Ансамбль Росгвардии записал кавер-версию песни "Last Christmas"
В сети сегодня обсуждают не только эксклюзивное интервью "Комсомолки" с директором Росгвардии Виктором Золотовым, но и кавер-версию песни Джоржа Майкла "Last Christmas" в исполнении Академического Ансамбля песни и пляски войск Национальной Гвардии России под руководством генерал-майора Виктора Елисеева.
Премьера новогоднего клипа Ансамбля Росгвардии на песню "Last Christmas".
Обладатели 4 платиновых дисков в Европе, коллектив, который получил многомиллионные просмотры за кавер Get Lucky и выступил с ним на открытии Олимпийских Игр 2014 в Сочи, не только удачно перепел известного исполнителя, но и снял видеоклип на Красной площади.
Съемки проходили в ночь с 17 на 18 декабря. В них приняли участие 120 артистов ансамбля, и москвичи, которые пришли в тот вечер на каток. По телевидению клип покажут только 30 декабря.
Как стало известно "КП" съемки этого клипа артисты Росгвардии приурочили ко второй годовщине со дня смерти британского музыканта и Новому году.