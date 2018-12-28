Вопрос дня: А вы как решили встретить Новый год?

Эдуард БОЯКОВ, директор МХАТ имени Горького:

- На побережье Индийского океана, с детьми, им солнце нужно. Отмечаем просто, семейным застольем, без особых излишеств, ведь сейчас Рождественский пост.

Юрий ЛОЗА, артист:

- Дома, тихо и скромно. Наверное, позволю себе рюмочку красного вина, благо по православной традиции это не возбраняется. Послушаю поздравление президента, но сразу после боя курантов выключу телевизор. Я заметил: если не раздражаться в новогоднюю ночь, то и весь год пройдет спокойнее.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, переводчик:

- Пару раз я в Новый год пытался выбраться «в люди». Один раз в Питере, другой раз - в Барселоне. В Питере - лучше бы дома сидел, в Барселоне - вообще отстой. Теперь всегда отмечаю только в кругу близких.

А вы как решили встретить Новый год?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вероника ЗАХАРОВА, муниципальный депутат:

- Мы с друзьями каждый год стараемся ездить в разные страны. В этот раз на новогодние каникулы планируем посетить Италию, Австрию, Германию, Чехию. Саму новогоднюю ночь встретим в Вене под мелодии оркестра Штрауса.

Елена РОМАНЕНКО, политолог:

- Соберемся тремя поколениями семьи в загородном частном доме, накроем большой стол. Снеговики, природа - что еще нужно на отдыхе современному городскому человеку?

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель:

- 31 декабря - дома в узком кругу. 1 января будем открывать подарки под елкой. А потом повезем детей кататься на горных лыжах. Это тоже традиция.

Павел, читатель сайта KP.RU:

- Я наконец-то высплюсь! А то под конец года столько дел на работе пришлось разгребать. Каникулы длинные, еще успею развлечься.