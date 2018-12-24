2018-12-24T15:38:02+03:00
Звезды

Всем бы так выглядеть в 71 год: София Ротару без очков и фотошопа очаровала поклонников

София Михайловна с 15 лет на сцене
Петр СИМОНОВ
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София Ротару.София Ротару.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Королева эстрады, любимая артистка нескольких поколений, бесконечно профессиональная и искренняя певица радует миллионы своих фанатов из стран постсоветского пространства уже более полувека. Подумать только, Ротару с 15 лет на сцене, а сегодня ей 71 год. Смотришь на ее выступления с голубых телеэкранов, глядишь на фото и поражаешься. София Михайловна выглядит потрясающе. Многие фанаты подметили, что певица не только не меняется, она выглядит едва ли не лучше, чем в молодости.

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Хорошей всем недели!
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Недавно стало известно, что София Ротару вынуждена пропустить телесъемки традиционного праздничного шоу «Песня года». Все из-за введенного на Украине военного положения. Народная артистка всего раз-два пропускала запись этой программы. Новость расстроила российских фанатов Софии Михайловны. Ведь из-за особого режима в незалежной певица не может выступить и на частных вечерах и корпоративах.

sofiarotaru.officialsofiarotaru.official
А ведь скоро Новый год!
11746 отметок «Нравится»318 комментариевInstagram

Но недостатка в площадках для выступлений у Ротару не было никогда. Она нередко выступает к примеру в Казахстане. София очень любит своих поклонников и не отказывает им в просьбе о совместном фото. Так, певица с удовольствием делает с фанатами селфи.

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София Михайловна Так рады встрече!
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Почитатели выкладывают фото в свои соцсети и на них все натурально. На Ротару нет темных очков и нет фотошопа, который, кто бы что ни говорил, используют все звезды.

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С Софией Михайловной Ротару.
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Но на любых снимках София Михайловна великолепна. Ей 71 год! Фанаты просто очарованы тем, как может выглядеть женщина в такие годы.

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