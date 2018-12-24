У бывшей "Мисс интернэшнл" отказали почки из-за спортивного питания
У Беа Роуз Сантьяго из Филиппин было все. Мама- профессиональная модель, папа – трейдер, девушка с детства не знала ни в чем отказа. Красавица, спортсменка, обожает дайвинг и путешествия. В 2013 году Беа Роуз решила принять участие в конкурсе красоты «Мисс интернэшнл» и с легкостью выиграла его. Длинноногая брюнетка обошла 66 соперниц и когда на нее надевала корону победительницы пообещала, что полностью потратить выигрыш на благотворительность. Однако, прошло не так много времени, а жизнь красавицы резко изменилось.
Теперь в своих сторис она все больше публикует видео с больничной койки и все реже улыбается на фотографиях. Оказалось, что около 4 месяцев назад ей диагностировала почечную недостаточность и девушка вынуждена теперь жить на диализе. Она проводит на процедурах по пять часов, и только это позволяют ей нормально жить. Весь график жизни теперь подчинен расписанию работы больницы.
«В течение последних трёх с половиной месяцев я приходила в эту больницу 4 раза в неделю на 5 часов в день. Я просыпаюсь в 5:30 или 6:00, добираюсь 2 часа и иду на диализ», - рассказала девушка в своем инстаграме и добавила, что причиной развития страшного недуга могло стать спортивное питание, которое она применяла когда активно занималась физнагрузкой. В нем во всем присутствуют добавки с высоким уровнем креатина, который может негативно влиять на функцию почек.
По словам модели, сначала она начала страдать от сильных головных болей. А когда прошла обследование на Филиппинах, выяснилось, что у неё хроническая почечная недостаточность. Прогрессирующая болезнь, которая на последней стадии может быть смертельна без диализа и трансплантации.
За четыре месяца болезни состояние девушки ухудшилось настолько, что теперь ей необходима пересадка почки, причем желательно сделать ее как можно скорее. Она отправилась в Канаду, где сейчас живёт её семья, чтобы встретиться с потенциальными донорами. Но на самом деле, не каждый из них может подойти. Нужно, чтобы совпало много идентифицирующих факторов, чтобы почка донора прижилась и не была отторгнута в первый же месяц.
"Сейчас я нахожусь в хорошем месте, но на сердце неспокойно. Это нелегко и будет только сложнее! Я не прошу сочувствия, я прошу понимания», - написала она.