Поступить в вуз становится сложнее. Даже на платное отделение

Почти 40% первокурсников этого года поступили на платное отделение. Семь лет назад доля доля платного приема в вузах составляла 25%. На бюджет поступить все сложнее, при этом проходной балл в частных университетах и на платных отделениях государственных вузов кое-где даже выше, чем на бюджете. Обо всем этом рассказали в Высшей школе экономики, подводя итоги Мониторинга качества приема в вузы в 2018 году.

Пусть платно, зато в статусном вузе

- Лидерами по платному приему стали социально-экономические и гуманитарные направления. А вот на аграрных и естественно-научных направлениях доля платного приема невысока, - рассказал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

При этом абитуриенты (а скорее, их родители) предпочитают платить, но учиться в более престижных вузах и на выбранной специальности, чем на бюджете в университетах попроще и там, где бюджетных мест побольше (а это сейчас, в основном, инженерные и технические специальности).

Почти 40% первокурсников этого года поступили на платное отделение

У платников меньше баллов

С другой стороны, после кампании по сокращению вузов поступить на бюджет вообще стало сложнее.

- Средний балл зачисленных на бюджет в этом году вырос до 69,1, - привел цифры министр высшего образования и науки Михаил Котюков. - У платных студентов результаты ЕГЭ по-прежнему ниже, и здесь необходимы дополнительные меры и решения.

В число вузов с самыми высокими баллами - как у платников, так и у бюджетников - в этом году вошли Московский физико-технический институт, Московский государственный институт международных отношений, Высшая школа экономики и Санкт-Петербургский государственный университет.

- Обычно считается, что в филиалах и негосударственных вузах ниже качество образования, - говорит Кузьминов. - Но за последние годы Минобрнауки сильно сократило число вузов и филиалов. Государственных вузов стало меньше на 20 процентов, а их филиалы сократили вдвое. Число негосударственных вузов уменьшилось на 40 процентов, и от их филиалов осталась лишь треть. В результате качество приема в них сильно выросло. И государственные и частные вузы, а также их филиалы теперь не сильно различаются по среднему баллу ЕГЭ зачисленных.

Число вузов с самыми высокими баллами

Например, в Казанском университете Иннополис средний балл зачисленных оказался 90,4 — это выше, чем в МИФИ! А Санкт-Петербургский филиал Высшей школы экономики опередил по этому показателю МГУ.

Показал мониторинг и регионы, куда приезжают выпускники с самыми высокими баллами ЕГЭ.

Это Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Томск, Нижний Новгород и Казань. Возвращаться в свои регионы после окончания вуза дипломированные специалисты не спешат.

- Выпускники могут уехать поступать в другой вуз, а могут отучиться в своем регионе и уехать потом, - прокомментировал ситуацию Михаил Котюков. - Все дело в том, какие у них возможности для трудоустройства. Сейчас мы распределяем бюджетные места по вузам на конкурсной основе, учитывая прогноз для рынка труда в каждом регионе, какие специалисты региону понадобятся через 4-5 лет. Поэтому нужна более тесная интеграция университетов, науки и индустрии. Тогда и желание уехать у молодежи будет поменьше.

Регионы, куда приезжают выпускники с самыми высокими баллами ЕГЭ

ЦИФРЫ

Всего в этом году в вузы было принято 1 миллион 140 тысяч человек (на бакалавриат, специалитет и в магистратуру).

528 тысяч человек из них зачислены на бюджет.

Бюджетные места в вузах есть для 57% выпускников школ.

Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет в 2018 году составил 69,1.