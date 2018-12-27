2018-12-27T12:51:11+03:00
Общество

Ансамбль Росгвардии записал кавер-версию песни "Last Christmas"

В видеоклипе на Красной площади, участвовали 10 артистов ансамбля, и москвичи, которые пришли в тот вечер на каток [видео]
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Ансамбль Росгвардии спел песню Джорджа Майкла.Ансамбль Росгвардии спел песню Джорджа Майкла.
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В сети сегодня обсуждают не только эксклюзивное интервью "Комсомолки" с директором Росгвардии Виктором Золотовым, но и кавер-версию песни Джоржа Майкла "Last Christmas" в исполнении Академического Ансамбля песни и пляски войск Национальной Гвардии России под руководством генерал-майора Виктора Елисеева.

Премьера новогоднего клипа Ансамбля Росгвардии на песню "Last Christmas".

Обладатели 4 платиновых дисков в Европе, коллектив, который получил многомиллионные просмотры за кавер Get Lucky и выступил с ним на открытии Олимпийских Игр 2014 в Сочи, не только удачно перепел известного исполнителя, но и снял видеоклип на Красной площади.

Съемки проходили в ночь с 17 на 18 декабря. В них приняли участие 120 артистов ансамбля, и москвичи, которые пришли в тот вечер на каток. По телевидению клип покажут только 30 декабря.

Как стало известно "КП" съемки этого клипа артисты Росгвардии приурочили ко второй годовщине со дня смерти британского музыканта и Новому году.

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