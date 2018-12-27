2018-12-27T17:35:33+03:00
Здоровье

Облитая кислотой фотомодель показала, как восстанавливалось ее лицо

Кэти Пайпер опубликовала свои рождественские снимки, сделанные в разные годы
Ольга АНТОНОВА
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Кэти решила, что эта история ее не сломает и начала вести в инстаграме историю восстановления своего здоровьяКэти решила, что эта история ее не сломает и начала вести в инстаграме историю восстановления своего здоровьяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Эту скандальную историю семь лет назад обсуждала вся Великобритания. Известная ведущая и фотомодель Кэти Пайпер стала жертвой поклонника, который сделал заказ другу плеснуть в лицо красавицы кислотой. Врачи говорили, что благодаря пластическим операциям красавице удастся восстановить лицо, но вот вернуться в публичную профессию она не сможет. По сути, девушка лишилась не только прекрасного лица, но и дела всей своей жизни. Однако, Кэти решила, что эта история ее не сломает и начала вести в инстаграме историю восстановления своего здоровья. Модель рассказывала и о сложности операций (а их было проведено более 10) и тяжелом восстановительном периоде, и как тяжело было найти средства на то, что продолжать лечиться.

Такая искренность очень подкупила читателей ее инстаграма и вскоре модель стала звездой микроблога. За два года число подписчиков ее блога перевалило за восемьсот тысяч. Все это время девушка фотографировала свое лицо накануне Рождества. И в канун этого праздника решила опубликовать все снимки. На четвертой фотографии девятилетней давности Пайпер запечатлена в медицинской маске. Можно увидеть, что у нее ослеп левый глаз, а полупрозрачный материал маски почти не скрывает последствия сильнейшего химического ожога.

katiepiper_katiepiper_
1st pic Christmas tonight! 2nd pic Christmas Last year 3rd pic Christmas 7 years ago 4th pic Christmas 9 years ago Time flys, mindset changes, new challenges arise but always grateful for life
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Третье фото ведущая сделала семь лет назад. На селфи ее лицо все еще выглядит ужасающе, однако заметно, что девушке стало лучше. На следующем снимке, сделанном в 2017 году, Кэти, улыбаясь, держит на руках своего маленького ребенка. Шрамы на ее лице и шее все еще очень заметны. На первом же фото 35-летняя телеведущая по-настоящему сияет. Кажется, что от серьезнейших повреждений кислотой на ее коже почти не осталось следа.

«Летит время, меняется мировоззрение, возникают новые проблемы, но я всегда буду благодарна, что живу», – подписала кадры Пайпер.

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