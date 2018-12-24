Всем бы так выглядеть в 71 год: София Ротару без очков и фотошопа очаровала поклонников

Королева эстрады, любимая артистка нескольких поколений, бесконечно профессиональная и искренняя певица радует миллионы своих фанатов из стран постсоветского пространства уже более полувека. Подумать только, Ротару с 15 лет на сцене, а сегодня ей 71 год. Смотришь на ее выступления с голубых телеэкранов, глядишь на фото и поражаешься. София Михайловна выглядит потрясающе. Многие фанаты подметили, что певица не только не меняется, она выглядит едва ли не лучше, чем в молодости.

sofiarotaru.official Хорошей всем недели!

Недавно стало известно, что София Ротару вынуждена пропустить телесъемки традиционного праздничного шоу «Песня года». Все из-за введенного на Украине военного положения. Народная артистка всего раз-два пропускала запись этой программы. Новость расстроила российских фанатов Софии Михайловны. Ведь из-за особого режима в незалежной певица не может выступить и на частных вечерах и корпоративах.

sofiarotaru.official А ведь скоро Новый год!

Но недостатка в площадках для выступлений у Ротару не было никогда. Она нередко выступает к примеру в Казахстане. София очень любит своих поклонников и не отказывает им в просьбе о совместном фото. Так, певица с удовольствием делает с фанатами селфи.

anastassiya_umernikova София Михайловна Так рады встрече!

Почитатели выкладывают фото в свои соцсети и на них все натурально. На Ротару нет темных очков и нет фотошопа, который, кто бы что ни говорил, используют все звезды.

dasha_buksha5 С Софией Михайловной Ротару.

Но на любых снимках София Михайловна великолепна. Ей 71 год! Фанаты просто очарованы тем, как может выглядеть женщина в такие годы.