Новые тенденции в планировках квартир комфорт-класса в ЖК «Лучи»

Квартиры в 7-ом доме жилого комплекса комфорт-класса «Лучи», который возводит ПАО «Группа ЛСР» в Западном округе столицы, выведены в продажу по цене от 110 тыс. руб. за кв. метр. Седьмой дом отличается большим ассортиментом планировок и просторными квартирами. В декабре квартиру в новом доме можно приобрести с дополнительной выгодой до 500 тыс. рублей*.

Все 646 квартир – это просторные евроквартиры. Размер кухни в них достигает 20,8 кв. м. А совокупное функциональное пространство кухни-гостиной может равняться 36,6 кв. м. Площадь комнат в новых квартирах – до 21,3 кв. м. Просторные планировки предоставляют жильцам самый широкий спектр возможностей для зонирования пространства квартиры по своему вкусу. И даже если возникнет желание превратить 90-метровую «трешку» в четырехкомнатную квартиру с гостевой спальней и детской, а в 12-ти метровом коридоре разместить гардеробную, ни один ее квадратный метр не потеряет своей функциональности.

Видовые характеристики квартир в доме №7 ЖК «Лучи» также комфортная роскошь. Здесь в каждой секции есть квартиры, сориентированные на две стороны света. В некоторых – угловые лоджии, при том, что в принципе лоджии есть в каждой квартире. Проектом предусмотрены как изолированные, так и совмещенные санузлы. Покупатель может сам выбрать, приобрести ли здесь квартиру с готовой или предчистовой отделкой. Уже есть возможность купить место для автомобиля в подземном паркинге нового дома, а вскоре здесь также можно будет обзавестись индивидуальной кладовой для хранения вещей.

В доме №7 запроектирован собственный двухэтажный детский сад на 150 мест.

Особенным дом №7 также делает его расположение. Монолитное здание переменной этажности высотой до 20 этажей находится на просторном пешеходном зеленом бульваре. По нему можно будет менее чем за пять минут выйти прямо к метро «Солнцево», которое находится в трехстах метрах от жилого комплекса. В сотне шагов от дома будет находиться школа, детский сад, футбольное поле. В доме №7 запроектирован собственный двухэтажный детский сад на 150 мест. Купить товары первой необходимости жильцы смогут не выходя из дома – на первых этажах здания предусмотрены коммерческие помещения.

* срок действия акции до 31.12.2018. Подробности по ссылке: http://luchi.moscow/