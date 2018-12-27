Роды года: Градский стал отцом в четвертый раз, а Нюша «сходила» за первенцем

Самые ожидаемые

С Нюшей Шурочкиной вышло забавно - поклонники решили, что 28-летняя певица беременна гораздо раньше, чем Нюша реально обрела счастливое положение. И в соответствии с собственными подсчетами начали беспокоить артистку вопросом «когда же?» за месяц до реального срока. В итоге малышка появилась на свет, как ей и было положено - в начале ноября. Для Нюши дочка стала первым ребенком, а у ее 38-летнего супруга Игоря Сивова подрастают двое детей от первого брака. Удивительно, но до сих пор пара не раскрыла имя дочери.

Фото: instagram.com/marinakotashenko

Самые заслуженные

Александр Градский преподнес своим поклонникам огромный сюрприз, став отцом буквально за три дня до своего 69-летия. Певец и его 37-летняя супруга Марина совершенно не скрывались, выходили в люди, но никто не заметил беременности музы мэтра.

Александр Борисович познал радость отцовства уже в четвертый раз - в браке с Ольгой Градской у него родился сын Даниил, потом - дочь Мария. В браке с Мариной Коташенко в 2014 году появился сын Саша, и в этом году семейство пополнилось еще одним сыном. Мальчика назвали Иваном.

instagram.com/lobodaofficial

Самые таинственные

36-летняя Светлана Лобода в этом году стала мамой во второй раз. У ее старшей дочери, 10-летней Евы, появилась сестренка Тильда. Все здорово, но кто отец? До сих пор нет никаких весомых доказательств, что им стал Тилль Линдеманн из группы Rammstein. Но многие решили, что раз Лобода не отрицает и не опровергает будто бы случайно просочившуюся информацию о папе Тильды, значит, роман был. В недавнем интервью Светлана заявила, что не может сказать, что 55-летний Тилль - счастливый отец, потому что связана контрактом. Будем надеяться, что это сказка со счастливым концом и никто вдруг внезапно не объявит себя настоящим отцом Тильды и не пойдет по телеканалам рассказывать об их неземной любви.

Фото: instagram.com/s_bezrukov , Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Самые открытые

45-летний Сергей Безруков и его 35-летняя супруга Анна Матисон вот уже второй раз поступают так, как делают на Западе все приличные звезды. А именно - лично сообщают о том, что в семье грядет пополнение. Для того чтобы избавить свою жизнь от любопытных носов и папарацци, которые бы преследовали пару на протяжении всей беременности. Безруков начал традицию, когда Анна ждала первенца, - спустя полгода на свет появилась крошка Мария, сейчас ей 2 года. Молодые родители решили не откладывать дело в долгий ящик и рожать второго. И в ноябре этого года Безруков снова стал отцом.«Сын! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе! Выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных», - сообщил Сергей прямо из больничной палаты (на фото), когда на свет появился Степан (мальчика назвали в честь прадедушки актера).

Фото: instagram.com/leratv

Самые долгожданные

47-летняя Лера Курдявцева выглядит прекрасно, замужем за 31-летним хоккеистом Игорем Макаровым. Почему бы не укрепить брак ребенком?

Красавица ведущая в итоге стала мамой во второй раз, дав жизнь крошке Марии (от первого брака у телеведущей есть 28-летний сын Жан, который в этом году сделал Леру молодой бабушкой). Но народ, вместо того чтобы порадоваться, ополчился на «мамочку в декрете» - мол, родила не сама.

Кудрявцева злилась (что объяснимо) и настаивала: «Смиритесь, я родила сама!» В итоге Леру и ее дочку оставили в покое, переключившись на других звезд.