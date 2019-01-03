Как-то раз под Новый год белочки играли...

Говорят, на Новый год происходят всякие чудеса! О достоверности данной информации можно долго спорить, как и о том, существует ли Дедушка Мороз. Однако то, что заснял на камеру фотограф Вадим Трунов в воронежском лесу, иначе как чудом не назовешь.

Белки на его снимках не просто бегают по снегу в предвкушении Нового года. Они «фотографируют», «играют в футбол» сосновой шишкой и даже «лепят снежки».

Удар! Гол!! Шиш!!!Фото: Вадим ТРУНОВ

Нашлись те, кто пытается обвинить автора в фотомонтаже. Но тут все по-настоящему. С одним маленьким но. Для этой фотоохоты Вадим заранее подбросил рыжим бестиям реквизит в виде снежков, шишек и цифровой камеры. Ну и орешков в качестве гонорара - чтобы не просто так работали. Но все остальное белочки сделали сами. Дурачились они по-настоящему. Шишками игрались, снежками перекидывались... Совали свои любопытные мордочки куда ни попадя, создавая впечатление, что одна фотографирует, а другая - позирует...

Подобных съемок у Вадима Трунова довольно много: белки у него собирают орешки в корзинки, фотографируют птиц, ходят по грибы... Мастер создает самые удивительные композиции из предметов, которые рыжие зверьки с огромным удовольствием исследуют. Любопытства им не занимать. Как и тяги к угощениям.

Хотя при просмотре этих работ не оставляет мысль, что одним профессионализмом здесь не обошлось. Быть может, фотограф просто понимает язык зверей?

Кстати, Вадим Трунов недаром появился в нашей рубрике, которую основал его легендарный земляк Василий Песков. Во-первых, Вадим, как и журналист, признанный лучшим в России, постиг искусство фотографии самостоятельно и достиг впечатляющих высот. А во-вторых, большую часть своих необычных снимков он сделал не где-то за тридевять земель, а практически рядом с домом. В чем еще раз является заочным учеником Василия Михайловича, который призывал внимательнее смотреть вокруг и утверждал, что удивительный сюжет можно найти в соседнем лесу. Что и доказывает серия про этих удивительных белочек.

Белка очень любит лед... Почему? Ну кто поймет?Фото: Вадим ТРУНОВ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Главный приз - 100 000 рублей

Стартовал Третий Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу». Традиционно его проводят «Комсомольская правда» и ПАО «Транснефть».

Каких-то жестких условий участия нет. Главное, чтобы в публикациях, представленных на конкурс, описывалось великолепие русской природы и был призыв к бережному обращению с ней. Желательно, чтобы участник был автором и текста, и фотографий.

Работы принимаются до 14 февраля 2019 года в электронном виде по адресу media@phkp.ru

Призовой фонд:

100 000 руб. (1-е место)

50 000 руб. (2-е место)

30 000 руб. (3-е место)

Книжная коллекция Василия Михайловича Пескова

«КП» выпустила полное собрание сочинений В. М. Пескова. Трогательные очерки и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы, приобрести которые можно в фирменном магазине «Комсомолки» или заказать в интернет-магазине shop.kp.ru. Адрес фирменного магазина:ст. м. «Динамо», Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23, стр. 1.

Василий Песков. Том 3. Ржаная песня.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.