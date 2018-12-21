Прямой эфир «Голоса» соберет деньги на «Созидание»

Перезагруженный «Голос» с бодрым Сергеем Шнуровым на капитанском мостике продолжает плавание.

В 21.30 по Москве стартует первый прямой эфир седьмого сезона шоу. Где Баста, Ани Лорак, Константин Меладзе и Сергей Шнуров просеют свои команды еще по разу.

На настоящий момент в проекте 12 претендентов на победу.

Команда Шнурова: Аннагазел Гокинаева, Рушана Валиева, Даниэль Рустамов.

Команда Ани Лорак: Амирхан Умаев, София Легран, Уку Сувисте.

Команда Басты: Шаэн Оганесян, Дарья Шигина, Андрей Поляков.

Команда Константина Меладзе: Петр Захаров, София Тарасова, Татьяна Шабанова.

Этот выпуск можно условно обозначить как четвертьфинал. Потому что в следующий этап из каждой сборной выйдет только по два человека. В следующий раз — 28 декабря — пройдет полуфинал, где от проекта отцепят еще по одному вокалисту, а в финал, который состоится 4 января, выйдут лишь четверо лучших. По одному артисту от команды.

Каждый год «Голос» во время прямых эфиров собирает деньги на благотворительность. Ближайший эфир исключением не станет. На этот раз средства, перечисленные в результате зрительского голосования, отправят в фонд «Созидание» — поддерживает нуждающиеся в оперативной помощи социально-незащищенные категории населения по всей России.

— У нас четыре направления адресной помощи, — объясняет директор фонда Елена Смирнова. — Приоритетное направление – медицина. Мы много лет помогаем детям с тяжелыми и редкими генетическими заболеваниями. Это и «хрустальные» дети, и дети с краниостенозом, и с аниридией, и с муковисцидозом, другими заболеваниями. Мы можем помочь им - здесь и сейчас – и прямо в России! Мы очень благодарны «Первому каналу» за то, что мы имеем возможность об этом рассказать и с помощью зрителей собрать средства на помощь детям, которые попали в беду. Спасибо всем, кто отправит сегодня СМС в поддержку любимого артиста, а значит, и подопечных нашего фонда! Мы убеждены, что помочь может, на самом деле, каждый.

«Голос. Перезагрузка», Первый, пятница, 21.30