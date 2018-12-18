Что делать на Розе Хутор, если вы не горнолыжник

На Розе Хутор 21 декабря официально стартует зимний сезон. Любители лыж и сноубордов туда дорогу уже давно протоптали. По результатам опроса Ростуризма, в ближайшие три месяца на Розе планируют побывать почти треть (31,3%) катающихся. Но что делать, если вы не отличаете фрирайд от фристайла, плотность скользяка вам абсолютно фиолетова, но друзья или семья тащит вас в горы? Отдыхать, конечно! "Прокачивать” тело и голову. Рассказываем, как.

ЗАПЛЫВ ПОД ЗВЕЗДАМИ

С размещением на Розе проблем нет: тут тебе и «Radisson», и «Park Inn», и «AZIMUT»... Всего на курорте 14 отелей. Шесть из них — на первом «этаже» курорта, в Роза Долине, восемь – на втором, на Розе Плато, в Олимпийской деревне. Конечно, полно и мини-гостиниц. Но о них разговор отдельный, не будем о грустном...

Первый "этаж" курорта - Долина Роза. Здесь, по обоим берегам реки Мзымта, располагаются отели, рестораны, магазины и ярмарки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Большинство крупных отелей — 4 звезды, и здесь вам предложат вполне европейский уровень сервиса. Бесплатный вай-фай, детский уголок, лыжная комната, спа-процедуры и шведский стол на завтрак. Есть и уникальные предложения. Например, в отеле «Green Flow» можно искупаться на свежем воздухе — здесь находится единственный во всей деревне открытый бассейн, вода в котором зимой подогревается до +36...+38. Эта гостиница находится немного в стороне от остальных, так что никакие другие здания панораму не перекрывают. Из бассейна купальщикам открывается такой вид на горы - дух захватывает! Бассейн открыт до 22.00, так что можно и под звездами поплавать.

Бывшая олимпийская деревня. Гостиницы, где сегодня селят туристов, во время Зимних игр-2014 принимали спортсменов из сборных со всего мира.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В стоимость проживания также входят занятия йогой и скандинавской ходьбой, посещение хаммама и сауны, - рассказывает основатель «Green Flow» Александр Тертычный. - Мы нацелены на поддержание здорового образа жизни, насколько это вообще возможно на курорте.

В меню, например, нет картошки-фри, колы и прочего фаст-фуда. Еда, как говорит Тертычный, - из местных фермерских продуктов, в номерах - натуральная косметика для гостей. Отель (пока единственный в России) вошел в сеть Healing Hotels of the World – ассоциацию из 150 целебных гостиниц по всему миру.

"ПРОКАЧАТЬ" ГОЛОВУ

Время от времени в отеле проводят специальные программы. Например, двухнедельный оздоровительный курс с участием диетолога. День участников начинается в семь утра с йоги, в числе активностей - медитация, занятия с психологом. Говорят, несмотря на сложность, за несколько таких курсов ни один клиент не сошел с дистанции. Правда, стоит услуга недешево: 180 тысяч за 14 дней. Зато эффект обещают долгосрочный: после того, как участника «прокачают», он меняет образ жизни и дальше все «здоровые» решения принимает уже на автопилоте.

Бассейн в отеле «Green Flow» открыт для постояльцев с 9.00 до 22.00.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЧТО ПОЧЕМ

Цены за сутки в двухместном номере (на конец декабря-2018):

Отель «AZIMUT Роза Хутор»*** – от 1800 рублей*

Отель «Green Flow»**** – от 7700 рублей

Отель «Radisson Rosa Khutor»***** - от 9120 рублей.

КАКИЕ ЕСТЬ АКТИВНОСТИ

Прокатиться с ветерком можно на санках-тобогган. Канадские индейцы когда-то использовали эту конструкцию для перевозки грузов. Пункт проката находится в Олимпийской деревне Розы Хутор (это на плато, второй "этаж" курорта), а сама саночная трасса протянулась здесь же на 2 км. Стартуете с отметки в 1350 метров над уровнем моря, а “приземляетесь” на 180 метров ниже. Стандартное время катания - 45 минут, этого хватит на два спуска.

Там же можно скатиться на “ватрушке”.

Любителей ледовых развлечений ждут внизу, в Долине. Здесь на закрытом катке «Пингвиния» можно и в хоккей погонять (в пункте проката - большой выбор коньков, инвентаря и защитной экипировки), и фигурным катанием позаниматься, в том числе и с инструктором. Ледовая арена размером 29 на 60 метров, а еще каток оснащен сушилками c подогревом.

Ну, а если хочется экстрима, вам надо на Розу Пик – там предлагают полеты на парапланах. Представьте – никаких кабинок, никакого ветрового стекла, только вы, небо и горы. И конечно, инструктор.

ЧТО ПОЧЕМ

Тобогган

Для взрослых и детей с 10 лет: 45 минут – 700 рублей, каждые последующие 15 минут – по 280.

Есть скидки для владельцев ски-пасса: 45 минут - 500 рублей, каждые последующие 15 минут – по 200.

Тюбинг

3 спуска - 500 рублей, 5 спусков - 700, безлимит на сутки - 2000.

Каток «Пингвиния»

Вход на 2 часа для взрослых – от 350 рублей, для детей до 14 лет – от 200 (с прокатом – от 400 и 250 соответственно). Занятия с инструктором на 2 часа для взрослых – от 800 рублей, для детей до 14 лет – от 640.

Полеты на параплане - от 4 700.

Прогулочные билеты на канатную дорогу от Роза Долина до Роза Пик: для взрослых – 1450 (туда-обратно), для детей – 900.