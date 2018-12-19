Знаменитого футбольного тренера Жозе Моуринью уволили из «Манчестер Юнайтед»

К этому шло давно. Но все упиралось в сумму отступных, которые должны были выплатить португальцу в случае досрочного расторжения контракта. Называлась сумма в 24 миллионов фунтов в качестве неустойки. И даже для самого успешного и богатого клуба мира это было чересчур. Тем более, что и на нового наставника пришлось бы раскошелиться. Но как бы то ни было, семья Глейзеров, американских владельцев «МЮ», пошла на такие траты. Уж слишком невзрачно смотрелись «красные дьяволы» в этом году и настроения болельщиков вокруг стали закипать.

После 17 туров «МЮ» в чемпионате АПЛ отстаёт от лидера на 19 очков и на 11 от четвёртого лигачемпионского места. При этом команда вышла в плей-офф ЛЧ, но в чемпионате в последних трёх турах одержала только одну победу.

А последней каплей стало поражение в гостях от «Ливерпуля» (3:1), после чего манчестерский клуб и объявил об увольнения Моуринью.

Последней каплей стало поражение от принципиального соперника - Ливерпуль обыграл МЮ со счетом 3-1.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До конца сезона команду возглавил норвежец Оле-Гуннар Сульшер. Да, да - тот самый, кто забил решающий мяч в историческом финале Лиги чемпионов-1998/99 против «Баварии». Но принесет ли он новую удачу своей старой команде?

Руководство клуба уже сообщило, что начинает искать тренера на перспективу. И вот уже замелькали фамилии претендентов на лакомый кусок. Все, включая нынешнего тренера «Тоттенхема» Почеттино, при делах. Но от таких предложений, как говориться, невозможно отказаться.

Ну а что же Особенный, которого первый раз вот так выбрасывают на улицу в разгар сезона. Еще осенью президент мадридского «Реала» Перес предлагал Моуринью возглавить испанский королевский клуб с лета будущего года. В октябре Жозе отказался. Интересно, остается ли в силе это предложение? Потому что любая другая команда для тренера, который выигрывал Лигу чемпионов с разными клубами и побеждал в чемпионатах ведущих футбольных стран, будет своеобразным дауншифтингом. Впрочем, подняв сейчас на выходе эти 24 миллиона фунтов, 55-летний специалист вообще может забыть про футбол. Но усидит ли на месте некогда скандальный и ершистый наставник?