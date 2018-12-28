«Смелое режиссерское решение», «Смотрится вызовом», «Истории простые и понятные, психология обычного человека» – так писали критики о прошлых постановках Дмитрия Петруня. Он снимает фильмы, ставит спектакли, а на сцене театра «Русская песня» решил показать киноповесть Василия Шукшина «Калина красная».

- Эта история про ту открытость, которой сейчас не хватает, про вечный поиск лучшей жизни, про человека, который хочет насытиться эмоционально, но обретает удовлетворение и настоящее счастье в покое, находит приют на родной земле. Моя главная задача уйти от Шукшина хрестоматийного, на основе его текста рассказать свою историю, добиться того, чтобы у зрителей не возникало желания сравнивать спектакль с известным фильмом, - рассказывает Дмитрий Петрунь.

Мария Шукшина заменит мать

Напомним: фильм «Калина красная» вышел на экраны страны в 1974 году. Василий Шукшин там выступил как сценарист, режиссёр и актер. Главную роль в картине сыграла его жена – актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Спустя 43 года в спектакле театра «Русская песня» «заочницу» Любу Байкалову играет их дочь – Мария Шукшина.

Один из самых интригующих вопросов – кому достанется роль Егора Прокудина, ведь она была неповторимо исполнена, прожита в фильме самим Шукшиным? Режиссер спектакля остановил свой выбор на харизматичных актерах – Андрее Мерзликине и Юрии Катаеве. Им, каждому по-своему, предстоит переосмыслить и донести до зрителя противоречивый, непредсказуемый, сложный образ Егора.

ГДЕ: Театр «Русская песня», метро Проспект Мира, Олимпийский проспект, дом 14.

КОГДА: 26, 27 февраля в 19.00.

ЦЕНА БИЛЕТА: от 800 рублей - 2500 рублей.