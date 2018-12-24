2018-12-24T15:10:34+03:00
Здоровье

У бывшей "Мисс интернэшнл" отказали почки из-за спортивного питания

Красавица больше трех месяцев живет на диализе и ей срочно нужна пересадка почки
Ольга АНТОНОВА
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Причиной развития страшного недуга могло стать спортивное питание, которое модель применяла в дни занятий спортом.Причиной развития страшного недуга могло стать спортивное питание, которое модель применяла в дни занятий спортом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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У Беа Роуз Сантьяго из Филиппин было все. Мама- профессиональная модель, папа – трейдер, девушка с детства не знала ни в чем отказа. Красавица, спортсменка, обожает дайвинг и путешествия. В 2013 году Беа Роуз решила принять участие в конкурсе красоты «Мисс интернэшнл» и с легкостью выиграла его. Длинноногая брюнетка обошла 66 соперниц и когда на нее надевала корону победительницы пообещала, что полностью потратить выигрыш на благотворительность. Однако, прошло не так много времени, а жизнь красавицы резко изменилось.

Теперь в своих сторис она все больше публикует видео с больничной койки и все реже улыбается на фотографиях. Оказалось, что около 4 месяцев назад ей диагностировала почечную недостаточность и девушка вынуждена теперь жить на диализе. Она проводит на процедурах по пять часов, и только это позволяют ей нормально жить. Весь график жизни теперь подчинен расписанию работы больницы.

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Alejandra was my peg, idol and fave Ms International and its funny how everything went!
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«В течение последних трёх с половиной месяцев я приходила в эту больницу 4 раза в неделю на 5 часов в день. Я просыпаюсь в 5:30 или 6:00, добираюсь 2 часа и иду на диализ», - рассказала девушка в своем инстаграме и добавила, что причиной развития страшного недуга могло стать спортивное питание, которое она применяла когда активно занималась физнагрузкой. В нем во всем присутствуют добавки с высоким уровнем креатина, который может негативно влиять на функцию почек.

bea.santiagobea.santiago
Graduation day!!!!! I am sooo excited I brought my black toga robe For the past 3 and a half months Ive been coming to this hospital, 4times a week 5hrs a day.
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По словам модели, сначала она начала страдать от сильных головных болей. А когда прошла обследование на Филиппинах, выяснилось, что у неё хроническая почечная недостаточность. Прогрессирующая болезнь, которая на последней стадии может быть смертельна без диализа и трансплантации.

За четыре месяца болезни состояние девушки ухудшилось настолько, что теперь ей необходима пересадка почки, причем желательно сделать ее как можно скорее. Она отправилась в Канаду, где сейчас живёт её семья, чтобы встретиться с потенциальными донорами. Но на самом деле, не каждый из них может подойти. Нужно, чтобы совпало много идентифицирующих факторов, чтобы почка донора прижилась и не была отторгнута в первый же месяц.

bea.santiagobea.santiago
Supppp
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"Сейчас я нахожусь в хорошем месте, но на сердце неспокойно. Это нелегко и будет только сложнее! Я не прошу сочувствия, я прошу понимания», - написала она.

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