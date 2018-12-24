У бывшей "Мисс интернэшнл" отказали почки из-за спортивного питания

У Беа Роуз Сантьяго из Филиппин было все. Мама- профессиональная модель, папа – трейдер, девушка с детства не знала ни в чем отказа. Красавица, спортсменка, обожает дайвинг и путешествия. В 2013 году Беа Роуз решила принять участие в конкурсе красоты «Мисс интернэшнл» и с легкостью выиграла его. Длинноногая брюнетка обошла 66 соперниц и когда на нее надевала корону победительницы пообещала, что полностью потратить выигрыш на благотворительность. Однако, прошло не так много времени, а жизнь красавицы резко изменилось.

Теперь в своих сторис она все больше публикует видео с больничной койки и все реже улыбается на фотографиях. Оказалось, что около 4 месяцев назад ей диагностировала почечную недостаточность и девушка вынуждена теперь жить на диализе. Она проводит на процедурах по пять часов, и только это позволяют ей нормально жить. Весь график жизни теперь подчинен расписанию работы больницы.

bea.santiago Alejandra was my peg, idol and fave Ms International and its funny how everything went!

«В течение последних трёх с половиной месяцев я приходила в эту больницу 4 раза в неделю на 5 часов в день. Я просыпаюсь в 5:30 или 6:00, добираюсь 2 часа и иду на диализ», - рассказала девушка в своем инстаграме и добавила, что причиной развития страшного недуга могло стать спортивное питание, которое она применяла когда активно занималась физнагрузкой. В нем во всем присутствуют добавки с высоким уровнем креатина, который может негативно влиять на функцию почек.

bea.santiago Graduation day!!!!! I am sooo excited I brought my black toga robe For the past 3 and a half months Ive been coming to this hospital, 4times a week 5hrs a day.

По словам модели, сначала она начала страдать от сильных головных болей. А когда прошла обследование на Филиппинах, выяснилось, что у неё хроническая почечная недостаточность. Прогрессирующая болезнь, которая на последней стадии может быть смертельна без диализа и трансплантации.

За четыре месяца болезни состояние девушки ухудшилось настолько, что теперь ей необходима пересадка почки, причем желательно сделать ее как можно скорее. Она отправилась в Канаду, где сейчас живёт её семья, чтобы встретиться с потенциальными донорами. Но на самом деле, не каждый из них может подойти. Нужно, чтобы совпало много идентифицирующих факторов, чтобы почка донора прижилась и не была отторгнута в первый же месяц.

"Сейчас я нахожусь в хорошем месте, но на сердце неспокойно. Это нелегко и будет только сложнее! Я не прошу сочувствия, я прошу понимания», - написала она.