История появления Санта Клауса: Прототипами Санта-Клауса были драчливый дух и пьющий коммивояжер

Крепкий старик в красно-белом одеянии, с седой бородой, добрым лицом и хитрым прищуром, на оленях... Узнали? Еще бы, этот образ детства известен почти каждому - от финских хладных скал до пламенных Гавайев (и даже от Владивостока до Калининграда). Санта-Клаус, он же Пер Ноэль, он же Йоулупукки. Всегда с полным мешком, всегда один.

Фирменные цвета газировки

Удивительно, но самый узнаваемый символ новогодних праздников на самом деле появился относительно недавно. Не сам по себе, а по заказу фирмы «Кока-Кола». Конечно, образ Санты и до этого был известен (см. «Из истории вопроса»), но речь именно о современном символе Рождества.

В 30-х годах ХХ века «Кока-Коле» для рекламной кампании был нужен новый положительный образ в узнаваемых фирменных цветах. Придумать его поручили художнику финско-шведского происхождения Хэддону Сандблому. Кто, как не представитель северных народов, лучше всех знает, как выглядит настоящий зимний волшебник!

Из злого «рождественского козла» (слева) новогоднее божество превратилось в добродушного старика.

Задача перед Сандбломом стояла непростая: он-то знал всю правду о старике от приехавших из Финляндии родителей. Что на самом деле финский Дед Мороз ходил не в красном, а в серой рванине. Что не приносил он детям подарки, а, наоборот, побирался по домам в поисках объедков с праздничного стола. Что детей он не любил, а непослушных мог запросто выпороть. Что с ним лучше не связываться - то ли бомж, то ли злой дух. К слову, Йоулупукки по-фински значит «рождественский козел».

Однако Сандблом мыслил вне шаблона. История появления Санта Клауса такова. Соединив в одном образе святого Николая (он же Клаус) и сумрачного финского бомжа, использовав в качестве модели старого знакомого - пожилого пьющего коммивояжера Лу Прентисса, он создал то, что почти весь мир считает главным символом Нового года и Рождества.

Образ был создан настолько удачно, что Сандблом рисовал для «Кока-Колы» Санта-Клаусов 33 года. Когда старый Прентисс умер, Сандблом стал позировать с бутылкой сам - перед зеркалом. Судя по тому, что в картинках часто появлялись графические ошибки, в процессе художник пил вовсе не газировку.

«Папа» образа Санты художник Сандблом перед зеркалом. Фото: coca-cola.com

Пик карьеры - обложка «Плейбоя»

В историю живописи Хэддон Сандблом вошел не только как автор Санты. Художник стал одним из отцов графического стиля пин-ап.

Пин-ап - это изображение красивой, обычно полуобнаженной девушки в яркой цветовой гамме и как бы в динамике. Застывшая картинка, которую подростки готовы рассматривать часами. Манекенщицы и молодые актрисы, позировавшие для таких картинок, быстро становились узнаваемыми. Некоторых мы помним до сих пор - Брижит Бардо, Рита Хейворт, из современных - Дита фон Тиз. Потребители были не против. В итоге Сандблом стал одним из наиболее авторитетных художников, работавших в этом жанре.

Последней его работой (он умер в 77 лет, в 1976-м) стала обложка для весьма известного даже за железным занавесом журнала «Плейбой». Она словно подвела итог творчеству Сандблома, соединив эротику и рождественскую тему.

Кстати, в том самом декабрьском номере 1972 года было опубликовано интервью с Евгением Евтушенко. Изъятие «порнографического» журнала на советской таможне почти равнялось измене Родине и гарантировало отлучение от загранпоездок, если вообще не конец карьеры. И интервью в Союзе могли прочитать лишь немногие смельчаки.

Больше всего художник любил стиль пин-ап. Вот обложка «Плейбоя» с его рисунком. Фото: coca-cola.com

А КАК У НАС?

Дед Мороз по кличке Зюзя

Прообразом нашего Деда Мороза принято считать славянское божество - повелителя холода и мороза. Имен у него много: Мороз, Студенец, Трескунец, Морозко и даже Зюзя. Славяне представляли его в образе маленького старичка с длинной седой бородой, который бегает по полям, тем самым принося с собой сильные морозы. Характер у деда был скверный, поэтому шутить с ним не рекомендовалось.

Образ Деда Мороза, которого мы знаем сейчас - доброго повелителя зимы, приносящего детям подарки, - появился в сказке «Мороз Иванович» Владимира Одоевского в 1840 году. Мороз Иванович - седой старик, который живет в ледяном доме и спит на перине из снега.

А вот образа Снегурочки у славян не было. Она появилась позднее в народных сказках и звалась Снегурка или Снежевиночка. Впервые историю о Снегурке, девочке из снега, опубликовал собиратель народных сказок Александр Афанасьев в 1869 году. Впечатленный этой историей, Александр Островский через несколько лет написал пьесу «Снегурочка», где девушка предстала дочерью Деда Мороза и Весны-Красны.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Прообразом Санта-Клауса считают Николая Чудотворца. Святой отличался особой любовью к людям и помогал беднякам. Согласно легенде, одной из семей он подкинул мешочек с деньгами через трубу. Поэтому католики вешают носки у каминов.

А о том, как мог бы выглядеть Санта-Клаус в жизни, впервые было написано в 1823 году. В Нью-Йорке была опубликована рождественская поэма «Учет посещения святого Николая» - писатель Клемент Кларк Мур сочинил ее для своих дочерей. В стихотворении рассказывалось о веселом старом эльфе, который путешествует на оленьей упряжке и приносит детям подарки, проникая в дома через дымоход.