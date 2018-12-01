София Ротару отменила участие в «Песне года» из-за военного положения на Украине

Сегодня вечером в «Олимпийском» пройдёт музыкальная премия «Песня года». Вот уже в 47-й раз звезды вручат авторам и исполнителям песен награды за главные хиты года. Артисты «Песню года» очень любят, готовятся к ней заранее, освобождая дату под это мероприятие. Но в наше время бывают причины, не зависящие от артистов, из-за которых они не могут выйти на сцену.

В этом году среди участников была заявлена и София Ротару. 71-летняя артистка выходила для зрителей премии 85 раз, участвуя в 43-х церемониях. Даже в 2014-м году, когда начались серьёзные политические проблемы между Россией и Украиной, она стояла на сцене «Олимпийского». Но в этом году была вынуждена отменить свое выступление - на «Песне года» она должна была исполнить две песни. Как рассказали нам источники в организации мероприятия, звонок от представителей певицы был в день, когда стало известно о том, что Украина ввела военное положение. То есть меньше, чем за неделю. Чтобы не накаливать ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников (у Ротару украинское гражданство), певица решила в этом году отменить посещение России, и не выступать не только на «Песне года», но и на корпоративных мероприятиях, на которые ее часто приглашают в нашу страну под Новый год. Как нам стало известно, 71-летняя София Михайловна сама очень расстроена тем, что не сможет порадовать своего зрителя, и надеется, что скоро ситуация решится и можно будет уже ездить в гости в нашу страну без страха за себя и свою семью. Тем не менее, некоторые украинские звезды все же выступят на мероприятии - в концерте примут участие и Ани Лорак, и Светлана Лобода, и Таисия Повалий.