Минобороны дало ответ "радетелям" за сохранение нацистского оружия

В Министерстве обороны России сильно удивились теме в интернете, где пользователи обсуждали вопросы сохранения брошенного нацистами вооружения на территории России в годы Великой Отечественной войны. Поисковики требовали сохранить каждую немецкую железяку найденную в болоте, а сотрудники музеев утверждали, что подобными находками завалены уже все запасники. Появление самого спора вызвало заявления министра обороны России Сергея Шойгу, где он предложил отлить ступени возводимого на добровольные пожертвования Главного храма Вооруженных Сил в честь Победы в Великой Отечественной войны из трофейного немецкого оружия. Участники разговора спрашивали, а откуда возьмут трофеи для переплавки? Не из музеев ли?

Специалисты Минобороны провели инвентаризацию, и подготовили свой ответ.

- Заявления отдельных деятелей, выступающих с позиций "радетелей" сохранения и сбережения нацистского оружия, лишь бы не досталось Главному Храму Вооруженных Сил, вызывают, к сожалению, недоумение, - ответил официальный представитель Минобороны Росси генерал-майор Игорь Конашенков. - Для выплавки отдельных составляющих (ступени и др.) возводимого на добровольные пожертвования Главного храма Вооруженных Сил в честь Победы в Великой Отечественной войне будут использованы только элементы трофейного оружия вермахта, хранящиеся на складах Вооруженных Сил. Речь идет о стрелковом оружии, боеприпасах и отдельных элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения. Никакой уникальности, исторической, а теперь уже и военной ценности в них нет.

Представитель военного ведомства напомнил, что на военных складах Минобороны России сегодня сохраняются "достаточное количество трофейного вооружения и боеприпасов различных стран, начиная еще с Первой мировой войны".

Кстати, традиция украшать памятники и храмы трофейным оружием существует с древних времен. Рядом с Дели уже более 1600 лет стоит семиметровая Кутубова колонна. Памятник весом в шесть с половиной тонн по преданиям был выкован из клинков персов. В 1886 году Император Александр Третий установил в Санкт-Петербурге в честь подвигов русских войск, принимавших участие и победивших в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов, 28-метровую колонну, которую украшали трофейные турецкие пушки. В 1925 коммунисты предполагали заменить памятник на монумент декабристам, а в 1930-ом году, в очередном дружеском порыве к турецкому правительству колонну просто уничтожили. В 2005 году памятник был восстановлен в первоначальном виде, вот только отливкой пушек занимался уже Новолипецкий металлургический комбинат.

Кутубова колонна, согласно преданиям, была выкована из клинков персов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воссозданный в 2005 году Памятник Славы на Троицкой площади в Санкт-Петербурге. ФОТО wikipedia

Сегодня настоящие трофейные турецкие пушки можно увидеть в Санкт-Петербурге в декоре забора Спасо-Преображенского собора. Они были добыты русскими воинами в сражениях с турками при Измаиле, Варне, Тульче, Силистрии еще во время русско-турецкой войны 1828-го года.

Пушки в заборе Спасо-Преображенского собора. ФОТО wikipedia

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