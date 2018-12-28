2018-12-28T20:52:58+03:00
Досуг

Мария Шукшина заменит мать

Актриса сыграет главную роль в спектакле «Калина красная»
Алина ЧЕРНОВА
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Эта история про ту открытость, которой сейчас не хватает, про вечный поиск лучшей жизни, про человека, который хочет насытиться эмоциональноЭта история про ту открытость, которой сейчас не хватает, про вечный поиск лучшей жизни, про человека, который хочет насытиться эмоциональноФото: Личный архив
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«Смелое режиссерское решение», «Смотрится вызовом», «Истории простые и понятные, психология обычного человека» – так писали критики о прошлых постановках Дмитрия Петруня. Он снимает фильмы, ставит спектакли, а на сцене театра «Русская песня» решил показать киноповесть Василия Шукшина «Калина красная».

- Эта история про ту открытость, которой сейчас не хватает, про вечный поиск лучшей жизни, про человека, который хочет насытиться эмоционально, но обретает удовлетворение и настоящее счастье в покое, находит приют на родной земле. Моя главная задача уйти от Шукшина хрестоматийного, на основе его текста рассказать свою историю, добиться того, чтобы у зрителей не возникало желания сравнивать спектакль с известным фильмом, - рассказывает Дмитрий Петрунь.

Мария Шукшина заменит мать

Мария Шукшина заменит мать

Напомним: фильм «Калина красная» вышел на экраны страны в 1974 году. Василий Шукшин там выступил как сценарист, режиссёр и актер. Главную роль в картине сыграла его жена – актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Спустя 43 года в спектакле театра «Русская песня» «заочницу» Любу Байкалову играет их дочь – Мария Шукшина.

Один из самых интригующих вопросов – кому достанется роль Егора Прокудина, ведь она была неповторимо исполнена, прожита в фильме самим Шукшиным? Режиссер спектакля остановил свой выбор на харизматичных актерах – Андрее Мерзликине и Юрии Катаеве. Им, каждому по-своему, предстоит переосмыслить и донести до зрителя противоречивый, непредсказуемый, сложный образ Егора.

ГДЕ: Театр «Русская песня», метро Проспект Мира, Олимпийский проспект, дом 14.

КОГДА: 26, 27 февраля в 19.00.

ЦЕНА БИЛЕТА: от 800 рублей - 2500 рублей.

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