьян – Хлое и Кортни – берут за рекламный пост в Инстаграме по 250 тысяч долларов. Они так же зарабатывают на съемках в семейном реалити-шоу, фотосессиях и коммерческих проектах.

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