Тянемся к свету и разгадываем загадки древности

Фредерик Колтинг, Меллиса Медина «Чему я могу научиться у Стива Джобса»

«Альпина Дети», 2019

Фредерик Колтинг, Меллиса Медина «Чему я могу научиться у Стива Джобса»

Издательство придумало хороший проект. Легко, непринужденно, с обилием картинок рассказывать подросткам биографии знаменитых людей. Пока решено рассказать про Стива Джобса, Стивена Хокинг, Анну Ахматову, Майю Плисецкую, Сергея Королева и Илона Маска.

Быть похожим на американского бизнесмена, изобретателя и промышленного дизайнера Стива Джобса, кажется, мечтает каждый продвинутый подросток. Ведь благодаря ему появились дико модные «яблочные» гаджеты - айфон, айпад и прочие. Поначалу, конечно, все было не так гладко. Но Стиву помогли его правила жизни. И одно из них - не стесняться просить помощи. Ему, например, никто никогда не отказывал. В конце книги для тех, кто хочет самосовершенствоваться, главные принципы Джобса вынесены в специальную главку. А еще дана ссылка, по которой можно скачать вдохновляющую инфографику и узнать, как действовать дальше, чтобы стать успешным.

Мэтт Тёрнер «Разберем и разберемся. Всё о свете»

«Хоббитека», 2018

Мэтт Тёрнер «Разберем и разберемся. Всё о свете»

Недорогая, прекрасно иллюстрированная серия о том, что окружает нас в повседневной жизни. Авторы рассказывают о природе вещей и явлений, об ученых, прославившихся своими открытиями.

На книге стоит возрастное ограничение 6+. Однако рискнем посоветовать ее детям постарше, лет с двенадцати: при ее чтении понадобятся начальные знания по физике. В противном случае родителям придется долго объяснять детям, что такое длина волны, радиодиапазон, гамма-излучение, частота и многое другое...

Книжку надо читать всей семьей и вслух. Так легче. Детям доверить биографии ученых, взрослым - технические подробности. В итоге удастся почерпнуть немало любопытной информации о том, когда появились 3D-кинотеатры, как выглядели первые спички, кто изобрел очки, микроскоп и многое другое.

Хэйли Скотт «Торт для мистера Прыг-Скок»

«Вилли-Винки», 2018

Хэйли Скотт «Торт для мистера Прыг-Скок»

Вам казалось в детстве, что игрушки, когда их никто не видит, живут какой-то своей тайной жизнью? У девочки Стиви есть чайный домик, в котором обитает семья кроликов. Когда девочка отвлекается, они начинают заниматься своими делами.

Стиви не очень уверенная в себе девочка. В прошлой школе ее дразнили или вообще не обращали внимания. Сейчас она переехала и боится, что все опять повторится. А тут в доме у Стиви мама устраивает вечеринку, чтобы познакомиться с соседями, у которых тоже растет девчонка. Но как с ней наладить контакт, если она даже не смотрит в твою сторону? Оказывается, все не так сложно!

Евгений Рудашевский «Город солнца. Глаза смерти»

«КомпасГид», 2018

Евгений Рудашевский «Город солнца. Глаза смерти»

Удивительное, захватывающее приключение. Тут есть все: опасность, любовь, тайны и загадки, шифровки и путешествия.

А началось все с загадочной картины. Впрочем, о том, что она загадочная, стало известно позже, когда мама 19-летнего студента Максима решила ее продать. Эксперты обнаружили под первым красочным слоем еще один. Тут бы впору обрадоваться, но нет: причастных к тайне начинают преследовать. Максим решает разгадать секрет картины, чтобы прекратить безобразия. Помогут ему в этом друзья.

Вдумчивого читателя порадует проработка деталей. И не напрасно: готовясь к написанию романа, автор побывал в Южной Америке, к которой по сюжету тянутся незримые нити от злополучного полотна.

Бригитта Венингер, Ева Тарле «С Новым годом, Пауль!»

«Вилли Винки», 2018

Бригитта Венингер, Ева Тарле «С Новым годом, Пауль!»

Редкой красоты книга с иллюстрациями в акварельном стиле. Они наверняка запомнятся ребенку на всю жизнь. Впрочем, как и добрая сказочная история. Точнее, историй будет четыре. Главный их герой - крольчонок Пауль. Ему предстоит немало приключений, в которых могло оказаться только существо с очень добрым сердцем. Да-да, Пауль стремится делать добро и помогать всем, кто в этом нуждается. Зачастую забывая о себе. Оказывается, вокруг так много зверушек, которым снег и холода мешают добывать себе пропитание. Пауль готов поделиться с ними припасами, совершенно позабыв о том, что его семье тоже было бы неплохо быть сытой в суровые зимние месяцы.

«Конни идет в детский сад», «Конни потерялась в магазине», «Конни празднует Новый год»

«Альпина Дети», 2018

«Конни идет в детский сад», «Конни потерялась в магазине», «Конни празднует Новый год»

Очень полезная и красивая серия книг. Главная героиня - девочка Конни. Каждый день в ее жизни происходит что-то новое. Конни оказывается ровно в тех ситуациях, которые происходят с каждым ребенком: приходит с родителями в большой магазин, начинает посещать детский сад. Там ее ждет много интересного и необычного. Маленьким читателям предстоит увидеть все эти ситуации и пережить вместе с девочкой. Закрыв последнюю страницу, каждый из них наверняка запомнит, как заводить новых друзей, как вести себя, чтобы не потеряться, и как действовать, если это все-таки произошло.

Конни будет взрослеть, и ситуации, в которые ей предстоит попадать, тоже станут меняться вместе с ее возрастом.

Кстати, по всему миру история про Конни продана тиражом более 5 млн экземпляров и переведена на 20 языков!

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Петр НАЛИЧ, музыкант:

- Из детской литературы на ум приходят «Остров сокровищ» Стивенсона, «Хоббиты» Толкиена и «Муми-тролли» Туве Янссон.

В «Острове сокровищ» выражается присущая всем мальчикам тяга к приключениям на море, винтажно-мушкетная эстетика. Хоббиты и муми-тролли, наверное, - это тяга к уюту и сказочному воображаемому миру, который ты творишь сам.

Петр НАЛИЧ.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Помню, я копировал бесчисленные карты Средиземья со всеми деталями, подписями. Писал на эльфийском, гномьими рунами и вообще погружался в этот мир вплоть до авантюрных походов в Игладор.

Атмосфера Муми-долины - это мир, вообще лишенный зла. Даже опасные волшебники оказываются добрыми. Видимо, их печальность и нелюдимость делала их плохими в глазах муми-троллей и их друзей...

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