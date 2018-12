Как улучшить образование

На прошлой неделе в ходе «открытого урока», обращаясь к школьникам всей страны из Ярославля, В. Путин сказал, что на успехи России в технологическом развитии можно рассчитывать «только в том случае, если люди вашего возраста с помощью ваших преподавателей будут сориентированы на то, чем заниматься» в будущем. Это правильная постановка вопроса – ведь в последние годы основной акцент делался на общую подготовку, отчасти на «эгалитарность» (т.е. имеющего свойство уравнивать - Ред.) школьного образования, а не на его специализацию.

Преодоление данного тренда не может быть достигнуто традиционным для России путём – принятием госпрограмм, увеличением финансирования и проведением разного рода показушных мероприятий. Нужно менять сам подход к образованию, особенно в старших классах, концентрируя внимание учителей на интересах и склонностях ребят, связывая демонстрируемые учениками результаты с позициями школы и, соответственно, с престижем работы в ней и материальным вознаграждением преподавателей. Чтобы создавать конкурентный «продукт», нужна конкуренция за позиции «инженеров человеческих душ» и новые принципы организации образования на разных его этапах.

Как это организовать? Прежде всего обратившись к опыту лучших школ России. В Москве, например, несколько лет подряд на вершине рейтинга находится Лицей №1535 – формально обычное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего образования. По итогам прошлого года 75% его выпускников сдали ЕГЭ на 250 баллов и выше при среднем показателе по Москве в 16,7%. 97% бывших лицеистов поступили на бюджетные места в выбранные ими вузы в год окончания школы. В основе такого успеха – постоянная работа большинства учителей над совершенствованием умения учеников сдавать единый экзамен, выстраивая образовательные «маршруты» ребят в соответствии с их интересами и предпочтениями. Свыше 40% педагогического коллектива состоят в конфликтных комиссиях при проведении ЕГЭ и являются разработчиками заданий к всероссийским проверочным работам. На базе лицея создана Открытая школа, в которой сейчас занимается более 1500 ребят из других образовательных учреждений Москвы в рамках дополнительных занятий и факультативов. С каждым новым годом совершенствуется система контрольных индикаторов обучения, а нужда в рекламе пропала уже давно: the true quality sells itself (англ. “настоящее качество продает само себя” - Ред.).

Сегодня государство и частный бизнес практически наперегонки включилисьв «гонку»за молодымиталантами. Конечно, трудно переиграть Президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге, лицей №131 в Казани или Лицей имени академика Лаврентьева в новосибирском Академгородке, но конкуренция становится всё активнее. Примером разных моделей следует назвать учебный центр «Сириус», действующий под патронажем президента В. Путина в Сочи и школу «Летово» в Подмосковье, недавно запущенную на средства и усилиями крупного предпринимателя В. Мошковича (нужно подчеркнуть, что оба учебных центра не являются коммерческими).

Директор Центра исследований постиндуст­риального обще­ства Владислав Иноземцев.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Модели этих образовательных учреждений существенно отличаются, но в чём-то и оказываются схожи. Различия проявляются прежде всего в том,что «Сириус» является центром дополнительного образования: основной задачей курсов, на которые сюда отбирают по конкурсу до 7000 талантливых школьников в год, приезжающих со всех концов страны, выступает раскрытие возможностей одарённых детей, определение оптимальной программы работысними и своего рода«курирование» их в будущем; в некотором смысле можно говорить о создании резерва тех, кто через несколько лет станет гордостью российских вузов. Школа «Летово» представляет собой классическую школу, набор в которую производится с 7 класса, и где практикуется совершеннонесвойственная России (но прекрасно зарекомендовавшая себя в Европе) кампусная система (в комплексе построены более 100 квартирдляпреподавателей, имеющих возможность общаться с воспитанниками практически постоянно). Если в том же лицее №1535 упор делается на учителей, то в «Летово» – на школу как на единый организм. Так или иначе, все примеры успешных школ подтверждают правило: концентрация талантливых учеников даёт мощный синергетический эффект.

Но есть ещё один момент, который объединяет все особо успешные школы России – их ориентация на работу с учениками старших классов. И Лицей №1535, и «Сириус», и «Летово» принимают ребят обычно с 7 класса (хотя в «Сириус» приезжают дети с 10-летнего возраста). И это, на мой взгляд, не случайно.Очевидно, чтообучение 6-8, 10-12 и 13-16-летних детейвключаетвсебясовершенно разные задачиитребуетразличных компетенций. Это давно поняли, например, в США, где учёба организована по принципу 6+3+3 и где ребёнок переходит не из начальныхклассоввстаршие,аизelementaryschoolв middle, а потом и в high school – из одного учебного заведения в новые. На мой взгляд, поставленную президентом задачу практически невозможно решить без подобной же реформы. Качественное начальное образование должно быть обеспечено ближайшей к домушколой – и при нынешних возможностях для этого в России нет никаких препятствий. Важной задачей педагогов на этом этапе является выявление талантливых учеников, общение с их родителями, помощь в определении оптимального пути развития их способностей. Затем лицеи и гимназии – российские аналоги американских high schools – должны включаться в конкуренцию за подростков и помогать им реализовыватьихспособностии мечты. Школьное образование не должно быть 11-ти или 12-летним «марафоном»; его правильнее разделять на более короткие отрезки, завершая которые, ученики оказываются в новых коллективах, встречаются с более подготовленными и творческими педагогами, усваивают новые задачи.

Россия всегда была богата талантами – но таланты нужно выявлять и давать им возможность раскрыться. В конце индустриального XIX века успешность общества определялась всеобщей грамотностью, но в начале постиндустриального XXI-го – уникальными и неповторимыми способностями людей.Советское образованиебыло основательным и глубоким, но не таким гибким, как того требует современный мир. Можно понять тех, кто отнесётся кэтому скептически, полагая, что образование, подстраиваемое под потребности ученика, несёт в себе черты элитизма. С этим трудно спорить – и результаты успешных школ и лицеев лишь усиливают подобные опасения. Однако, мне кажется, стоит согласиться с Ф. Фукуямой, который в своё время сказал, что современным следует считать то общество, «основные классовыеразличиявкотором определяются качеством полученного образования» (Fukuyama, Francis.The End of History and the Last Man, London, New York: Penguin,1992,p.116). Да, и в таком обществе существует неравенство – но оно является более справедливым, чем любое другое. И если мы сумеем построить Россию, в которой образованность станет залогом успешности, достижения всех талантливых россиян сольются в единый успех страны.