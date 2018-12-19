Умер Дэвид Остин – знаменитый селекционер роз

Печальная новость пришла из Англии: на официальном сайте David Austin Roses сегодня появилось сообщение: «Нам грустно сообщать о смерти Дэвида Остина. Он мирно скончался во вторник в возрасте 92 года в своем доме в Шропшире в окружении семьи».

Британская ассоциация селекционеров роз подтвердила, что Дэвид Остин-старший скончался 18 декабря. Сообщение о его кончине также было отправлено во Всемирную федерацию обществ роз, сообщает supersadovnik.ru.

В Википедии сегодня также появилась дата смерти прославленного селекционера.

Дэвид Остин скончался на 93-м году жизни. ФОТО Facebook

СПРАВКА "КП"

Первая роза Дэвида Остина Constance Spry появилась на рынке в 1961 году. В 1969 году в продаже поступили его первые повторноцветущие сорта – Wife of Bath и Canterbury.

В 1969 году Дэвид остин основал фирму David Austin Roses, которая вывела и поставила на рынок более 190 сортов роз. К слову, это одни из самым любимым роз у российский цветоводов.

В 2003 году Дэвид Остин был награжден почетной медалью Виктории RHS.

В 2004 году он получил награду за выдающиеся достижения в жизни от Ассоциации садового центра.

Розы Остина были признаны самой успешной группой новых роз в XX веке.