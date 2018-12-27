Облитая кислотой фотомодель показала, как восстанавливалось ее лицо

Эту скандальную историю семь лет назад обсуждала вся Великобритания. Известная ведущая и фотомодель Кэти Пайпер стала жертвой поклонника, который сделал заказ другу плеснуть в лицо красавицы кислотой. Врачи говорили, что благодаря пластическим операциям красавице удастся восстановить лицо, но вот вернуться в публичную профессию она не сможет. По сути, девушка лишилась не только прекрасного лица, но и дела всей своей жизни. Однако, Кэти решила, что эта история ее не сломает и начала вести в инстаграме историю восстановления своего здоровья. Модель рассказывала и о сложности операций (а их было проведено более 10) и тяжелом восстановительном периоде, и как тяжело было найти средства на то, что продолжать лечиться.

Такая искренность очень подкупила читателей ее инстаграма и вскоре модель стала звездой микроблога. За два года число подписчиков ее блога перевалило за восемьсот тысяч. Все это время девушка фотографировала свое лицо накануне Рождества. И в канун этого праздника решила опубликовать все снимки. На четвертой фотографии девятилетней давности Пайпер запечатлена в медицинской маске. Можно увидеть, что у нее ослеп левый глаз, а полупрозрачный материал маски почти не скрывает последствия сильнейшего химического ожога.

katiepiper_ 1st pic Christmas tonight! 2nd pic Christmas Last year 3rd pic Christmas 7 years ago 4th pic Christmas 9 years ago Time flys, mindset changes, new challenges arise but always grateful for life

Третье фото ведущая сделала семь лет назад. На селфи ее лицо все еще выглядит ужасающе, однако заметно, что девушке стало лучше. На следующем снимке, сделанном в 2017 году, Кэти, улыбаясь, держит на руках своего маленького ребенка. Шрамы на ее лице и шее все еще очень заметны. На первом же фото 35-летняя телеведущая по-настоящему сияет. Кажется, что от серьезнейших повреждений кислотой на ее коже почти не осталось следа.

«Летит время, меняется мировоззрение, возникают новые проблемы, но я всегда буду благодарна, что живу», – подписала кадры Пайпер.