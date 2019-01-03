Как-то раз под Новый год белочки играли...
Говорят, на Новый год происходят всякие чудеса! О достоверности данной информации можно долго спорить, как и о том, существует ли Дедушка Мороз. Однако то, что заснял на камеру фотограф Вадим Трунов в воронежском лесу, иначе как чудом не назовешь.
Белки на его снимках не просто бегают по снегу в предвкушении Нового года. Они «фотографируют», «играют в футбол» сосновой шишкой и даже «лепят снежки».
Удар! Гол!! Шиш!!!Фото: Вадим ТРУНОВ
Нашлись те, кто пытается обвинить автора в фотомонтаже. Но тут все по-настоящему. С одним маленьким но. Для этой фотоохоты Вадим заранее подбросил рыжим бестиям реквизит в виде снежков, шишек и цифровой камеры. Ну и орешков в качестве гонорара - чтобы не просто так работали. Но все остальное белочки сделали сами. Дурачились они по-настоящему. Шишками игрались, снежками перекидывались... Совали свои любопытные мордочки куда ни попадя, создавая впечатление, что одна фотографирует, а другая - позирует...
Подобных съемок у Вадима Трунова довольно много: белки у него собирают орешки в корзинки, фотографируют птиц, ходят по грибы... Мастер создает самые удивительные композиции из предметов, которые рыжие зверьки с огромным удовольствием исследуют. Любопытства им не занимать. Как и тяги к угощениям.
Хотя при просмотре этих работ не оставляет мысль, что одним профессионализмом здесь не обошлось. Быть может, фотограф просто понимает язык зверей?
Кстати, Вадим Трунов недаром появился в нашей рубрике, которую основал его легендарный земляк Василий Песков. Во-первых, Вадим, как и журналист, признанный лучшим в России, постиг искусство фотографии самостоятельно и достиг впечатляющих высот. А во-вторых, большую часть своих необычных снимков он сделал не где-то за тридевять земель, а практически рядом с домом. В чем еще раз является заочным учеником Василия Михайловича, который призывал внимательнее смотреть вокруг и утверждал, что удивительный сюжет можно найти в соседнем лесу. Что и доказывает серия про этих удивительных белочек.
Белка очень любит лед... Почему? Ну кто поймет?Фото: Вадим ТРУНОВ
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Главный приз - 100 000 рублей
Стартовал Третий Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу». Традиционно его проводят «Комсомольская правда» и ПАО «Транснефть».
Каких-то жестких условий участия нет. Главное, чтобы в публикациях, представленных на конкурс, описывалось великолепие русской природы и был призыв к бережному обращению с ней. Желательно, чтобы участник был автором и текста, и фотографий.
Работы принимаются до 14 февраля 2019 года в электронном виде по адресу media@phkp.ru
Призовой фонд:
100 000 руб. (1-е место)
50 000 руб. (2-е место)
30 000 руб. (3-е место)
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