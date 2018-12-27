Британская журналистка в поезде Москва-Владивосток: Все время пью водку и читаю Льва Толстого!

Не всякая птица долетит… от Москвы до Владивостока. Да и не всякий русский отважится на такое отчаянное путешествие длиной в неделю. Куда уж там британцам покорять заснеженные русские просторы! Но английская писательница и журналистка Кэти Гласс решила отправиться в канун католического Рождества в Китай, по пути преодолев российский Транссиб.

Эпическое путешествие

Кэти и ее приятель - известный британский адвокат и шоумен Роберт Риндер стартовали 24 декабря из Москвы и пробудут в дороге до 2 января. Рождество они уже встретили в вагоне СВ, отметив этот семейный праздник не традиционным рождественским пудингом, а народным фаст-фудом - картошкой фри и бургерами.

Новый год британцы тоже намерены отпраздновать под стук колес. К поездке Кэти и Роб подготовились, как настоящие русские. За несколько часов до поезда они заглянули на Красную площадь и в Большой театр, а затем прикупили в дорогу два литра водки и что-нибудь почитать. Разумеется, русскую классику.

Томик "Анны Карениной" скрашивает долгую дорогу.

Нам удалось связаться с Кэти на полпути к Иркутску. Мобильная связь на удивление оказалась стабильной.

- Мой друг Роб всегда хотел отправиться в такое грандиозное путешествие, - рассказывает Кэти. - Вообще, я люблю уезжать куда-нибудь на рождественские каникулы, и как-то раз мы говорили с Робом и я ему предложила: «А давай сделаем это - проедем через всю Россию!» Это эпическое путешествие!

- Когда вы рассказали своим друзьям о поездке в Россию, кто-нибудь запугивал вас жестокими агентами ГРУ, невероятно опасным «Новичком» (так в Британии называют боевой газ, которым в Солсбери отравили шпиона Сергея Скрипаля)?

- Наши друзья в один голос говорили, что это блестящая идея! Будете удивлены, но многие признавались, что сами мечтают прокатиться из Москвы до Пекина. Хотя кто-то спрашивал, почему меня понесло в эту поездку не летом, а зимой.

Конечно, отправляясь в такое длительное путешествие лучше подумать о комфорте, поэтому Кэти и Роб решили заплатить побольше за СВ (около 50 тысяч руб. с человека) и ехать в уюте, чем познавать тайну русской души в плацкарте на протяжении недели.

Водка и икра в рождественский вечер.

Словно в элитной тюрьме

- В нашем вагоне есть проводница Елена. Она здесь со своим мужем, Игорем, который тоже работает проводником. Они о нас так заботятся! - продолжает Кэти. - Научили нас пользоваться титаном и правильно заваривать чай. Постоянно убирают и пылесосят в нашем купе. Как-то Игорь принес нам фрукты, а Елена ходит по поезду и предлагает пассажирам мороженое. Зимой! Мороженое! Самое сложное, следить за временем - из-за смены часовых поясов, на каждой большой станции - свое время. Мне кажется, мы до сих пор не отстали от поезда только благодаря Елене и Игорю!

Британцев, действительно, можно удивить таким длительным путешествием на поезде. В Великобритании самая продолжительная поездка - ночной поезд из Лондона в Эдинбург. Всего одна ночь! Да и идти он будет примерно столько же, сколько в России ходят ночные поезда из Москвы в Санкт-Петербург. Правда, английские поезда не отличаются пунктуальностью и все время опаздывают. Кроме того, в них плохо работает wi-fi, а еще там отвратительная еда, признается Кэйт.

- В России я впервые увидела platzkart (плацкарт). Не думаю, что у нас есть что-то подобное. Но в целом сам поезд Москва-Владивосток - идеален даже в лютую зиму. Есть горячий душ, свежая домашняя еда. А что нам еще нужно для счастья?! - говорит журналистка. - Не знаю, почему многие иностранцы не любят русскую кухню. Нам с Робом она очень нравится. В вагоне-ресторане мы попробовали селедку с луком, борщ, конечно, блины с икрой. Очень сытно, даже чересчур.

Интервью иркутским журналистам.

- А как время в поезде проводите? Спите-едите, в карты и нарды играете?

- Нет! Мы все время пьем водку! Я читаю Толстого «Анну Каренину», «Джентльмен в Москве» Амора Тоулза, и еще мы смотрели фильм «Война и мир», - рассказывает журналистка. - Перед поездкой Роб пристрастился к зарядке и теперь он ее делает даже в нашем купе, где места не так много. Я подтруниваю над ним, что он делает отжимания, приседания и подтягивания, точно заключенный в камере. Вообще, мы шутим на эту тему, что мы как будто в тюрьме, в которой все очень здорово.

Русская душа - в тоске

Всего за несколько дней на аккаунт в Твиттере Кэти, где она публикует фотографии из поездки и свои мысли о России, подписался почти десяток тысяч человек.

На улице -31С, англичане шокированы тем, что русские курят на перроне в шортах.

- Многие желают нам удачи, спрашивают, могут ли они встретиться с нами по пути, советуют места, которые нам следует посетить. В Твиттере раньше на меня в основном были подписаны англичане, а сейчас большинство подписчиков - русские. В комментариях они общаются между собой - это какое-то волшебство - сближение людей независимо от того, в какой стране они родились и живут.

- А как дела с соседями в вагоне? Нашли общий язык?

- Русские очень плохо говорят по-английски. А я совершенно не понимаю русского. В соседнем купе с нами ехал парень, у него был прекрасный английский, он, как и мы путешествует по Транссибу. Он переводил нам все, что мы не понимали. Но все, кого мы встречали, были очень дружелюбны и приветливы, готовы помочь нам. Удивлялись, что мы вдвоем путешествуем через всю Россию! Вообще, русские только на первый взгляд кажутся суровыми и холодными.

- Русская литература, водка. Неужели разгадали тайну русской души? Что она для вас?

- Ну и вопрос! Для меня, пожалуй, русская душа - это ваша литература. Мы осилили почти всех русских классиков, обожаем Толстого. Толстой жил так давно, а его произведения до сих пор хранят всю правду о человеческой тоске. Чем вам не тайна русской души?! Но рядом с этой тоской проходит непреодолимое желание наслаждаться жизнью и ценить ее.

Еще даже не добравшись до конечного пункта своего грандиозного путешествия, Кэти и Роб уже подумывают о своей следующей поездке.

- У меня такое ощущение, что нам удалось коснуться только поверхности той глыбы, чем на самом деле является Россией, - признается «КП» Кэти.