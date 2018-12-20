В ЖК «ЛЕНИНГРАDКА 58» появились квартиры с отделкой

Для отделки квартир в жилом комплексе «ЛЕНИНГРАDКА 58» будут использованы материалы от ведущих мировых производителей. Полы в коридорах и комнатах планируется выложить паркетной доской от шведской фирмы TARKETT, которая более 130 лет является мировым лидером по производству напольных покрытий.

Изюминкой жилого комплекса, расположенного в престижном районе на севере Москвы, по праву станут квартиры с террасами. Благодаря панорамному остеклению из окон жилого комплекса откроются впечатляющие виды, в том числе, на крупнейший водоем столицы – Химкинское водохранилище. Наслаждаться панорамой Москвы жильцы нового дома бизнес-класса от «Группы ЛСР» смогут круглый год. Специально для этого в каждой террасе настелят «теплый пол», активировать который владелец квартиры сможет в любое время года. Для этого даже не придется выходить из помещения – оборудование, регулирующее подачу тепла, устанавливается внутри квартиры. На террасах также предусмотрена установка влагозащищенной розетки.

Стены комнат, коридоров, кухни будут покрыты антивандальными обоями повышенной прочности и плотности под покраску. Они защищают стены от механических повреждений, выдерживают перепады температур, обладают повышенной степенью пожаробезопасности и высокой износостойкостью. Все потолки в квартире будут окрашены в белый цвет в два слоя экологически чистым составом на водной основе без запаха. Появятся входная и межкомнатные двери с полным комплектом фурнитуры.

Другим приятным бонусом для всех обладателей квартир в ЖК «ЛЕНИНГРАDКА 58» будут французские балконы с изящными ограждениями. Жилой комплекс спроектирован таким образом, что окна всех квартир имеют панорамное остекление и высоту без малого 3 м. Пол в чистовой отделке при этом достигает 3,4 м. Благодаря тщательно продуманному расположению жилого комплекса и оптимальным планировочным решениям абсолютное большинство квартир «ЛЕНИНГРАDКИ 58» обладают отличными видовыми характеристиками.

В общей сложности жилой комплекс «ЛЕНИНГРАDКА 58» окружен более чем 350 га зелени.

Стены и пол ванных комнат планируется отделать керамической плиткой двух цветов от KERAMA MARAZZI. Весь санфаянс также будет от этого производителя, из коллекции Buongiorno eco. В ванной предусмотрены светильники, полотенцесушитель, отдельная розетка для подключения фена. Устанавливается ванна от производителя BACH, который известен применением итальянской экотехнологии. Благодаря этому ванна лучше сохраняют тепло, а материал не выделяет каких бы то ни было вредных веществ при эксплуатации. Любопытно, что смесители Oras Polara в ванных комнатах – от той же компании, что изготавливала оборудование для Государственного Эрмитажа и Большого театра.

Готовая отделка высокого класса под стать планировкам жилого комплекса «ЛЕНИНГРАDКА 58». Здесь доступны квартиры с ориентацией как на две, так и на три стороны света. Можно приобрести роскошную студию на верхнем этаже или квартиру повышенной функциональности, в которой площадь кухни-гостиной достигает почти 20 кв. м. В жилом комплексе можно купить жилье с гостевой ванной комнатой, а также с собственным санузлом в спальне хозяев – т.н. master bedroom.

Выигрышные планировочные решения, благоустроенный район, выгодное расположение – все это залог популярности жилого комплекса бизнес-класса «ЛЕНИНГРАDКА 58». Он появится в обжитом районе Москвы с давно сложившейся развитой инфраструктурой. Менее чем в десяти минутах ходьбы– станция метро «Водный стадион». В общей сложности жилой комплекс «ЛЕНИНГРАDКА 58» окружен более чем 350 га зелени. Он расположен менее чем в 2 км от двух усадеб XVII и XVIII вв. в кольце бульваров и парков.

А в этом году власти Москвы сделали будущим жильцам комплекса настоящий подарок к новоселью. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал старт работ по реставрации Северного речного вокзала и паркового комплекса на набережной, до которых от «ЛЕНИНГРАDКИ 58» всего несколько минут пешком.

Для справки:

ПАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 году. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Основной бизнес «Группы ЛСР» сконцентрирован в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Портфель недвижимости компании составляет 8,6 млн кв. м рыночной стоимостью более 185 млрд руб. (по оценке Knight Frank на 31.12.2017). В 2017 году выручка «Группы ЛСР» (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 138 494 млн руб. «Группа ЛСР» является публичной компанией, ее глобальные депозитарные расписки обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а обыкновенные акции — на фондовом рынке Группы ММВБ-РТС.